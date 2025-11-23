Pronóstico del Tiempo: domingo gélido y lluvioso en España este 23 de noviembre de 2025

El invierno parece haber llegado antes de lo previsto y hoy España se levanta bajo la influencia de una verdadera invasión ártica.

Los expertos meteorológicos ya habían advertido que este domingo 23 de noviembre de 2025 sería especialmente gélido, con un descenso generalizado de las temperaturas y precipitaciones invernales que dificultan los desplazamientos en numerosas partes del país.

Si tenías planes para salir a disfrutar del día, no olvides abrigarte bien, porque el tiempo no ofrecerá ninguna tregua.

La previsión meteorológica ha captado la atención en hogares y bares, y no es para menos: entre lluvias persistentes, nevadas a baja altitud y temperaturas bajo cero en el interior, el panorama se asemeja más a una escena de “Juego de Tronos” que a un típico otoño español. Además, el viento sopla con fuerza en algunas regiones, añadiendo ese toque de sensación térmica que nos hace anhelar mantas y chocolate caliente.

Madrid: frío seco y máxima de 11 ºC

En Madrid, se espera que el termómetro alcance hoy los 11 grados como máxima, mientras que la mínima se situará en apenas 1 ºC. El cielo estará parcialmente nublado, con escasas precipitaciones previstas; sin embargo, la sensación de frío será intensa. Si tienes que salir temprano, no te olvides los guantes.

Temperatura máxima: 11 ºC

Temperatura mínima: 1 ºC

Cielo: Parcialmente nuboso

Viento: Flojo del sur

Humedad relativa: Entre 50% y 100%

Barcelona, Sevilla y Mallorca: variabilidad y algo más de suavidad

En Barcelona, la jornada se presenta con intervalos nubosos que darán paso a nubes altas. La temperatura será algo más benigna que en la capital, aunque sin grandes alegrías para quienes son sensibles al frío.

En Sevilla, el mercurio alcanzará los 15 ºC como máxima y los 4 ºC como mínima. El cielo estará nublado, con posibilidad de alguna lluvia débil, pero el ambiente será menos riguroso que en el interior peninsular.

En Mallorca, las temperaturas se mantendrán más suaves, con máximas de 17 ºC y mínimas de 6 ºC. El archipiélago balear logra esquivar la dureza del frente ártico, aunque tampoco escapa a los chubascos dispersos.

El tercio norte: nieve y heladas, protagonistas

La situación más complicada se encuentra en el norte peninsular, donde la borrasca Claudia aún da sus últimos coletazos. En lugares como Vitoria-Gasteiz, se anticipan chubascos débiles a moderados, con la cota de nieve descendiendo hasta los 400-500 metros durante la madrugada y subiendo levemente hacia el final del día. Las heladas serán ligeras, pero la sensación térmica caerá a niveles mínimos.

Temperatura máxima en Vitoria-Gasteiz: 10 ºC

Temperatura mínima: 6 ºC

Precipitaciones: Lluvia débil y nieve en cotas bajas

Galicia y Castilla y León: frío intenso y riesgo de nevadas

En Galicia y la meseta norte, el frío junto a las heladas dominan la jornada, con mínimas que podrían descender hasta los -2 ºC en varias localidades. Se prevén precipitaciones e bancos de niebla, especialmente en áreas montañosas. La cota de nieve podría bajar hasta los 400-600 metros, complicando tanto el tráfico como las actividades rurales.

Andalucía y Mediterráneo: lluvias débiles y ambiente fresco

En el sur del país, el frente frío deja lluvias débiles junto a un ambiente más fresco del habitual. Andalucía experimentará un domingo con nubosidad variable, donde las temperaturas oscilarán entre los 4 ºC y los 15 ºC. En la zona mediterránea, los chubascos serán dispersos; sin embargo, el frío sigue avanzando aunque con menor intensidad.

Canarias: otoño tranquilo y templado

Las Islas Canarias disfrutan hoy de una jornada más templada, con temperaturas agradables y escasa probabilidad de precipitaciones. El archipiélago permanece al margen de esta invasión polar; sin embargo, hay altas posibilidades de que este otoño sea más seco de lo habitual.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en Madrid

Día Mínima (ºC) Máxima (ºC) Estado del cielo Precipitaciones Viento Domingo 23 1 11 Parcialmente nuboso Baja probabilidad S flojo Lunes 24 2 12 Nuboso Lluvias débiles SO moderado Martes 25 4 9 Nuboso con claros Chubascos débiles O moderado Miércoles 26 3 10 Parcialmente nuboso Baja probabilidad NO flojo

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ElTiempo.es, Clarin, Meteovigo

Tendencias: ¿qué esperar los próximos días?

El frío polar seguirá presente hasta el miércoles próximo, con mínimas extremas en áreas interiores.

Las precipitaciones continuarán activas sobre todo en el norte y zonas montañosas; las nevadas serán notables.

Las temperaturas podrían experimentar una leve recuperación hacia finales de semana; sin embargo, el ambiente invernal persistirá.

Hay que estar atentos a las posibles heladas nocturnas así como a bancos de niebla en zonas montañosas y valles.

Recomendaciones para afrontar la semana meteorológica

Saca tu abrigo, guantes y paraguas; este año el invierno ha hecho su aparición ya en noviembre.

Si conduces por el norte o áreas montañosas, extrema precauciones debido a la posible presencia de nieve e hielo en las carreteras.

Aprovecha este tiempo frío para disfrutar de planes acogedores dentro del hogar evitando cualquier susto por cambios climáticos.

Consulta siempre las últimas actualizaciones proporcionadas por la AEMET antes de emprender cualquier viaje.

Este domingo marca un punto inicial hacia una semana dominada por el frío, la lluvia y la nieve. El clima ha decidido tomar un giro serio aquí en España; aun así siempre podemos encontrar consuelo al volver a casa acurrucados bajo una manta mientras contemplamos cómo la borrasca Claudia hace su propia obra maestra invernal. ¡Nunca antes había sido tan gélido este otoño!