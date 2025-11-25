El despertar del volcán Hayli Gubbi: Etiopía tiñe el cielo de cenizas y el mundo se pregunta si habrá verano

Un amanecer cualquiera en el remoto desierto de Afar, Etiopía, se ha convertido en el centro de atención mundial tras la explosiva erupción del volcán Hayli Gubbi.

Después de diez mil años de letargo, este gigante ha decidido romper su silencio con una fuerza capaz de lanzar nubes de ceniza a alturas de 45.000 pies, cruzando continentes y alterando el equilibrio atmosférico del planeta.

La escena, digna de una epopeya geológica, evoca los grandes eventos volcánicos que han dejado su huella en la historia y el clima de la Tierra.

El Centro de Asesoría de Cenizas Volcánicas de Toulouse dio la voz de alarma a las 08:30 UTC del 23 de noviembre de 2025, confirmando la presencia de una columna de cenizas visible desde satélites y desencadenando una serie de advertencias para la aviación internacional.

La nube, impulsada por corrientes en altura, ya ha cruzado el Mar Rojo y podría afectar regiones tan distantes como India y Pakistán.

Las primeras simulaciones meteorológicas sugieren posibles alteraciones en los patrones de lluvias y temperaturas para los próximos meses.

❗️🌋🇪🇹 – Ethiopia's Hayli Gubbi Volcano Awakens After 10,000 Years In a stunning geological event, Ethiopia's Hayli Gubbi volcano—long dormant in the remote Danakil Depression of the Afar Rift—erupted explosively for the first time in recorded history on November 23, 2025. The… pic.twitter.com/bZby4sAuOC — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 24, 2025

Un gigante de la geología africana

El Hayli Gubbi es parte del Erta Ale Range, una famosa cadena volcánica conocida por su “montaña humeante” y su legendario lago de lava, activo desde principios del siglo XX. A pesar de su cercanía al Erta Ale, el Hayli Gubbi había permanecido en un discreto segundo plano. Su reciente despertar marca un hito: no hay registros de erupciones en los últimos 10.000 años. Este evento ha captado la atención de geólogos y vulcanólogos a nivel mundial, quienes consideran que podría cambiar la percepción sobre el riesgo volcánico en África y el papel crucial que juega esta región en la dinámica climática global.

La causa detrás de esta erupción está relacionada con el complejo sistema del Rift de África Oriental, donde la corteza terrestre se estira permitiendo que el magma ascienda desde el manto. Los movimientos tectónicos en esta área son tan significativos que se considera uno de los pocos lugares donde se está formando un nuevo océano, un fenómeno fascinante que ilustra la saga evolutiva del planeta.

El año sin verano: ¿una amenaza real?

Cuando un volcán expulsa millones de toneladas de ceniza y gases a la atmósfera, las repercusiones pueden ser globales. El caso más célebre es el año sin verano ocurrido en 1816, resultado de la erupción del Tambora en Indonesia. Las partículas volcánicas bloquearon la luz solar, provocando una caída drástica en la temperatura media mundial, cosechas fallidas y nevadas insólitas incluso en latitudes tropicales.

Las similitudes con lo ocurrido entonces son alarmantes: ambas erupciones liberan material hacia la estratosfera, donde los aerosoles de dióxido de azufre pueden permanecer durante meses o incluso años, reflejando la radiación solar y modificando así el clima. En 1816, Europa y América del Norte sufrieron heladas veraniegas, lluvias torrenciales e incluso una crisis agrícola que dejó huella en la historia. Se dice que debido a la escasez de avena por las malas cosechas surgió la invención de la bicicleta como alternativa al transporte ecuestre.

¿Podría el Hayli Gubbi repetir este fenómeno? Los expertos advierten que aún es prematuro para emitir un juicio definitivo. Sin embargo, dada la magnitud de esta erupción y la altura alcanzada por la nube de ceniza, es razonable actuar con precaución. Los modelos climáticos actuales permiten prever con mayor precisión los impactos potenciales; aun así, cada erupción masiva sigue siendo un experimento impredecible dentro del vasto sistema climático.

Efectos en cadena: del cielo al suelo

Las cenizas volcánicas no solo enfrían nuestro planeta; también impactan negativamente nuestra salud, agricultura y economía. Ya se están registrando cancelaciones y desvíos en vuelos internacionales. En tierra firme, los agricultores están preocupados por la calidad del aire que respiran y por posibles daños a sus cultivos. Estas partículas finas pueden viajar miles de kilómetros e infiltrarse en los pulmones tanto humanos como animales, alterando ecosistemas durante años.

En áreas afectadas por erupciones pasadas como Puyehue en Chile o Eyjafjallajökull en Islandia se han documentado pérdidas millonarias tanto en turismo como en agricultura. También han surgido problemas respiratorios y colapsos en sistemas logísticos. Tanto Etiopía como sus países vecinos observan con inquietud cómo evoluciona esta nube mientras meteorólogos rastrean su trayectoria mediante avanzados sistemas satelitales.

Curiosidades científicas que deslumbran

El lago de lava del Erta Ale es uno de los ocho activos a nivel mundial y ha sido cartografiado por BBC utilizando tecnología láser para evitar acercarse demasiado al intenso calor.

El nombre local del Erta Ale significa “la puerta al infierno”, algo que no es solo folclore: las temperaturas alrededor del cráter pueden superar los 1.200°C.

Tras el “año sin verano” de 1816, nevó incluso en México y Guatemala; además hubo heladas veraniegas inusuales registradas en China y Taiwán.

El impacto climático provocado por las erupciones se conoce como invierno volcánico, pudiendo durar desde meses hasta varios años según cantidad expulsada y su composición química.

Los anillos anuales visibles en árboles y los núcleos extraídos del hielo groenlandés conservan evidencia sobre estas megaerupciones; esto permite a científicos reconstruir parte della historia climática terrestre.

El año sin verano inspiró a Mary Shelley para escribir “Frankenstein”, ya que las condiciones adversas obligaron a los escritores reunidos en Suiza a buscar inspiración literaria dentro del terror.

para escribir “Frankenstein”, ya que las condiciones adversas obligaron a los escritores reunidos en Suiza a buscar inspiración literaria dentro del terror. Pese a su largo letargo, el Hayli Gubbi está situado entre las zonas más activas geológicamente del planeta; aquí, la corteza terrestre se mueve varios milímetros cada año.

En 2009, el equipo encargado por BBC para cartografiar Erta Ale tuvo que utilizar robots para acercarse al borde del cráter debido al riesgo inmediato que representaba el intenso calor.

Aunque peligrosos, los volcanes juegan un papel crucial regulando nuestro clima e incrementando la fertilidad del suelo; son responsables también por algunos paisajes naturales más exuberantes alrededor del mundo.

Mientras tanto, mientras todo esto ocurre bajo nuestros ojos expectantes ante lo desconocido que trae consigo esta nube ceniza voladora —la naturaleza nos recuerda que a veces historia y ciencia se entrelazan mediante fuego, polvo e intriga—.