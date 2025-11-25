Pronóstico del Tiempo: frío, lluvia y nieve marcan el martes 25 de noviembre de 2025

Prepárate para sacar el abrigo, porque el pronóstico del tiempo para este martes 25 de noviembre de 2025 nos trae un panorama completo de frío, lluvias y nevadas en gran parte de España.

Si ayer pensabas que el otoño era benévolo, hoy la atmósfera nos recuerda que el invierno está a la vuelta de la esquina.

La caída de temperaturas será el eje central del día, especialmente en la mitad norte peninsular, donde las máximas apenas alcanzarán los 10-13 grados en el interior y se reducirán hasta los 10 ºC en ciudades como Madrid.

Pero no solo hará frío: la jornada se presenta muy inestable, con cielos mayormente nublados o cubiertos en el norte y el este.

Se prevén lluvias copiosas en el Cantábrico y nevadas a cotas relativamente bajas para esta época del año. Vamos a detallar qué podemos esperar del cielo hoy y en los días venideros.

Panorama general: lluvias, viento y nieve

El frente frío que atraviesa España desde ayer deja un ambiente decididamente invernal.

desde ayer deja un ambiente decididamente invernal. Se anticipan precipitaciones en gran parte del tercio norte peninsular y en las Islas Baleares .

en gran parte del tercio norte peninsular y en las . Las lluvias podrían ser intensas y persistentes en el Cantábrico oriental, especialmente en País Vasco y Cantabria , donde se esperan acumulados que superen los 40-50 l/m² en un lapso de 12 horas.

y , donde se esperan acumulados que superen los 40-50 l/m² en un lapso de 12 horas. En las primeras horas del día, se pronostican lluvias ligeras en áreas de Andalucía y el cuadrante sureste, además de algunas tormentas en la costa mediterránea y Baleares.

y el cuadrante sureste, además de algunas tormentas en la costa mediterránea y Baleares. La nieve hará su aparición en las montañas del norte, con una bajada de la cota hasta los 700 metros en el noreste al final del día. Se prevén acumulaciones significativas en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica .

y la . El viento soplará con fuerza desde el noroeste, sobre todo en zonas del norte y este, donde se han activado avisos por rachas intensas y fenómenos costeros adversos.

Temperaturas: desplome y primeras heladas

El ambiente será gélido tanto en el interior como en el norte del país, donde las máximas rondarán entre los 10 y 13 ºC.

En Madrid , se espera que el termómetro marque 10 ºC de máxima y 3 ºC de mínima.

, se espera que el termómetro marque y 3 ºC de mínima. En el sur y litoral mediterráneo, las temperaturas máximas oscilarán entre 15 y 18 ºC, siendo algo más altas en Andalucía y Murcia , donde podrían llegar hasta los 20 ºC.

y , donde podrían llegar hasta los 20 ºC. En Canarias , aunque las temperaturas también descenderán, seguirán siendo suaves, con máximas que alcanzarán los 23 ºC en el sur de las islas.

, aunque las temperaturas también descenderán, seguirán siendo suaves, con máximas que alcanzarán los 23 ºC en el sur de las islas. Durante la noche, las heladas serán protagonistas sobre todo en la meseta norte, el sistema Ibérico y los Pirineos, donde muchos termómetros caerán por debajo de 0 ºC.

Presta atención a la madrugada del miércoles; será la más fría de la semana con mínimas cercanas a -1 ºC en Madrid e incluso -4 ºC en algunas capitales interiores.

El tiempo por regiones: lo más destacado

Norte peninsular : Cielos muy nubosos, lluvias intensas, nevadas a cotas bajas y un frío intenso.

: Cielos muy nubosos, lluvias intensas, nevadas a cotas bajas y un frío intenso. Centro y meseta : Nubosidad variable con lluvias débiles; sensación térmica baja sobre todo por la tarde-noche.

: Nubosidad variable con lluvias débiles; sensación térmica baja sobre todo por la tarde-noche. Este y litoral mediterráneo : Intervalos nubosos con precipitaciones dispersas; temperaturas frescas.

: Intervalos nubosos con precipitaciones dispersas; temperaturas frescas. Andalucía : Lluvias débiles hacia el este; despejado al oeste con ambiente fresco.

: Lluvias débiles hacia el este; despejado al oeste con ambiente fresco. Baleares : Chubascos acompañados de viento fuerte; temperaturas a la baja.

: Chubascos acompañados de viento fuerte; temperaturas a la baja. Canarias: Cielos despejados o ligeramente nublados; descenso térmico junto a viento fuerte en zonas altas.

Resumen meteorológico del día

Región Estado del cielo Precipitaciones Temperaturas (ºC) Fenómenos destacados Norte peninsular Nuboso/cubierto Lluvias intensas, nieve 6-13 Viento fuerte, nieve Centro (Madrid) Nuboso/despejado Lluvias débiles 3-10 Heladas, frío Litoral Mediterráneo Intervalos nubosos Lluvias dispersas 8-18 Viento en costa Andalucía occidental Poco nuboso No se esperan 8-20 Baleares Nuboso Chubascos 10-16 Viento fuerte Canarias Despejado Poca o ninguna 15-23 Viento en cumbres

Pronóstico para los próximos 4 días

Te presentamos una tabla que resume el pronóstico del tiempo para España, desde miércoles hasta sábado; ideal para planificar tu semana sin sorpresas climáticas:

Día Estado general Temperaturas (Madrid) Fenómenos destacados Miércoles 26 Seco, frío y ventoso -1 / 9 Heladas generalizadas, viento Jueves 27 Seco y soleado 0 / 10 Heladas, menor nubosidad Viernes 28 Nubes y lluvias débiles 2 / 12 Lluvias en Galicia, frío Sábado 29 Variable, fresco 3 / 13 Nubosidad con posibilidad de lluvia

Consejos útiles (y un poco de humor meteorológico)