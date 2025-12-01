Pronóstico del Tiempo: un lunes 1 de diciembre del 2025 con lluvia en Galicia y heladas generalizadas

Este lunes 1 de diciembre de 2025, España se enfrenta a un panorama meteorológico tan diverso como es habitual en la península.

Un frente frío ha llegado por el noroeste, dejando a Galicia bajo una lluvia persistente.

En el resto del país, los cielos están mayormente nublados y las temperaturas tienden a bajar.

La mañana es especialmente fría en el interior, donde se registran heladas débiles en montañas y áreas elevadas de media altura. No es el día ideal para salir sin abrigo, aunque tampoco es necesario empacar el paraguas en toda la Península: cada región tiene su propio relato climático.

La situación es más estable que días atrás, aunque el frente frío que avanza hacia el Mediterráneo central sigue generando inestabilidad. Curiosamente, mientras llueve en el noroeste, el sur y el este disfrutan de cielos más despejados, aunque con esa nubosidad alta típica de estos cambios climáticos.

Los vientos soplan moderadamente desde el sur y suroeste en el interior, ganando fuerza cerca de las costas gallegas y cantábricas. En Canarias, el alisio moderado continúa su curso habitual sin grandes alteraciones.

Lluvia persistente en el noroeste, sequedad relativa en el sur

Las precipitaciones son las protagonistas del día en el noroeste. Galicia experimenta lluvias continuas que pueden ser localmente intensas, sobre todo en la parte occidental. Esta lluvia se extiende de manera más tenue hacia el noroeste de Castilla y León y al oeste de Asturias, donde la intensidad disminuye notablemente. Durante la madrugada, algunos chubascos ocasionales afectan los litorales mediterráneos, especialmente entre el cabo de la Nao y el Estrecho, así como en Melilla y Baleares, donde también pueden ser localmente fuertes.

En contraste, Andalucía occidental goza de cielos poco nubosos, con escasas posibilidades de precipitaciones débiles en la vertiente mediterránea. Cataluña presenta un cielo despejado con brumas matinales en las depresiones, mientras que Aragón se mantiene relativamente seco con algunas nubes altas y bancos de niebla por la mañana, sobre todo en Teruel. En Canarias, se registran lluvias débiles en las islas más montañosas del norte, sin que esto altere significativamente la dinámica atlántica.

Temperaturas: descenso de mínimas, ascenso de máximas en zonas altas

El patrón térmico para este lunes resulta curioso: mientras las temperaturas mínimas disminuyen a nivel generalizado, algunas máximas aumentan en ciertas áreas. Las heladas débiles se instalan en montañas del interior y sus alrededores, con mínimas rondando los -4 grados en Castilla y León, Aragón y partes del interior de Cataluña. En localidades como Ávila y Soria, se anticipan mínimas también de -4 grados, mientras que en Madrid se espera que ronde los 0 grados.

Las máximas presentan un comportamiento más variado. En Madrid, se alcanzan los 10 grados; por su parte, Valencia puede llegar a los 15 grados. En la vertiente cantábrica y Pirineos, las máximas suben notablemente. Mientras tanto, Andalucía oriental mantiene temperaturas máximas alrededor de los 20 grados, con mínimas cayendo hasta los 0 grados en zonas bajas. En Cataluña, las temperaturas oscilan entre -1 grado como mínima y 16 grados como máxima; además, las heladas son más intensas en los Pirineos.

Vientos moderados con rachas ocasionales

El viento desempeña un papel clave este lunes. En el interior peninsular sopla desde direcciones sur y oeste a una intensidad moderada. Los litorales gallegos y cantábricos experimentan vientos moderados que pueden resultar incómodos para quienes planeen actividades al aire libre. En Canarias, el alisio moderado mantiene su rutina habitual. Por otro lado, Madrid registra vientos flojos que permiten una jornada relativamente tranquila para sus habitantes.

Panorama regional: un país con mil caras

Galicia comienza su jornada con cielos cubiertos y lluvia constante especialmente fuerte hacia el oeste; las temperaturas oscilarán entre 13 y 18 grados.

Asturias muestra cielos nubosos que pronto se tornarán cubiertos; se esperan precipitaciones débiles a moderadas hacia la tarde, con temperaturas entre 2 y 15 grados.

En Castilla y León, habrá intervalos de nubes altas que aumentarán hacia un cielo nuboso; existe probabilidad de lluvias débiles sobre todo en la parte noroeste montañosa; mínimas alrededor de -4 grados y máximas alcanzando los 13 grados junto a heladas generalizadas.

Por su parte, Madrid disfrutará de cielos velados con algunas nubes altas; se prevén máximas cercanas a los 10 grados y mínimas alrededor de los 0 grados.

En cuanto a Cataluña, habrá cielo poco nuboso acompañado por brumas matinales; las temperaturas oscilarán entre -1 grado como mínima hasta alcanzar los 16 grados como máxima.

En Aragón, igualmente habrá cielo poco nuboso con brumas matutinas especialmente notables en Teruel; aquí también se anticipan mínimas alrededor de -4 grados junto a máximas sobre los 13 grados.

Las islas Baleares experimentarán un cielo mayoritariamente cubierto con lluvias locales fuertes durante la madrugada; estas remitirán durante la mañana con temperaturas comprendidas entre los 4 y los 16 grados.

Por último, Canarias presentará intervalos nubosos con lluvias débiles principalmente al norte; aquí las temperaturas estarán entre los 14 y 23 grados.

En cuanto a Andalucía, predominarán cielos poco nubosos especialmente hacia el extremo occidental; allí se esperan máximas alrededor de los 20 grados junto a mínimas cercanas a los 0 grados.

El contexto climático: un invierno que se anuncia cálido

A pesar de que este lunes muestra características típicas invernales como heladas y precipitaciones, la proyección estacional parece diferente. La AEMET ha indicado una probabilidad del 60 al 70% para que este invierno meteorológico (diciembre, enero y febrero) sea más cálido de lo normal para toda España, contrastando con solo un 10% para que resulte más frío. Esta tendencia es consistente ya que hemos tenido siete inviernos consecutivos por encima de lo habitual desde que comenzaron estas mediciones allá por 1961.

En cuanto a las precipitaciones futuras no hay claridad total; si bien no hay certeza sobre si serán abundantes o escasas en gran parte del país, existe una probabilidad del 40% para que sea un invierno más seco en el suroeste peninsular frente al 25% para uno más lluvioso.

Alerta sobre cambios importantes en los próximos días

Aunque este lunes ofrece estabilidad relativa respecto al clima actual, expertos advierten sobre cambios significativos dentro de cuatro días. Se prevé un giro radical del tiempo acercándose rápidamente; podría regresar la nieve a España, incluso bajando hasta cotas entre los 1000-1200 metros tanto en la Cordillera Cantábrica como en Pirineo. Se aconseja a todos estar preparados ante condiciones invernales más severas especialmente aquellas áreas montañosas donde estas variaciones serán palpables. Este cambio marcará probablemente una transición desde un periodo suave hacia otro más acorde con características invernales típicas.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Día Zona Estado del Cielo Precipitaciones Temp. Mín. Temp. Máx. Viento Lunes 1 dic Galicia Cubierto Lluvia persistente 13°C 18°C Moderado S-SO Lunes 1 dic Castilla y León Nuboso a cubierto Débiles (noroeste) -4°C 13°C Flojo variable Lunes 1 dic Madrid Cielos velados No 0°C 10°C Flojo Lunes 1 dic Andalucía Poco nuboso Débiles (Mediterráneo) 0°C 20°C Flojo E Lunes 1 dic Cataluña Poco nuboso No -1°C 16°C Flojo variable Lunes 1 dic Baleares Nuboso a cubierto Chubascos intensos 4°C 16°C Moderado N-NE Lunes 1 dic Canarias Intervalos nubosos Débiles (norte) 14°C 23°C Alisio moderado Martes2dic Península Nuboso acubierto Chubascos ocasionales Variable Variable Componente norte Martes2dic Montañas Muy nuboso Nieve (>1000-1200m) Descenso Descenso Moderado afuerte Miércoles3dic General Cubierto Precipitaciones generales Ascenso Descenso -Fuerte- Jueves4dic -General -Variable- Remisión gradual -Variable- Ascenso -Moderado-

Este lunes marca no solo el inicio del mes sino también una jornada caracterizada por rasgos claramente invernales; sin embargo, todo parece indicar que cerrará formando parte de un invierno menos frío respecto a lo habitual. La lluvia constante sobre todo en Galicia, junto a heladas dispersas por interiores e incluso cielos velados sobre Madrid, son apenas indicios preliminares ante cambios climáticos mucho más significativos que asomarán pronto por nuestra geografía nacional. Así pues prepárate: abrigo si te diriges al interior; paraguas si vas hacia tierras del noroeste; gafas oscuras si tu rumbo es hacia el sur… Este lunes España vuelve a demostrar su capacidad única para ofrecer climas diversos simultáneamente.