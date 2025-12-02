Pronóstico del Tiempo: un martes 2 de diciembre de 2025 lleno de alertas costeras y nieve en las montañas

España se levanta este martes, 2 de diciembre, bajo la influencia de un frente frío que ha alterado el panorama meteorológico, especialmente en las costas atlánticas y cantábricas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un sistema de alertas que refleja la fuerza de los fenómenos previstos, con avisos naranjas en varias comunidades autónomas. Para los aficionados al clima extremo, la jornada promete ser todo menos monótona.

El temporal marítimo es sin duda el protagonista del día, golpeando con fuerza el litoral occidental y septentrional de la Península.

Galicia, Asturias y Cantabria se encuentran en alerta naranja ante la posibilidad de olas que alcanzan hasta seis metros. Las fuertes rachas de viento harán que los marineros piensen dos veces antes de salir a faenar.

En el País Vasco, también hay un aviso amarillo, mientras que las costas de Granada y Almería, al otro lado del país, se suman a las alertas con su propio aviso amarillo.

Cielos nublados y lluvias ligeras

Este martes se caracteriza por la predominancia de cielos cubiertos en gran parte de la Península Ibérica. No es el día ideal para lucir gafas de sol, salvo que busques un toque irónico. Las precipitaciones, aunque generalmente ligeras, afectarán a la mayor parte del territorio, excepto en el tercio este peninsular y las islas Baleares, donde se librarán de las lluvias aunque también tendrán una jornada mayormente nublada.

En Galicia, la situación puede ser más intensa con precipitaciones localmente fuertes o persistentes. Así que no es precisamente un buen momento para dejar la ropa tendida al aire libre en esa región. El resto del país experimentará lluvias débiles; así que lo más probable es que necesites un paraguas, aunque no uno tamaño gigante como para una batalla medieval.

Nieve en las montañas

Para los amantes de la nieve, hay buenas noticias. Se esperan precipitaciones en forma de nieve en las montañas del norte a altitudes entre 1.000 y 1.200 metros; mientras que en el sureste comenzarán a partir de los 1.500 metros. Las acumulaciones más notables se prevén en áreas del sistema Central en Ávila, Segovia y la Comunidad de Madrid, así como en el Ibérico, específicamente en la provincia de Burgos.

Si tienes pensado esquiar o simplemente disfrutar del paisaje nevado, hoy podría ser un buen día para visitar esas zonas montañosas. La AEMET advierte que estas acumulaciones serán significativas; no estamos hablando solo de unos pocos copos dispersos.

Descenso en las temperaturas

Las temperaturas máximas tienden a bajar en gran parte del territorio, salvo en la Comunidad Valenciana, Melilla y algunas áreas del alto Ebro y norte de la meseta Norte así como Baleares. Las mínimas tienden a aumentar generalmente, con escasos cambios en los archipiélagos, Andalucía y el tercio norte peninsular.

En Madrid, el termómetro marcará una máxima de 12 grados, una cifra bastante habitual para principios de diciembre. No es frío extremo, pero tampoco podemos decir que sea un día primaveral. Las heladas más significativas se prevén en montañas del norte y sureste, así como en puntos de la meseta norte, donde los termómetros podrían caer por debajo del cero durante las primeras horas matutinas.

Miércoles: cuatro comunidades bajo alerta naranja

Mirando hacia mañana, el miércoles 3 de diciembre no traerá mejores perspectivas. La Península Ibérica y Baleares seguirán bajo la influencia de frentes atlánticos con cielos nublados que tenderán a despejarse excepto en el cuadrante noroeste, zonas bañadas por el mar Cantábrico y el este de Baleares.

Las comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco mantendrán aviso naranja durante toda o gran parte del miércoles por fenómenos adversos. En el este de Mallorca y Menorca, AEMET advierte sobre posibles lluvias localmente intensas. La costa granadina y almeriense continuará con aviso amarillo, extendiéndose también a Melilla, donde se anticipan fuertes rachas de viento junto con tormentas ocasionales.

Tabla resumen del pronóstico: próximos cuatro días

A continuación se presenta un resumen detallado del pronóstico meteorológico para los próximos cuatro días en España:

Día Nubosidad Precipitaciones Temperaturas Avisos Vientos Martes 2 dic Predominio nuboso en gran parte de la Península Débiles generalizadas; localmente fuertes en Galicia Máx. a la baja; Mín. al alza Naranja en Galicia, Asturias, Cantabria; Amarillo en País Vasco, Granada, Almería Fuertes rachas en costas atlánticas y cantábricas Miércoles 3 dic Nuboso a cubierto; tendencia a despejarse excepto noroeste Localmente fuertes en este de Baleares; persistentes en Cantábrico oriental Máx. a la baja; Mín. al alza Naranja en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco; Amarillo en Granada, Almería, Melilla Fuertes vientos especialmente costeros Jueves 4 dic Mejora gradual con tendencia a despejarse Débiles residuales sobre tercio norte Máx. estables; Mín. estables Sin avisos significativos Vientos moderados a flojos Viernes 5 dic Muy nuboso con probabilidad de lluvia Débiles a moderadas Máx. entre 10-13°C; Mín. entre 5-9°C Sin avisos Moderados desde el norte

Consejos prácticos para hoy

Para quienes circulen por las carreteras de Galicia, Asturias y Cantabria, especialmente cerca del mar, lo mejor es extremar precauciones. Las rachas de viento pueden ser peligrosas sobre todo en puentes o vías elevadas. Los marineros deben reconsiderar sus planes: olas que alcanzan seis metros no son precisamente ideales para navegar.

Para los demás rincones del país, hoy tu mejor aliado será un paraguas. No se prevén lluvias torrenciales pero sí chubascos ligeros que pueden sorprender si no te preparaste adecuadamente. En áreas montañosas como el sistema Central o el Ibérico, es probable que comience a acumularse nieve; así que si tienes que viajar por allí asegúrate antes sobre las condiciones viales.

Los amantes del buen tiempo tendrán que esperar un poco más para disfrutarlo plenamente. Este martes 2 de diciembre invita más bien a resguardarse dentro del hogar y recordar por qué algunos preferimos los meses estivales. Pero para quienes disfrutan observando cambios climáticos extremos es una jornada perfecta: un frente frío clásico con todos sus efectos especiales incluidos.