Pronóstico del Tiempo: España se prepara para un jueves 4 de diciembre del 2025 marcado por lluvias persistentes y nieve en montaña

Este jueves 4 de diciembre de 2025 será un día para tener el paraguas listo y consultar bien el pronóstico antes de salir.

El paso de varios frentes atlánticos ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar alertas en 23 provincias y Melilla, con avisos de diferentes niveles.

La jornada se presenta como una de esas que los meteorólogos describen como «revuelta», lo que significa cambios constantes, lluvias abundantes en algunas áreas y un cielo que apenas dejará espacio al sol en casi ningún rincón de la península Ibérica.

Lo que define a este jueves es el predominio de los cielos cubiertos y las precipitaciones que afectarán a gran parte del territorio nacional.

No se trata de un día cualquiera con lluvia ligera; estamos ante un sistema frontal bien definido que traerá acumulaciones considerables de agua en ciertas zonas.

La AEMET prevé una jornada mayormente lluviosa, con niveles especialmente altos en Galicia, el Pirineo occidental y el área cantábrica, donde las lluvias podrían ser persistentes e incluso intensas, acompañadas de tormentas y granizo. De hecho, toda la costa cantábrica estará bajo aviso naranja durante la tarde, extendiéndose también a la parte septentrional de la costa atlántica gallega.

Las montañas se visten de blanco: nieve en cotas altas

Mientras las llanuras y valles reciben lluvia, las alturas verán caer nieve. Este será el patrón durante todo el día en las principales cordilleras españolas. La nieve se acumulará en las áreas montañosas del norte peninsular entre los 1.300 y 1.500 metros. En el sureste, la cota podría alcanzar los 1.800 metros, mientras que en el cuadrante nordeste variará entre los 1.000 y los 1.300 metros. La AEMET anticipa acumulaciones significativas de nieve en las montañas del norte peninsular y del este del sur mesetario a altitudes elevadas, lo que puede complicar la circulación en pasos montañosos y zonas elevadas.

El viento también se suma a la fiesta

Si las lluvias y la nieve no fueran suficientes, el viento será otro actor clave en algunos puntos estratégicos del país. Las rachas pueden llegar a alcanzar los 90 kilómetros por hora en los litorales de Cantabria y Vizcaya, hasta 80 kilómetros por hora en el interior del norte de Castellón y hasta 70 kilómetros por hora al sur de Tarragona. Estos vientos intensos, combinados con las precipitaciones, crearán un ambiente bastante incómodo en las zonas costeras del norte; la navegación podría verse afectada y los árboles más débiles podrían sufrir daños.

Canarias y el Archipiélago: un escenario diferente

Mientras que la península lidia con lluvia, nieve y viento, Canarias disfruta de un panorama meteorológico bastante distinto. La previsión indica cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas; por su parte, el resto presentará intervalos dominantes de nubes medias y altas. El archipiélago experimentará vientos alisios moderados con intervalos fuertes, manteniendo ese carácter más estable que caracteriza a las islas durante gran parte del año.

Las temperaturas: un cuadro variado según la latitud

Las temperaturas máximas aumentarán notablemente en la zona sur peninsular; sin embargo, el norte de Aragón y Cataluña experimentarán descensos. Las mínimas irán al alza en las Islas Baleares así como en la mitad noroeste y oriental de la Península. En Madrid, se espera que el termómetro alcance los 12 grados máximos, lo cual es bastante moderado para esta época del año. En el norte habrá temperaturas más frescas; mientras tanto, hacia el sur veremos cifras más cálidas, sobre todo en ciudades como Sevilla.

Perspectiva para los próximos días: el puente de la Constitución

Para este viernes, inicio del puente de diciembre, la AEMET anticipa una continuación de los frentes atmosféricos; por lo tanto, serán comunes cielos nubosos o cubiertos. Las precipitaciones amenazarán gran parte del tercio norte peninsular así como entornos montañosos; habrá lluvias débiles y ocasionales por toda España salvo gran parte del área mediterránea y las islas Pitiusas donde aparentemente no lloverá.

El sábado marcará un cambio significativo. Aunque gran parte de la Península volverá a estar cubierta sin ver mucho sol, comenzaremos una transición hacia un tiempo anticiclónico; habrá intervalos nublados altos sobre áreas mediterráneas y Baleares, mientras que se espera una tendencia a despejarse hacia el sur. Además, desde primera hora del sábado habrá abundante nubosidad baja por todo el país lo que dará lugar a nieblas extensivas en muchas regiones. En ambos casos es probable que estas persistan durante todo el día alternando momentos entre niebla espesa y cielo encapotado.

El domingo será probablemente uno de esos días con cielos muy nubosos junto a densas nieblas, reduciendo aún más visibilidad; podría ser inferior al kilómetro en muchos puntos interiores. Estas nieblas serán continuación de las del sábado e igualmente persistirán hasta lunes. Durante todo este puente festivo se mantendrán temperaturas suaves gracias al aire atlántico templado que aportará estabilidad al clima generalizado; muchas mínimas rondarán o superarán los 5ºC.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Condiciones Precipitación Temperatura Máx. Temperatura Mín. Viento Jueves 4 dic. Nuboso/cubierto, lluvias persistentes en norte y oeste Abundantes en Galicia, Cantábrico y Pirineo 12-15ºC 5-8ºC Rachas hasta 90 km/h en costa Viernes 5 dic. Nuboso/cubierto, precipitaciones en tercio norte Débiles y ocasionales en resto 11-14ºC 6-9ºC Moderado, rachas locales Sábado 6 dic. Nubosidad baja, nieblas generalizadas Débiles en Galicia y Cantábrico 12-15ºC 7-10ºC Flojo a moderado Domingo 7 dic. Muy nuboso, nieblas densas, visibilidad reducida Débiles lloviznas ocasionales 11-14ºC 8-11ºC Flojo del sur

Recomendaciones prácticas para el jueves

Si tienes previsto desplazarte hoy—especialmente si tu destino está al norte o noroeste—ten presente que las condiciones serán complicadas. Las lluvias continuas previstas para Galicia y el Cantábrico junto con vientos fuertes crearán situaciones difíciles para conducir. Si viajas por carreteras montañosas ya sea por los Pirineos o sistemas montañosos del norte ten cuidado ya que la nieve puede afectar seriamente la circulación debido a su acumulación elevada . Lleva ropa adecuada contra frío intenso , paraguas resistente al viento ,y si es posible evita viajes innecesarios durante horas pico donde se espera mayor intensidad pluvial entre madrugada hasta tarde .

Este jueves nos recuerda cómo aún queda mucho otoño antes del invierno pleno . Un día ideal para estar preparados , atentos recomendaciones autoridades ,y sobre todo disfrutar desde casa con seguridad esa espectacular potencia naturaleza frente a nuestros ojos gracias sistemas frontales atlánticos reguladores clima .