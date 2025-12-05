España: Pronóstico del Tiempo de este viernes 5 de diciembre de 2025

En España, este viernes 5 de diciembre de 2025 se anticipa un clima invernal, caracterizado por una copiosa nubosidad y lluvias que afectarán especialmente a las regiones del norte y oeste del país.

En las montañas, se prevé algo de nieve, mientras que las temperaturas serán frías, aunque algo más suaves que en días anteriores. En el sur y sureste, como en Andalucía y Murcia, los termómetros podrían alcanzar máximas superiores a los 20 °C.

En el interior, ciudades como Madrid verán máximas alrededor de 10 °C y mínimas cercanas a 4 °C. Por su parte, en el valle del Guadalquivir, Sevilla podría registrar máximas próximas a 18 °C y mínimas alrededor de 8 °C.

Situación general hoy en España

Predominan los cielos nublados y un ambiente inestable en buena parte del territorio nacional, con especial énfasis en la mitad norte y noroeste peninsular.

Las lluvias serán más frecuentes e intensas en Galicia, el área cantábrica y zonas cercanas. También se esperan nevadas en las cordilleras del tercio norte, así como puntualmente en sistemas montañosos del centro y sureste; las cotas de nieve estarán entre los 1.300 y 1.600 metros, siendo algo más bajas en los Pirineos.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso generalizado; las mínimas oscilarán entre los 4 y 5 °C, mientras que las máximas habituales se situarán entre los 10 y 16 °C en el interior y norte, superando los 20 °C en algunas partes de Andalucía y Murcia.

Viento y avisos destacados

Predominarán vientos del sur y suroeste en la costa cantábrica y noroeste, mientras que del oeste soplarán en gran parte de la Península. En Canarias se sentirá un alisio moderado. Habrá rachas intensas en zonas costeras del Cantábrico, el norte de Galicia, el mar Balear y áreas del tercio este así como Alborán.

En regiones montañosas del norte y ciertos tramos de la Meseta norte y Pirineos, tanto el viento como la nieve pueden agravar la sensación térmica y afectar la visibilidad. Se han activado avisos por nevadas en cordilleras como la Cantábrica y Pirineos, así como en sierras madrileñas.

Tendencia próximos 4 días (España, en conjunto)

Dada la falta de predicciones tabuladas homogéneas para toda España desde una única fuente, el resumen siguiente se basa en la tendencia general peninsular y balear descrita por servicios meteorológicos nacionales y medios especializados.

Tabla de tendencia general (España)

Día (aprox.) Estado del cielo (tendencia general) Lluvias más probables Temperaturas (tendencia) Viernes 5 Nuboso con lluvias en norte y oeste; zonas más despejadas hacia el Mediterráneo. Galicia, Cantábrico, montañas del norte y puntos del oeste peninsular. Ligeramente al alza; ambiente frío con máximas de 10–16 °C; superando los 20 °C en sur/sureste. Sábado 6 Continuará nuboso en la vertiente atlántica; más despejado en áreas mediterráneas. Galicia y noroeste con lluvias persistentes; resto más seco salvo chubascos aislados. Aumento notable de temperaturas; heladas restringidas principalmente a Pirineos. Domingo 7 Ambiente más estable con nieblas matinales y nubes bajas que darán paso a más sol posteriormente. Lluvias limitadas al noroeste; el resto permanecerá mayormente seco. Temperaturas más suaves; sensación menos invernal salvo donde persistan nieblas densas. Lunes 8 Se mantendrá un tiempo relativamente estable aunque con nubosidad variable y posibles bancos de niebla interiores. Precipitaciones concentradas sobre todo en el extremo noroeste e influencias atlánticas; escasas en Mediterráneo. Valores típicos para principios de diciembre sin grandes cambios o ligeras suavizaciones térmicas por doquier.

Recomendaciones generales