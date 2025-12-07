Pronóstico del Tiempo en España: anticiclón, nieblas y suaves contrastes este 7 de diciembre de 2025

Este domingo 7 de diciembre de 2025, el tiempo en España está marcado por un anticiclón firme sobre la Península Ibérica y Baleares.

Esto nos regala una jornada mayormente tranquila, aunque con matices según la región. Como es habitual, el norte presenta más nubes, el oeste recibe algo de lluvia, mientras que gran parte del interior y la costa mediterránea disfrutarán de un ambiente suave para esta época del año.

La AEMET describe el día como uno con tiempo estable en la mayor parte del territorio, a excepción de algunas lluvias ligeras en el noroeste, especialmente en la parte occidental de Galicia, además de nieblas matinales que se extienden por zonas interiores.

Los modelos meteorológicos indican temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país, siguiendo la tendencia cálida que hemos visto durante esta primera mitad de diciembre.

Cielo y fenómenos destacados

En términos generales, así se distribuye el cielo hoy:

Vertiente atlántica y tercio noroeste de España : Cielos nubosos o cubiertos durante gran parte del día. Lluvias débiles especialmente en el oeste de Galicia y zonas adyacentes del norte atlántico.

de : Interior peninsular y tercio oriental : Madrugada y primeras horas con nieblas y brumas frecuentes en amplias áreas del sur atlántico, interior del este peninsular y depresiones del nordeste. A medida que avanza la jornada, se espera una tendencia hacia cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

: Área mediterránea y Comunidad Valenciana****: Predominancia de cielo poco nuboso o despejado, aunque podrían aparecer algunas brumas matinales en el interior.

Comunidad Valenciana****: Canarias : Intervalos de nubes medias y altas, ambiente generalmente estable, con ligera calima y heladas débiles en las cumbres de Tenerife y La Palma .

:

Las nieblas pueden ser especialmente densas en áreas como Extremadura, nordeste de Castilla-La Mancha, así como en depresiones interiores de Cataluña y Aragón. Así que si planeas conducir, es mejor madrugar… pero sin prisa.

Temperaturas: diciembre con sabor casi primaveral

La situación anticiclónica junto a una masa de aire templado propician un día con temperaturas altas para esta época en gran parte del territorio español. Según AEMET y otros análisis:

En la zona del Mediterráneo , se esperan temperaturas alrededor de 23–25 ºC en localidades como Valencia , Alicante o áreas del sureste.

, se esperan temperaturas alrededor de en localidades como , o áreas del sureste. En el área del Cantábrico , las temperaturas rondan los 20 ºC en ciudades como Bilbao o San Sebastián .

, las temperaturas rondan los en ciudades como o . En extensas áreas del interior peninsular , superan claramente los 15 ºC .

, superan claramente los . En la capital española, Madrid, se pronostican mínimas alrededor de 13 ºC y máximas cerca de los 19 ºC, proporcionando un ambiente suave al mediodía.

Los datos proporcionados por AEMET junto a las predicciones estacionales indican que:

Las máximas hoy están entre 4 y 6 ºC por encima de lo normal en muchas regiones.

en muchas regiones. En la Península y las Baleares, las temperaturas durante esta primera quincena se sitúan entre 1 a 3 ºC por encima de la media climática.

En resumen: abrigo por la mañana será necesario, pero a media tarde seguramente sobrará el jersey grueso.

Viento: sur y suroeste mandan en el noroeste

El viento también juega un papel importante hoy, aunque sin grandes temporales:

En la zona de Galicia y litorales del noroeste peninsular: Viento procedente del sur y suroeste , moderado con algunas rachas fuertes especialmente en zonas expuestas.

y litorales del noroeste peninsular: En el resto de la Península : Viento suave, predominando componentes del oeste o variable.

: En las islas canarias: Viento flojo proveniente del este a sureste, algo más intenso en la provincia oriental.



La AEMET subraya que hay que estar atentos a las rachas muy fuertes provenientes del sur y suroeste en el noroeste peninsular, asociadas al paso de frentes atlánticos que afectan a la región.

Zonas clave: desde Madrid hasta el Cantábrico

Centro peninsular: Madrid y alrededores

En la comunidad madrileña se prevé:

Cielos poco nubosos, con alguna bruma o niebla matinal aislada.

Temperaturas alrededor de los 13 ºC como mínima y 19 ºC como máxima.

como mínima y como máxima. Viento suave a moderado procedente del poniente.

Es un día ideal para disfrutar actividades al aire libre; solo hay que tener cuidado con las primeras horas si aparece alguna niebla en los valles.

Mediterráneo y Levante

En la comunidad valenciana:

Cielos poco nubosos o despejados.

Brumas matinales posibles dentro de Valencia.

Aunque las mínimas descienden ligeramente, las máximas son agradables alrededor de 23 ºC en Valencia.

En otras partes del Mediterráneo (Murcia, litoral andaluz oriental, sur catalán) prevalece un patrón similar: tiempo estable con abundante sol y ambiente templado; los valores diurnos superan holgadamente los 18–20 ºC.

Norte y noroeste: Galicia, Cantábrico y Pirineos

En Galicia e incluso la vertiente atlántica norte: Cielos nubosos o cubiertos, con algunas lluvias débiles, especialmente hacia el oeste. Viento proveniente del sur-suroeste con rachas intensas tanto en litorales como zonas montañosas altos.

En el Cantábrico: Intervalos nubosos con alguna posibilidad de lluvia débil hacia el oeste; temperaturas que rondan o superan los 18–20 ºC en ciudades como Bilbao o San Sebastián.

En los Pirineos: Ambiente estable; pueden aparecer nieblas dentro de valles junto a heladas débiles a cotas elevadas.



Canarias

En Canarias se anticipa:

Un cielo poco nuboso, aunque habrá intervalos con nubes medias y altas.

Se espera algo más notable una ligera calima sobre todo apreciable entre medianías orientales.

Las temperaturas oscilarán entre unos 13 ºC hasta 24 ºC; además habrá heladas débiles presentes sobre las cumbres más altas tanto en Tenerife como La Palma.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España

A continuación ofrecemos una visión general simplificada sobre cómo se prevé el tiempo a nivel nacional durante los próximos cuatro días. Esta información está basada tanto en las tendencias proporcionadas por AEMET como otros análisis pertinentes para estas fechas.

Día Situación dominante Nubosidad y fenómenos Tendencia temperaturas Domingo 7 Un potente anticiclón sobre España junto a Baleares; frentes rozando el noroeste Nieblas matinales extensas interiores; lluvias débiles principalmente al oeste gallego; cielos poco nubosos tanto Mediterráneo como buena parte interior Máximas mínimas están por encima media hasta +4/+6 °C Lunes 8 Anticiclón reforzado; mejora también notoria noroeste Disminución lluvias gallegas; más momentos soleados al norte; persistencia nieblas valles interiores Temperaturas manteniendo suavidad sin cambios significativos Martes 9 Alta presión dominante; posible frente débil muy al noroeste Prevalencia cielos poco nubosos; algunas nubes altas/media más compacta hacia norte; nieblas locales Valores aún ligeramente superiores normales sin descensos relevantes Miércoles 10 Circulación oeste algo activa al norte Intervalos nubosos sobre Cantábrico/noroeste; posible lluvia moderada intermitente al norte; estabilidad resto país Ligeros descensos esperados hacia norte mientras resto mantiene suavidad

Nota: Esta tabla ofrece una visión general sobre tendencias estatales pero no sustituye predicciones detalladas para comunidades específicas que deben consultarse directamente desde AEMET u otros servicios oficiales.

Consejos rápidos para hoy

Si te encuentras por el noreste ( Galicia , oeste asturiano): Lleva contigo un paraguas ligero además abrigo ya que podría haber lluvia débil acompañada viento sur-suroeste durante mañana.

, oeste asturiano): En interior ( Madrid , meseta junto valles Guadalquivir/Tajo): Ten cuidado ante posibles nieblas mañaneras al volante; luego disfrutarás jornada muy agradable perfecta pasear/viajar.

, meseta junto valles Guadalquivir/Tajo): Por Mediterráneo ( Valencia , Murcia litoral andaluz): Día casi tipo “media estación”: ropa capas útiles mientras gafas sol serán más necesarias que bufanda.

, Murcia litoral andaluz): Por último Canarias: Ambiente tranquilo aunque será notable ligera calima contrastando costa templada/cumbres frías.



El tiempo en España durante este puente navideño parece comportarse bien. Algo lluvia donde realmente toca (noroeste) junto a un anticiclón que proporciona temperaturas agradables. Eso sí, no olvidemos esas pesadas nieblas persistentes muchos valles. Es un buen momento para disfrutar… siempre recordando que seguimos siendo diciembre aunque parece primavera.