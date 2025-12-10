Pronóstico del Tiempo en España: lluvias, nubes y descenso de temperaturas este miércoles 10 de diciembre de 2025

Este pronóstico del tiempo en España para hoy está influenciado por un frente atlántico bastante activo que atraviesa la Península, generando un ambiente de inestabilidad en numerosas regiones, sobre todo en el oeste y suroeste.

En cambio, el tercio oriental y Baleares escapan en gran medida del episodio lluvioso, disfrutando de más momentos soleados y nubes menos densas.

Según la AEMET, este miércoles los cielos nubosos o cubiertos predominarán en gran parte de la Península, aunque se espera que a lo largo del día se abran claros en el extremo noroeste.

El frente no logra alcanzar la costa mediterránea ni las islas baleares, donde se prevén cielos poco nubosos o con algunos intervalos.

En resumen:

Ambiente inestable en amplias zonas del país.

Lluvias más frecuentes e intensas en el cuadrante suroeste.

Descenso de temperaturas en diversas regiones.

Viento mayormente flojo, con intervalos moderados en litorales.

Si tenías pensado dar un paseo sin paraguas por media España, quizás deberías reconsiderarlo.

Lluvias: zonas donde caerá más agua

La clave del día radica en las precipitaciones, que se distribuirán de manera desigual:

Se anticipan lluvias en amplias áreas de la Península , aunque irán disminuyendo con el transcurso de las horas.

, aunque irán disminuyendo con el transcurso de las horas. En el extremo noroeste , las lluvias serán más esporádicas y dispersas.

, las lluvias serán más esporádicas y dispersas. No se prevé que las precipitaciones lleguen al tercio oriental peninsular ni a Baleares .

ni a . El cuadrante suroeste será el principal actor: En Huelva , los acumulados podrían ser persistentes y localmente fuertes. También es posible que se produzcan episodios de lluvia intensa en áreas cercanas y en el oeste del sistema Central.

será el principal actor:

En Canarias, la cola del frente traerá cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en las vertientes norte y este. En otras áreas también podría haber algunas lloviznas ocasionales, aunque durante el día se espera que cesen y se abran claros.

Zonas a tener en cuenta por lluvia

Huelva y alrededores del suroeste peninsular: lluvias intensas y persistentes.

y alrededores del suroeste peninsular: lluvias intensas y persistentes. Oeste del sistema Central: posibilidad de acumulaciones significativas.

Resto de la Península: lluvias más irregulares, con tendencia a disminuir de oeste a este.

Si resides cerca del Mediterráneo y hoy ves sol, no es que el frente te ignore; simplemente ha decidido no acercarse.

Temperaturas: caída de máximas, heladas en montaña

Las temperaturas máximas descienden considerablemente en buena parte de la Península y también en Canarias, con descensos notables sobre todo en algunas zonas de la meseta Sur y el interior de Andalucía. En Baleares no se esperan grandes cambios mientras que, en ciertas áreas del nordeste peninsular, sur de Galicia y oeste de Castilla y León, podrían registrarse ligeros ascensos.

Respecto a las mínimas:

Bajan en el Cantábrico , cuadrante noroeste peninsular y Ampurdán.

, cuadrante noroeste peninsular y Ampurdán. Cambian poco en Canarias .

. Suben ligeramente en otras regiones, con aumentos más marcados en el valle del Ebro y depresiones al sur de la vertiente atlántica.

y depresiones al sur de la vertiente atlántica. Se anticipan heladas débiles en los Pirineos.

Para ponerlo en perspectiva, medios nacionales informan que dentro del país las temperaturas siguen siendo frías para esta época. Las máximas rondarán entre los 14–16 ºC en ciudades como Madrid, mientras que lugares costeros como Valencia, Murcia o Málaga superarán los 20 ºC durante este mes de diciembre.

Foco especial en Madrid

De acuerdo a la previsión ofrecida por Eltiempo.es, hoy Madrid verá una máxima cercana a los 15 ºC, con un ambiente fresco, alta humedad y cielos muy nubosos durante gran parte del día. La mínima permanecerá fría, acorde a lo esperado para diciembre.

Viento: suave pero presente especialmente en litorales

El viento no será el protagonista principal hoy; sin embargo, merece atención:

En la Península y las islas Baleares, soplará viento generalmente flojo, predominando componentes sur y oeste al principio. A lo largo del día girará hacia componente este.

Habrá intervalos moderados especialmente cerca de litorales e islas.

En Canarias, viento suave procedente del oeste irá cambiando hacia norte moderado.

En días como hoy, el paraguas no solo se moja; también actúa como una veleta improvisada.

Pronóstico por áreas: vistazo rápido

Para no perdernos entre tantos detalles, aquí va un esquema rápido sobre el estado del tiempo hoy:

Noroeste (Galicia, Asturias, noroeste de Castilla y León) Cielos nubosos o cubiertos, lluvias principalmente al inicio del día; tienden a abrirse claros posteriormente. Temperaturas generalmente más bajas.

Cantábrico y norte interior Abundante nubosidad con lluvias más dispersas. Descenso notable de mínimas; heladas posibles a gran altitud.

Meseta Norte y Sistema Central Nubes abundantes; lluvias persistentes esperadas sobre todo al oeste del sistema Central. Máximas contenidas; sensación térmica fría.

Meseta Sur e interior andaluz Cielos muy nubosos; lluvias frecuentes especialmente hacia el suroeste. Notable descenso térmico registrado.

Mediterráneo (Valenciana, Murcia, Cataluña, este andaluz, Baleares) Cielos poco nubosos o con algunos intervalos; sin lluvias previstas para hoy. Temperaturas suaves para esta época; ambiente agradable.

Canarias Cielos nubosos o cubiertos sobre vertientes norte y este con lluvias débiles; tendencia a abrirse claros durante el día. Temperaturas estables rondando entre los 20–25 ºC durante esta temporada.



Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días en España (tendencia general)

De acuerdo con los escenarios proporcionados por la AEMET junto a lo indicado por medios especializados para esta primera quincena de diciembre, la atmósfera continúa muy activa. Se prevén sucesiones de frentes atlánticos con temperaturas ligeramente superiores a la media general. Sin embargo, hoy habrá un descenso notable para muchas regiones.

Nota: esta tabla resume la tendencia general para toda España; no ofrece detalle específico por ciudad.

Día Estado del cielo (tendencia) Lluvia (zonas más probables) Temperaturas (tendencia) Comentario rápido Miércoles 10 Cielos nubosos o cubiertos mayormente; más claros hacia el este y Baleares Lluvias extensas; más intensas al suroeste y oeste del sistema Central; sin lluvia prevista para tercio oriental ni Baleares Máximas descendiendo mayoritariamente tanto para la Península como Canarias; pocos cambios esperados para Baleares Día inestable; paraguas recomendado especialmente al oeste Jueves 11 (tendencia) Menor nubosidad esperada hacia el este y centro; nubes aún presentes al noroeste Lluvias limitadas mayormente al noroeste y Cantábrico; chubascos residuales posibles Ligero aumento térmico esperado en varias zonas; valores ligeramente superiores a lo habitual Mejora visible hacia centro y este; norte aún húmedo Viernes 12 (tendencia) Intervalos nubosos sobre la Península; mayor presencia nubosa al noroeste Nuevos frentes atlánticos traerán lluvias a Galicia, Cantábrico e partes occidentales Ambiente primaveral para esta época; anomalías térmicas positivas entre 1–3 ºC esperadas Retorno esperado de las lluvias procedentes del Atlántico Sábado 13 (tendencia) Tiempo más estable abarcando gran parte del país salvo noroeste Lluvias concentradas principalmente sobre Galicia y Cantábrico; resto seco Temperaturas agradables casi primaverales especialmente hacia Mediterráneo; mínimas menos frías Fin de semana contrastante: humedad persistente al norte pero calma hacia el este

Las proyecciones realizadas por Meteored junto a otros portales sugieren que durante los próximos días continuaremos bajo una circulación activa desde los vientos occidentales. Nuevos frentes alcanzarán principalmente las vertientes atlántica y cantábrica mientras que el Mediterráneo mantendrá un clima seco relativamente suave.

Consejos rápidos para hoy

En el área del oeste y suroeste peninsular : Lleva contigo paraguas además de algo ligero para abrigarte: habrá lluvia junto a descensos térmicos.

: Para quienes estén dentro (incluyendo Madrid): Un día gris fresco acompañado por algo húmedo. Es ideal para planes bajo techo.

Para aquellos situados cerca del Mediterráneo o Baleares: Aprovecha lo bueno: cielos despejados sin lluvia además de temperaturas agradables propias de un diez diciembre.

En cuanto a las personas ubicadas en Canarias : Algunas lluvias débiles pueden presentarse sobre vertientes norte y este pero tienden a mejorar junto a temperaturas suaves.

:

Si hay algo que define este pronóstico meteorológico es la palabra frente: llega sin avisar, empapa todo lo que puede… Y deja a medio país mirando al cielo mientras otro medio se pregunta cuándo les tocará mojarse.