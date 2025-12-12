Pronóstico del Tiempo en España: lluvias atlánticas, nubes y termómetros contenidos este 12 de diciembre de 2025

El tiempo en España hoy se presenta variado: nubosidad abundante, lluvias asociadas a frentes atlánticos en la mitad occidental, mientras que el este goza de algo más de estabilidad y temperaturas moderadas, sin grandes extremos.

En pocas palabras: será un día en el que los paraguas serán compañeros inseparables en muchas regiones, pero sin que los termómetros sufran caídas drásticas.

La AEMET y los principales portales meteorológicos coinciden en que estamos bajo un patrón dominado por frentes atlánticos, donde el norte y el oeste se sentirán más invernales, mientras que el Mediterráneo mantendrá un ambiente más templado. Esta situación se extenderá durante los próximos días, trayendo consigo alternancias de lluvia, nubosidad y viento.

Las palabras clave para hoy son pronóstico del tiempo en España y tiempo hoy, destacando un día variable con protagonismo para las nubes, las precipitaciones en el oeste y temperaturas moderadas.

Tiempo hoy en España: qué puedes esperar por zonas

1. Mitad norte peninsular

Galicia y fachada atlántica norte (incluyendo zonas de Asturias y Castilla y León occidental) Cielos muy nubosos o cubiertos debido al paso de frentes atlánticos. Se esperan lluvias frecuentes, localmente más intensas en el oeste gallego, donde los frentes llegan con mayor fuerza. Temperaturas frescas, con un ambiente claramente invernal, alcanzando máximas cercanas a los valores medios de diciembre.

Asturias Castilla y León Cantábrico oriental y valle del Ebro (por ejemplo, Bilbao ) Cielos con nubes y claros, sin descartar algunas lloviznas pasajeras asociadas a la nubosidad de los frentes, especialmente en áreas expuestas al noroeste. En Bilbao , Euskalmet prevé una jornada con intervalos nubosos, viento del sur con rachas moderadas y máximas alrededor de los 13 ºC , con mínimas cerca de 8 ºC . Un ambiente suave para la época, siendo más templado en la costa que en el interior.

Bilbao Pirineos y áreas montañosas del norte Nubosidad abundante, con posibilidad de precipitaciones en las vertientes más expuestas a los frentes atlánticos. Se registrarán heladas débiles en cotas altas y zonas montañosas típicas de diciembre.



2. Centro peninsular: el caso de Madrid y alrededores

Cielos nubosos con presencia de brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día, especialmente en valles y zonas bajas.

Según la información recopilada, el clima en Madrid oscilará hoy entre 2 a 14 ºC , comenzando frío por la mañana pero volviéndose más agradable hacia mediodía.

oscilará hoy entre , comenzando frío por la mañana pero volviéndose más agradable hacia mediodía. Viento suave predominando desde el este y sur, sin rachas significativas.

Existe la posibilidad de una nubosidad persistente, lo que podría dar lugar a un día gris, muy típico de un “viernes de diciembre”.

3. Mitad sur peninsular y Andalucía

Cielos nubosos cubrirán gran parte de Andalucía , con precipitaciones débiles esperadas en el litoral mediterráneo occidental y el área del Estrecho, influenciadas por los frentes y el flujo del levante.

, con precipitaciones débiles esperadas en el litoral mediterráneo occidental y el área del Estrecho, influenciadas por los frentes y el flujo del levante. Temperaturas: Mínimas frescas en el interior, alcanzando valores cerca de 2 ºC en algunos lugares. Máximas alrededor de 21 ºC en zonas del sur y litoral, aunque se prevé una ligera tendencia a la baja en la vertiente mediterránea.

Vientos generalmente suaves, aunque se pueden registrar rachas moderadas en el Estrecho y litorales expuestos al flujo del este-sureste.

4. Mediterráneo, Cataluña y Comunidad Valenciana

Cataluña : Cielo nuboso tanto en litoral como prelitoral, aunque habrá más claros durante las horas centrales del día. Se esperan brumas y nieblas en la depresión central especialmente por la mañana. Temperaturas: mínimas cercanas a los 2 ºC en interior; máximas que podrían alcanzar hasta los 18 ºC en la costa.

: Comunidad Valenciana y Murcia : Cielos nubosos o con intervalos nublados; posibilidad de brumas y bancos de niebla especialmente en zonas interiores o llanuras bajas. En general no se anticipan lluvias significativas hoy; sin embargo, podríamos ver mayor actividad si se refuerza el flujo del levante durante los próximos días.

:

5. Baleares

Una jornada caracterizada por la estabilidad, presentando cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas permanecerán estables, disfrutando de un ambiente suave con valores agradables para diciembre.

Viento ligero, pudiendo haber alguna racha moderada sobre todo en zonas marítimas.

6. Canarias

La AEMET mantiene una alerta por episodio de viento, oleaje y precipitaciones, resultado de borrascas cercanas al archipiélago durante este mes.

Para hoy se espera: Nubosidad variable; más densa sobre las islas montañosas. Posibilidad de lluvias sobre todo al norte de estas islas durante las horas donde los frentes tienen mayor impacto. Viento del norte o noroeste con intervalos fuertes; mala mar puede afectar algunas áreas.



Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (visión general España)

Esta tabla ofrece una guía orientativa a nivel nacional basada en las tendencias proporcionadas por AEMET junto a otros portales relevantes para todo el país.

Día Situación general en España Lluvias más probables Tendencia de temperaturas Hoy, viernes 12 Frentes atlánticos traerán más nubes al norte y oeste; este permanecerá tranquilo Ocasionales lluvias sobre el oeste peninsular; Galicia; suroeste; áreas montañosas Estables; ligeros descensos previsibles Sábado 13 El tiempo seguirá siendo inestable, afectado por nuevos frentes Oportunidades para lluvias sobre oeste y centro; posibles chubascos también hacia este Sin cambios significativos; ambiente invernal Domingo 14 La inestabilidad podría moverse hacia el este-sureste Lluvias posibles sobre mitad sur; áreas mediterráneas; regiones montañosas Máximas ligeramente superiores sobre norte y Canarias Lunes 15 Un nuevo frente atlántico entrará por noroeste; tiempo revuelto principalmente hacia occidente Galicia; Cantábrico occidental; oeste peninsular tendrán riesgos Ligero vaivén térmico sin extremos significativos; algo más cálido hacia Mediterráneo

Nota: Esta tabla resume una tendencia general; detalles específicos por ciudad (como son los casos de Madrid, Barcelona, o incluso ciudades como Sevilla o Valencia) pueden variar según horas e intensidad prevista para las precipitaciones locales, siendo recomendable contrastar siempre esta información contra predicciones oficiales como AEMET o portales locales.

Temperaturas: sin desplomes pero con ambiente plenamente invernal

La AEMET junto a otros servicios meteorológicos indican que:

Las temperaturas máximas tenderán a mantenerse dentro del rango normal para esta época del año, aunque habrá ligeras bajadas esperadas sobre algunas áreas orientales así como Canarias.

Las mínimas experimentarán descensos adicionales particularmente dentro del interior peninsular donde se prevén algunas heladas débiles sobre montañas como Pirineos o cordilleras del norte.

A nivel mensual se estima que diciembre podría acabar situándose ligeramente por encima lo habitual para gran parte del territorio español aunque no se descartan incursiones frías puntuales durante la segunda quincena.

Consejos rápidos para hoy

Si te encuentras:

En Galicia , o partes occidentales como Castilla León: lleva tu paraguas porque será casi imprescindible ante las lluvias persistentes.

, o partes occidentales como Castilla León: lleva tu paraguas porque será casi imprescindible ante las lluvias persistentes. En el centro como es Madrid: abrígate bien esta mañana ya que hará frío además ten paciencia ante posibles nieblas densas.

En regiones mediterráneas o Baleares: disfrutarás un día relativamente tranquilo aunque habrá algo más nuboso junto a brumas interiores.

En Canarias: mantente alerta ante avisos relacionados con viento fuerte así como oleaje elevado además se podrían presentar chubascos especialmente sobre islas montañosas.

En resumen, este viernes nos trae un claro guion invernal: frentes atlánticos activos trayendo nubes generosas junto a lluvias principalmente concentradas hacia occidente así como centro peninsular mientras que las temperaturas seguirán oscilando dentro márgenes razonables para esta fecha tan señalada como lo es un doce diciembre. Perfecto para estrenar bufanda… aunque no será necesario equiparse como si fueras a una expedición polar.