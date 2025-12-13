Pronóstico del Tiempo en España: lluvia, viento y nieve este sábado 13 de diciembre de 2025

El pronóstico del tiempo en España para este sábado es claro: paraguas listo, abrigo a mano y atención al cielo.

La atmósfera ha decidido que el fin de semana tenga un auténtico sabor invernal, con lluvias, viento y nieve afectando a muchas regiones del país.

Una borrasca bien definida y sus frentes asociados se encargan de repartir precipitaciones generosas por buena parte de la Península y Canarias, mientras que en el norte y en el área mediterránea habrá algunas aperturas de claros que serán bienvenidas.

No será un día para paseos despreocupados, pero sí uno de esos que hacen sonreír a los campos y embalses.

Situación general: borrasca dominando el panorama

La AEMET describe la situación para hoy como una jornada marcada por precipitaciones fuertes en diversas zonas del oeste y sur peninsular, acompañadas de viento intenso y mala mar en varios litorales. RTVE y otros medios destacan también la influencia de la borrasca Emilia, que está asociada a un pasillo de aire húmedo muy efectivo descargando agua.

Aspectos clave del día:

Presencia de una borrasca atlántica al oeste de la Península, enviando frentes activos.

al oeste de la Península, enviando frentes activos. Lluvias intensas y persistentes en el suroeste y oeste peninsular.

Nieve en áreas montañosas, con cotas relativamente bajas para esta época.

Viento fuerte en zonas costeras, con temporal marítimo en varios tramos.

En el Mediterráneo y parte del norte, tiempo más variable, con intervalos de nubes y claros así como chubascos más aislados.

Temperaturas: frío controlado pero ambiente invernal

La predicción nacional elaborada por AEMET para hoy señala que las temperaturas máximas se mantienen dentro de valores invernales, con un ligero ascenso en el oeste peninsular sin cambios significativos en otras regiones. Las mínimas seguirán bajas, con heladas en áreas montañosas.

En Madrid, el pronóstico del tiempo establece máximas alrededor de 11 ºC, con un ambiente frío acentuado por el viento y la humedad.

Tendencias generales para hoy:

Mitad occidental: Máximas algo más altas que días anteriores, aunque aún frescas. Mínimas frías, con heladas en zonas elevadas.

Mitad oriental y zona mediterránea: Pocos cambios; ambiente frío o fresco. Noches frías; días algo más llevaderos si aparecen claros.

Canarias : Temperaturas suaves pero con lluvias y viento que restan confort.

:

Zonas más afectadas por lluvia, nieve y viento

Oeste y suroeste peninsular: epicentro de las lluvias

La predicción nacional indica que las precipitaciones más intensas se centran en el oeste y suroeste, donde se esperan acumulados significativos en 24 horas.

Regiones a tener muy presentes hoy:

Galicia

Extremadura

Oeste de Andalucía

Oeste de Castilla y León

Zonas del Sistema Central y Montes de Toledo

En estas áreas se prevén:

Lluvias persistentes e incluso localmente fuertes.

Acumulados importantes durante las próximas 24 horas, especialmente en el suroeste.

Nieve a cotas montañosas relativamente bajas, especialmente notoria en sierras del norte y centro.

Sur y área del Estrecho: chaparrones, viento intenso y mala mar

Los medios nacionales junto a la propia AEMET advierten sobre un episodio de precipitaciones intensas junto con viento fuerte alrededor del Golfo de Cádiz, Estrecho y zonas cercanas, donde hay riesgo de episodios puntuales de lluvia muy intensa.

Aspectos destacados:

Lluvias abundantes sobre todo en Cádiz y alrededores del Estrecho.

y alrededores del Estrecho. Viento intenso, con rachas fuertes a lo largo del litoral.

Situación marítima complicada, con mala mar y olas significativas.

Si planeas moverte por estas áreas hoy, es mejor evitar confiarse pensando “salgo sin paraguas que solo será un momento”.

Norte y Cantábrico: más nubes que celebraciones pero menos problemas

En el norte peninsular las condiciones serán algo más llevaderas; sin embargo, no habrá tranquilidad total.

En Galicia y el Cantábrico : Cielos nublados o muy cubiertos. Se prevén lluvias más frecuentes hacia el oeste; hacia el este serán más débiles y dispersas.

y el : En la zona noreste (valle del Ebro , interior de Cataluña ): Posibles matices como nieblas junto a nubes bajas durante la mañana; algunas podrían persistir.

, interior de ):

Área mediterránea y Baleares: jornada variable

En la costa mediterránea así como en Baleares, el pronóstico del tiempo en España para hoy sugiere una jornada llena de contrastes, entre intervalos nubosos, claros e incluso algún chubasco aislado.

Se espera:

Nubes medias y altas cubriendo gran parte del litoral.

Poca precipitación general excepto chubascos ocasionales sobre puntos del sur o sureste.

Temperaturas estables sin cambios drásticos; ambiente fresco pero ligeramente más amable comparado con el interior.

Canarias: lluvias y viento dominan el sábado

El fin de semana llega revuelto a Canarias, donde se anticipan lluvias localmente fuertes junto a presencia notable de viento sobre varias islas.

Para hoy se prevén:

Las precipitaciones serán más intensas sobre islas montañosas.

Posibles episodios breves pero intensos de lluvia.

Viento notablemente fuerte especialmente en zonas altas o expuestas.

No será un día típico para disfrutar la playa al sol; será mejor optar por un chubasquero.

Pronóstico resumido por zonas

Noroeste (Galicia, noroeste Castilla y León) : Se esperan frecuentes lluvias, siendo más intensas hacia la fachada atlántica. Cielos cargados; ambiente fresco.

: Interior norte meseta norte : Cielos cubiertos; habrá lluvias principalmente hacia el oeste o áreas montañosas. Temperaturas bajas creando una sensación invernal.

: Centro (incluida Madrid ) : Nubosidad abundante; se esperan lluvias durante todo el día. Máximas alrededor de 11 ºC en Madrid , frío bajo abrigo.

Madrid : Suroeste Andalucía : Predominarán las lluvias intensas, algunas persistentes. Habrá también presencia significativa de viento junto a mala mar costera.

: Mediterráneo Baleares : Intervalos nubosos acompañados por chubascos ocasionales. Temperaturas ligeramente más suaves.

: Canarias : Predicciones apuntan hacia posibles lluvias fuertes, destacándose también el impacto del viento.

:

Tabla resumen pronóstico próximos cuatro días (España)

Con base en los datos ofrecidos por los principales portales especializados sobre predicción nacional, aquí está lo que se espera para España durante los próximos cuatro días:

Día Situación general Lluvia principal Viento mar Temperaturas Sábado 13 Borrasca atlántica; ambiente realmente invernal Fuerte en oeste suroeste; algunos chubascos Canarias Fuerte litorales oeste sur; mala mar Bajas; ligeros ascensos occidente Domingo 14 Continúa la inestabilidad; frentes aún activos Lluvias sobre oeste sur; posibles tormentas Mediterráneo sur Viento moderado-fuerte costas Frío; sin cambios significativos Lunes 15 Tregua parcial aunque persiste cierta inestabilidad Lluvias residuales noroeste Viento moderado litorales Ligero ascenso diurno muchas zonas Martes 16 Nuevo frente acercándose al noroeste; resto estable Lluvias Galicia Cantábrico occidental Viento noroeste mar algo alterada Máximas algo más suaves noches frías

Esta tabla ofrece una visión general sobre tendencias nacionales; los detalles precisos dependerán siempre de cómo se posicionen exactamente las borrascas así como los frentes según lo reflejan los mapas proporcionados por AEMET así como otros portales especializados.

Consejos rápidos para hoy

En los sectores oeste sur peninsular: Mejor planificar actividades bajo techo. Precaución al volante debido a la intensa lluvia, charcos e incluso posible nieve sobre pasos montañosos.

En áreas costeras bajo aviso: Mantenerse alejado tanto como sea posible paseos marítimos o espigones debido al temporal marítimo.

Interior mesetas: Abrigo necesario además mucha paciencia ante este frío húmedo. Atención especial a nieblas matinales presentes sobre ciertas áreas noreste.



Hoy el pronóstico del tiempo en España no invita precisamente a dejar atrás el paraguas. Sin embargo, sí puede ser una buena oportunidad para aprovechar planes interiores mientras llega este invierno que va llenando embalses junto a montañas ya cubiertas por agua nieve.