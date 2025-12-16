Pronóstico del Tiempo para este martes 16 de diciembre de 2025

¡Hola, amigos del tiempo! Este martes 16 de diciembre de 2025 trae consigo un frente atlántico y un sistema de bajas presiones que afectará al sureste de la Península, propiciando un día bastante movido.

Si tenías pensado salir sin paraguas, piénsalo dos veces: se esperan cielos nublados o cubiertos con precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares, avanzando de oeste a este.

Las lluvias serán el protagonista indiscutible, intensas y persistentes especialmente en la costa oriental peninsular y Asturias, mientras que en el norte de Galicia, Cádiz, Ceuta, Alborán y los Pirineos habrá chubascos durante las primeras horas del día.

Y no te confíes si decides pasear por Castellón o Tarragona: allí se esperan más de 80 l/m², ¡suficiente para llenar una piscina comunitaria! Además, hay una probabilidad de granizo y tormentas en el Mediterráneo y Estrecho. En Canarias, la cola del frente provocará cielos nublados y precipitaciones débiles en las zonas norteñas.

Avisos amarillos: dónde y por qué

La Aemet ha activado alertas en 16 provincias y Ceuta. A continuación, te dejamos una lista clave para que no te pille desprevenido:

Lluvias : Cádiz , Granada , Málaga , Huesca , Principado de Asturias (litorales, suroccidental, central, cordillera), Barcelona , Tarragona , A Coruña , Lugo , Región de Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón), Alicante , Castellón , Valencia , Ceuta .

: , , , , (litorales, suroccidental, central, cordillera), , , , , (Campo de Cartagena y Mazarrón), , , , . Tormentas : Cádiz , Granada , Málaga , Barcelona , Tarragona , Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón), Alicante , Castellón , Valencia , Ceuta .

: , , , , , (Campo de Cartagena y Mazarrón), , , , . Oleaje : A Coruña , Pontevedra , Lanzarote , Fuerteventura .

: , , , . Nieve: En la provincia de Ávila (Sistema Central), se prevén hasta 5 cm por encima de 1.400 m. Se anticipan acumulaciones significativas en las cotas altas del Sistema Central, donde la cota de nieve oscilará entre los 1.500-1.800 m, bajando a 1.300-1.600 m en el noroeste.

En la capital, Madrid, comenzamos el día con cielo cubierto a 8ºC, una humedad del 93% y vientos suaves procedentes del este. Se prevé un día fresco con máximas que rondarán los 12ºC según las previsiones más cercanas, además de posibles brumas. ¡No es momento para ir en manga corta, pero tampoco para sacar el abrigo más pesado!

Temperaturas y vientos: fresco con rachas

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso en la Península y Baleares, salvo algunas excepciones donde se espera un ligero aumento como en los Pirineos, Ampurdán, sur de Galicia y noroeste de Castilla y León. Las mínimas subirán en la meseta norte y el nordeste sur; sin embargo, descenderán en Andalucía y la costa mediterránea. Habrá heladas débiles en las montañas.

En cuanto a los vientos: soplará un poniente fuerte en Estrecho y Alborán; un norte moderado afectará a Galicia con rachas intensas en sus litorales; mientras que habrá sur-oeste rolando a norte-oeste en Cantábrico; suroeste en Baleares y sureste peninsular; flojo sur-este en otras áreas que cambiará a norte-oeste hacia el oeste. En Canarias se prevé un viento moderado del norte que podría arreciar a fuerte con rachas muy potentes. También habrá bancos de niebla tanto en montañas como en el interior del tercio este.

Para mañana en la ciudad de Zaragoza se esperan máximas alrededor de los 12ºC y mínimas cerca de los 7ºC; mientras que en Mallorca se anticipan vientos suaves del norte sin precipitaciones por la tarde. En Vitoria-Gasteiz podrían registrarse lluvias débiles con temperaturas máximas de 8ºC y mínimas alrededor de los 4ºC.

Tabla del pronóstico para los próximos cuatro días

Según las tendencias derivadas de frentes atlánticos y borrascas, la inestabilidad seguirá presente: nuevas pulsaciones desde el Atlántico traerán lluvias al oeste peninsular; nubosidad sobre Galicia para el jueves; un frente al centro peninsular para el viernes; además de lluvias esperadas para Cataluña el sábado. No se descartan nevadas en alta montaña e incluso podrían verse afectadas provincias como Ávila o Segovia. En Madrid se prevé un fin de semana cubierto con lluvias intermitentes y temperaturas entre los 4-9ºC.

Día Tendencia general en España Madrid (aprox.) Miércoles 17 Intervalos nubosos con chubascos débiles al norte y oeste; vientos del noroeste. Temperaturas ligeramente a la baja. Cubierto con posibles lloviznas. Entre 6-9ºC Jueves 18 Nubosidad sobre Galicia debido a un nuevo frente; inestabilidad desde el Atlántico con lluvias persistentes posibles. Cubierto con lluvia esperada. Entre 6-7ºC Viernes 19 El frente avanzará hacia el centro peninsular; se esperan lluvias junto a vientos fuertes. Posibles nevadas en altas montañas. Cubierto con llovizna/lluvia esperada. Entre 6-7ºC Sábado 20 Lluvias previstas para Cataluña; depresiones aisladas afectarán tanto a la península como a Canarias. Cielo nuboso. Cubierto con nubosidad generalizada. Entre 4-9ºC

Más detalles por regiones

Norte (Galicia, Asturias, País Vasco): Se anticipan lluvias desde débiles hasta fuertes junto a vientos del norte. En Vitoria se espera una temperatura entre los 8ºC/3ºC hoy con chubascos.

Levante (Cataluña, Valencia, Murcia): Las tormentas junto a intensas lluvias, superando los >80 l/m² especialmente en Castellón/Tarragona son altamente probables. También existe riesgo de granizo.

Centro (Madrid, Ávila): Nubes presentes junto a posibilidades de nieve sobre el Sistema Central por encima de los 1.400m. Se espera una caída térmica significativa.

Sur (Andalucía): Las condiciones meteorológicas traerán consigo lluvias y tormentas, especialmente concentradas en Cádiz/Granada/Málaga; además habrá poniente fuerte afectando al Estrecho.

Islas: Oleaje notable se registrará en las Canarias orientales; además habrá precipitaciones débiles hacia el norte. En Baleares se esperan chubascos provenientes del suroeste hacia Pitiusas.

La borrasca Emilia dará paso a nuevos frentes que podrían traer consigo nevadas entre el 21 y el 22 diciembre afectando a varias provincias. Si planeas utilizar tu coche estos días, asegúrate primero revisando neumáticos e incluyendo un paraguas adicional entre tus pertenencias. Este invierno comienza dinámico; aunque las lluvias serán generosas aún parece que tendremos una Navidad templada según las proyecciones actuales.

Desde Euskalmet informan que hoy para Vitoria habrá brumas matinales seguidas por nubes con lluvia por la tarde; los vientos proceden del suroeste girando hacia noroeste posteriormente. Todo esto ha sido contrastado con datos ofrecidos por Aemet así como otras fuentes fiables: aquí no hay lugar para inventar historias sino únicamente datos frescos proporcionados durante las últimas horas.

¿Tienes planes al aire libre? Te aconsejamos posponerlos si estás por levante o costa. Mañana volveremos con más actualizaciones sobre el clima. ¡Mantente seco y cálido!