Pronóstico del Tiempo de este jueves 18 de diciembre de 2025

¡Buenos días, amigos del tiempo! Hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, España se enfrenta a un día agitado donde el frente atlántico y algunas sorpresas en el este nos recuerdan que el invierno ha llegado.

Si tienes planes de salir, revisa los avisos de la Aemet, ya que olas, vientos y lluvias podrían complicar las cosas en el norte y las costas. Imagina comenzar el día con nieblas espesas que te hacen sentir como si estuvieras en una película de misterio, ¡y luego escuchar las olas rugiendo como leones en el Cantábrico!

La Aemet ha activado avisos amarillos y naranjas en una docena de provincias y también en Melilla.

Las olas han llevado a que Asturias, Cantabria, Coruña, Lugo, Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya estén bajo aviso naranja, con rachas que podrían permitir hacer surf sin necesidad de tabla si no estás atento. En cuanto al viento, hay avisos amarillos para Cantabria (Liébana), A Coruña, Lugo y Navarra (vertiente cantábrica).

Las lluvias amarillas afectan a A Coruña, Alicante, Valencia y Melilla, mientras que las nieblas complican la visibilidad en Ciudad Real y Badajoz.

Precipitaciones y nubosidad: el agua reina en el noroeste

El frente atlántico trae consigo precipitaciones continuas y localmente intensas en el oeste de Galicia, con acumulados que llenarán embalses pero que también pueden arruinar algunos planes. En torno a la Nao (Alicante y Valencia) y en Melilla, hay lluvias ocasionalmente fuertes, ¡quizá incluso con tormenta para animar la mañana!. El tercio noroeste peninsular amanece cubierto, mientras que el resto disfruta de estabilidad con intervalos nubosos. En Canarias, se esperan intervalos nubosos junto a lluvias débiles en las islas montañosas del norte.

Las nieblas matinales persisten en mesetas, Guadalquivir, Ebro e interiores del este, como si todo el país se hubiera arropado con una manta gris para disfrutar de una siesta infinita!. En Baleares, podría aparecer calima que tiñe el cielo con arena sahariana.

Temperaturas: frescas, con heladas como invitadas

En Madrid, se espera que el termómetro alcance los 10ºC como máxima y baje hasta los 5ºC como mínima, perfecto para disfrutar de un chocolate caliente sin sudar demasiado. Las mínimas tocarán los 1ºC en Palencia, con algunas heladas débiles en montañas y meseta norte. Las máximas aumentan en la zona del Cantábrico, la Ibérica sur, oeste meseta Norte y sureste, pero descienden en la parte sur del Sistema Central y Cordillera Cantábrica. Las mínimas subirán en Galicia, Cantábrico y Melilla, mientras que descenderán en centro y este.

Vientos: soplan con fuerza en costas y montañas

El viento soplará moderado desde el sur en Galicia, así como en el área del Cantábrico y alto Ebro, presentando rachas muy fuertes tanto en litorales como montañas. En las costas mediterráneas y las islas Baleares habrá vientos desde el este y nordeste, mientras que Canarias disfrutará del alisio. En otras zonas, será débil; sin embargo, hay que estar atentos a áreas expuestas.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Basado en las tendencias de la Aemet y modelos meteorológicos, aquí te dejamos un resumen útil para planificar tus actividades. Recuerda: los detalles precisos pueden variar según la zona; por ahora, el noroeste seguirá inestable mientras que el resto tiende a estabilizarse.

Día Estado general Precipitaciones clave Temperaturas (aprox. medias peninsulares) Vientos destacados Jueves 18 dic Nuboso noroeste y este; intervalos resto Fuertes oeste de la Galicia, Nao, Melilla Máx 10-15ºC; mín 1-5ºC, heladas montañas Fuertes sur Cantábrico, rachas litorales Viernes 19 dic Mejoría progresiva; lluvias débiles al norte Persistentes sobre la región de Galicia, Cantábrico oriental Subida notable; máx 15-20ºC Cantábrico/Mediterráneo Sur reforzado; noroeste central Sábado 20 dic Estable durante la mayor parte; lluvias sobre Galicia/Cantábrico Abundantes al noroeste; nieblas interiores Hasta 20-25ºC Mediterráneo; 15ºC interior Flojos; alisios Canarias Domingo 21 dic Lluvias Galicia/Cantábrico; estable resto Puntuales Pirineos/Sistema Central Ligero descenso; mín 5-10ºC; temperaturas altas nocturnas al norte Variables; fuertes suroeste montañas

Zonas a vigilar: desde el Cantábrico hasta Levante

En el noroeste ( Galicia , Asturias ): Se prevén lluvias persistentes junto a olas naranja. ¡Cuídate si vas a la costa!

( , ): Se prevén lluvias persistentes junto a olas naranja. ¡Cuídate si vas a la costa! En el área del Cantábrico ( Cantabria , País Vasco): Vientos fuertes junto a olas intensas, temperaturas ascendiendo.

( , País Vasco): Vientos fuertes junto a olas intensas, temperaturas ascendiendo. En el este peninsular ( Valencia , Alicante, Melilla): Se esperan posibles lluvias fuertes e incluso tormentas.

, Alicante, Melilla): Se esperan posibles lluvias fuertes e incluso tormentas. En el interior: Las nieblas reducirán visibilidad; paciencia al volante es clave.

En Canarias: Clima suave entre 20-25ºC con calima ligera.

Si resides cerca de Alto Campoo o Picos, anticipa intervalos nubosos hoy, con mínimas entre 2-5ºC y vientos alcanzando hasta los 50 km/h. Para los próximos días, modelos como ECMWF prevén lluvias acumuladas hacia el norte aunque se espera un aumento de presión atmosférica.

Hoy no es precisamente un día ideal para un picnic playero por el norte. Sin embargo, tanto el centro como el sur mantendrán una calma relativa. Mantente al tanto de las actualizaciones proporcionadas por Aemet ¡y disfruta sin mojarte los pies! Mañana podrías tener algo más de respiro térmico. ¿Tienes planes? No dudes en compartirlos en los comentarios.

