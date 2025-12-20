Pronóstico del Tiempo en la Península Ibérica este sábado 20 de diciembre de 2025

¡Buenos días, amigos del tiempo! Hoy, sábado 20 de diciembre de 2025, España se presenta con un panorama variado: mientras el norte se empapa con lluvias continuas, el Mediterráneo y el sur disfrutan de un calor casi veraniego que nos hace olvidar que estamos en pleno invierno.

Imagina ponerte una camiseta en Málaga mientras en Galicia necesitas un chubasquero.

Una anomalía cálida está trayendo aire del sur que eleva tanto las temperaturas como la cota de nieve.

Después del puente festivo podríamos regresar a la normalidad con posibles descensos térmicos. Para Navidad se anticipan escenarios variados: algunos fríos e inciertos todavía por definir.

Si sales hoy, a disfrutar del día.

¡Que el tiempo esté contigo y no eche a perder tus planes!

El panorama general para hoy

El día comienza con nieblas densas en el interior peninsular, especialmente en La Mancha, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde la visibilidad puede caer por debajo de los 1.000 metros. ¡Cuidado al volante, que parece una escena sacada de una película de suspense!. En el norte, Galicia, Cantábrico y Castilla y León experimentan lluvias intensas, a veces acompañadas de tormenta o granizo, aunque nada que asuste demasiado.

Cielos : Nubosos o muy nubosos en el norte y centro; intervalos nublados en la costa mediterránea y suroeste, con un sol tímido asomando por la tarde.

: Nubosos o muy nubosos en el norte y centro; intervalos nublados en la costa mediterránea y suroeste, con un sol tímido asomando por la tarde. Temperaturas : Aumentan notablemente. Anomalía cálida de hasta 10ºC por encima de lo normal . En Madrid , se esperan máximas alrededor de los 15ºC ; mientras que en Bilbao y Barcelona , rondarán los 20ºC ; y en lugares como Alicante , Valencia , Murcia o Málaga , hasta alcanzar los 23-25ºC . Las mínimas serán suaves, con unos agradables 6ºC en el sur y centro.

: Aumentan notablemente. Anomalía cálida de hasta . En , se esperan máximas alrededor de los ; mientras que en y , rondarán los ; y en lugares como , , o , hasta alcanzar los . Las mínimas serán suaves, con unos agradables en el sur y centro. Vientos : Moderados del sur en muchas áreas, reforzándose especialmente en Galicia y el área cantábrica. En las Islas Canarias , soplarán del norte, con temperaturas entre los 20-25ºC y cielos algo turbios debido al polvo sahariano.

: Moderados del sur en muchas áreas, reforzándose especialmente en y el área cantábrica. En las , soplarán del norte, con temperaturas entre los y cielos algo turbios debido al polvo sahariano. Nieve: La cota se sitúa alta, por encima de los 2.000 m, así que olvídate de ver copos en las sierras más bajas. Solo habrá nieve en las cumbres pirenaicas o cantábricas.

Las Islas Canarias son las grandes afortunadas del día: temperaturas ideales para la playa y algo de polvo suspendido que tiñe el cielo de un color naranja brillante. ¿Te imaginas unas vacaciones anticipadas?.

En la capital, Madrid, el termómetro marca esos esperados 15ºC, con cielos que van desde nublados a poco nubosos. Algunas brumas matinales se dejarán sentir en la Sierra, pero nada que no pueda solucionar un buen café.

Detalle por regiones: ¿Qué te espera donde vives?

Vamos a hablar claro región por región para que sepas si necesitas paraguas o gafas de sol:

Norte ( Galicia , Asturias , Cantabria , País Vasco , Navarra ) : Lluvias copiosas, sobre todo concentradas en Galicia y Cantábrico oriental. Temperaturas ascendiendo hasta los 18-20ºC. Viento del sur que cambia dirección.

Galicia Asturias Cantabria País Vasco Navarra : Lluvias copiosas, sobre todo concentradas en Galicia y Cantábrico oriental. Temperaturas ascendiendo hasta los 18-20ºC. Viento del sur que cambia dirección. Centro ( Madrid , Castilla-La Mancha , Extremadura ) : Nieblas matinales traicioneras al principio, pero luego despejado. Se esperan unos agradables 15ºC en Madrid, con frescas mínimas alrededor de los 5ºC en ciudades como Soria o Teruel.

Madrid Castilla-La Mancha Extremadura : Nieblas matinales traicioneras al principio, pero luego despejado. Se esperan unos agradables 15ºC en Madrid, con frescas mínimas alrededor de los 5ºC en ciudades como Soria o Teruel. Este ( Cataluña , Comunidad Valenciana , Murcia ) : Estabilidad generalizada, con sol radiante a lo largo del litoral. Temperaturas entre los 20-25ºC en Barcelona, Valencia y Alicante. Posibles chubascos aislados.

Cataluña Comunidad Valenciana Murcia : Estabilidad generalizada, con sol radiante a lo largo del litoral. Temperaturas entre los 20-25ºC en Barcelona, Valencia y Alicante. Posibles chubascos aislados. Sur ( Andalucía**) : Cielos variables con nieblas presentes en cuencas como Guadalquivir. Hasta 24ºC se registrarán cerca del Mediterráneo. Vientos suaves predominantes.

Andalucía**) : Cielos variables con nieblas presentes en cuencas como Guadalquivir. Hasta 24ºC se registrarán cerca del Mediterráneo. Vientos suaves predominantes. Islas: Las Baleares pueden esperar chubascos eventuales y nieblas; mientras que Canarias tendrá clima cálido pero nublado hacia el norte.

Y un toque humorístico para amenizar la jornada: Si estás disfrutando de esos 20ºC con lluvia en Bilbao, no dudes en usar tu chubasquero playero. En cambio, si te encuentras en Madrid rodeado de niebla, podría parecerte más un rodaje cinematográfico que una mañana invernal.

Avisos y precauciones

La agencia meteorológica Aemet ha emitido alertas amarillas por niebla en Albacete, nieve para León y Palencia, así como oleaje peligroso para las costas cantábricas y gallegas. No es nada grave, pero hay que tener cuidado al conducir o navegar. La cota de nieve está subiendo, derritiendo lo reciente acumulado en las sierras.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Aquí tienes la tabla actualizada según las tendencias proporcionadas por Aemet, Eltiempo.es y modelos como Euskalmet. Se prevé una creciente estabilidad aunque el norte seguirá húmedo:

Día Norte (ej. Galicia) Centro (ej. Madrid) Este/Sur (ej. Valencia) Canarias Sáb 20 Lluvias abundantes, 18ºC Nieblas, 15ºC Estable, 23-25ºC 20-25ºC, turbio Dom 21 Chubascos débiles, 18ºC Poco nuboso, 14ºC Soleado, 22ºC Similar, 22ºC Lun 22 Lluvias puntuales, descenso a 12ºC Estable, 13ºC Estable, 21ºC 21-24ºC Mar 23 Nuboso, 10-14ºC Despejado, 12ºC Soleado, 20ºC Cálido, 23ºC

Las temperaturas son aproximadas para máximas; las mínimas serán entre cinco y diez grados más bajas. Las lluvias se restringirán principalmente al norte.