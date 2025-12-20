Un tren de borrascas dejará congelada a la Península Ibérica este fin de semana

¡Es hora de desempolvar el abrigo más grueso y las cadenas para la nieve!

Este sábado 20 de diciembre de 2025, la Península Ibérica se enfrenta a un tren de borrascas que promete transformar el inicio del invierno en una escena congelada.

Según la AEMET y especialistas como Meteored, un frente atlántico está trayendo chubascos, nevadas a partir de los 800-900 metros y un desplome térmico, con máximas que no superan los 6ºC en Castilla y León y temperaturas que pueden descender hasta -8ºC en el interior.

El invierno astronómico comienza mañana domingo 21, pero hoy ya se siente ese frío que cala los huesos.

En Madrid, el termómetro marca esos 6 grados que te hacen reflexionar si salir o quedarte acurrucado en casa. Visualiza: copos de nieve acariciando la meseta norte y heladas nocturnas que sorprenden a más de uno. ¿Tienes planes para el fin de semana? Mejor echa un vistazo a las carreteras, porque la AEMET advierte sobre posibles complicaciones en pasos montañosos.

El tiempo para hoy sábado: nubes y primeros avisos

La inestabilidad es la protagonista del día. Un nuevo frente atraviesa España, dejando chubascos dispersos, algunos localmente intensos en Galicia, Baleares, Cataluña y nuevamente en Galicia. Se espera que los acumulados superen los 30 l/m² en regiones como Galicia, Asturias, Cantabria, el norte y oeste de Castilla y León, así como en Extremadura, el oeste de Andalucía y parte del litoral catalán.

En el Pirineo aragonés : Predominarán las nubes con nevadas débiles a partir de los 1.600 metros en la vertiente sur. Soplarán vientos moderados del sur, aumentando su intensidad por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 8ºC.

: Predominarán las nubes con nevadas débiles a partir de los 1.600 metros en la vertiente sur. Soplarán vientos moderados del sur, aumentando su intensidad por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 8ºC. En Zaragoza : Habrá nubosidad variable, con claros alternando, alcanzando entre 5 y 12ºC. Los vientos serán bochornosos moderados por la tarde.

: Habrá nubosidad variable, con claros alternando, alcanzando entre 5 y 12ºC. Los vientos serán bochornosos moderados por la tarde. Meseta norte: Se prevén nevadas en las montañas a partir de los 800-900 metros, con posibilidad de copos incluso en zonas bajas cercanas a las sierras.

Resto del país: La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.000 metros, con heladas débiles en las sierras del sureste e interior norte. Las temperaturas descenderán, manteniéndose frías incluso durante el mediodía.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, lo deja claro: ambiente gélido con máximas por debajo de los 8ºC en el centro del país. ¡Adiós a las mangas cortas! Es hora de sacar esa bufanda que llevabas guardada!

Domingo 21: Bienvenida oficial al invierno con nevadas intensas

Mañana llega el invierno astronómico a las 16:03 horas y lo hará con fuerza. Se anticipan nevadas desde el sur en los Pirineos a partir de los 1.100 metros, dejando acumulados entre 20 y 30 cm en cotas bajas del Pirineo aragonés. Durante todo el día, las temperaturas en los valles estarán entre 0 y 3ºC.

En los Pirineos : Las nevadas comenzarán desde primera hora, con una cota situada a mil metros. Los vientos serán flojos desde el sur. ¡Atención con las carreteras; será obligatorio llevar ruedas para nieve!

: Las nevadas comenzarán desde primera hora, con una cota situada a mil metros. Los vientos serán flojos desde el sur. ¡Atención con las carreteras; será obligatorio llevar ruedas para nieve! En Zaragoza : Cielo nuboso, con lluvias por la tarde provenientes del oeste. Se esperan nevadas tanto en el Moncayo como en la vertiente occidental de la Ibérica (cota a mil metros), afectando también comarcas cercanas a Soria y Guadalajara . Las temperaturas oscilarán entre 4 y 10ºC.

: Cielo nuboso, con lluvias por la tarde provenientes del oeste. Se esperan nevadas tanto en el como en la vertiente occidental de la (cota a mil metros), afectando también comarcas cercanas a y . Las temperaturas oscilarán entre 4 y 10ºC. En la Ibérica de Teruel: Podrían registrarse nevadas durante la madrugada posterior.

A nivel nacional: Precipitaciones generalizadas afectarán gran parte del territorio; se prevé nieve sobre la meseta norte y cotas bajas (700-800m) hacia el noroeste. El descenso térmico podría llegar hasta -8ºC máximas en algunas zonas del interior centro.

¡Se vislumbra una Navidad blanca en las montañas! Pero cuidado, porque el frío puede ser bastante intenso.

Lunes 22 y tendencia: breve tregua antes del regreso inestable

El lunes traerá un respiro soleado para disfrutar del manto blanco que cubre tanto a Aragón como a los Pirineos. Sin embargo, no hay que bajar la guardia; persistirá cierta inestabilidad con chubascos dispersos, más intensos especialmente en Galicia, Baleares y partes de Cataluña.

La cota de nieve ascenderá hasta los 1.600m; aún así seguirá siendo un día gris con lluvias.

Temperaturas: En León, Palencia y Ávila se pueden registrar hasta -4 o -5ºC bajo cero; mientras que la meseta norte no superará los cinco grados negativos. Por su parte, Madrid permanecerá fría, mientras que Valencia y Barcelona no pasarán de los 13ºC.

Para el martes 23 se prevé una posible gota fría junto con más nevadas tanto en los Pirineos como en la Ibérica de Teruel (cota alrededor de mil metros). El patrón cambiará hacia vientos del norte para Nochebuena.

La previsión generalizada por parte de la AEMET es un invierno cálido; sin embargo, este inicio está marcado por un intenso frío. Se espera un descenso térmico notable que podría alcanzar hasta siete grados centígrados tanto en Teruel (de 12ºC el sábado hasta solo 5ºC el domingo) como también en Madrid (de 10ºC a solo 6ºC).

Tabla resumen del pronóstico para los próximos cuatro días

Aquí tienes un resumen práctico presentado en forma tabla para imprimirlo y tenerlo siempre visible. Datos verificados por fuentes como la AEMET, Meteored y blogs especializados.

Día Precipitaciones Nevadas (cota) Temperaturas clave Zonas destacadas Sábado 20 Chubascos intensos al noroeste, este y Baleares (>30 l/m² localmente) De 800 a 1.600m (débilmente nevada en Pirineos; meseta norte) Madrid: ~6ºC máx; Pirineos entre 2/8ºC; Zaragoza entre 5/12ºC Galicia, Cataluña, Pirineos Domingo 21 Lluvias generalizadas; nevadas moderadas desde el sur De 700 a 1.100m (Pirineo acumula entre 20-30cm; Ibérica; meseta) Valles Pirineo entre 0-3ºC; Zaragoza entre 4/10ºC; Interior hasta -8ºC máx Pirineos, Moncayo, Castilla y León Lunes 22 Chubascos dispersos; sol temporalmente presente en Aragón De500 a1.600m (montañas al norte y sur) Bajo -5ºC meseta norte; hasta13ºC Mediterráneo Galicia,Baleares,Cataluña Martes23 Condiciones inestables; posibles nevadas por la noche Alrededor d e~1.000m (Pirineo s eIbérica Teruel) Frío persistente; heladas interiores Divisoria Pirineo,Ebrocon cierzo

Consejos prácticos aderezados con humor

Carreteras: Consulta siempre las previsiones tanto de la AEMET como DGT porque las nevadas afectan seriamente al tráfico sobre todo en áreas montañosas como los Pirineos o la zona Ibérica. ¿Quieres ser ese héroe que llega cubierto de nieve? No olvides llevar cadenas.

Consulta siempre las previsiones tanto de la como DGT porque las nevadas afectan seriamente al tráfico sobre todo en áreas montañosas como los o la zona Ibérica. ¿Quieres ser ese héroe que llega cubierto de nieve? No olvides llevar cadenas. Ropa: Capas múltiples son imprescindibles junto con guantes y gorro. Ese descenso térmico podría pillarte desprevenido si sales solo con chanclas.

Capas múltiples son imprescindibles junto con guantes y gorro. Ese descenso térmico podría pillarte desprevenido si sales solo con chanclas. Si piensas ir hacia lugares como Sierra Nevada o Pirineos , ten presente que ya hay acumulados importantes—hasta treinta centímetros—en algunos puntos estratégicos para esquiar muy temprano!

o , ten presente que ya hay acumulados importantes—hasta treinta centímetros—en algunos puntos estratégicos para esquiar muy temprano! No olvides proteger tu coche contra heladas nocturnas dejando antifreeze dentro porque esa capa traicionera puede aparecer cada mañana inesperadamente.

Este tren de borrascas nos recuerda que el invierno no espera invitación alguna para llegar. Disfruta del frío pero siempre manteniendo precauciones adecuadas. ¡Mantente abrigado! Porque unas Navidades blancas son mucho más atractivas cuando son recuerdos fotográficos más que atascos!