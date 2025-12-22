Pronóstico del Tiempo de este lunes 22 de diciembre de 2025

¡Buenos días, aficionados al tiempo!

Hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, el Sorteo de la Lotería de Navidad llega acompañado de un paisaje meteorológico que bien podría pertenecer a una escena invernal, aunque con esa humedad que nos recuerda que el invierno ya ha hecho su entrada triunfal.

Visualiza esto: cielos nublados cubriendo gran parte de España, lluvias salpicando las costas atlánticas, el oeste peninsular, Baleares y la costa norte de Cataluña, además de nieve débil en las montañas del norte. Sin embargo, no todo es sombrío; en la franja este peninsular, el sol podría hacer una aparición breve, pero no te confíes demasiado.

Mientras te preparas con tu paraguas, ten presente los avisos emitidos por la Aemet: alerta naranja por fuerte oleaje en toda la costa gallega hasta las 7:00, seguida de aviso amarillo para Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa y Melilla.

También hay alertas amarillas por lluvias, nieve y descenso de temperaturas en Burgos, León, Segovia, Soria y Cataluña, con un frío adicional en Huesca. ¿La razón? Una cota de nieve que oscila entre 800-1.000 metros, elevándose a 1.000-1.200 en el oeste y a 1.200-1.500 en el resto; sin embargo, en el Pirineo central y oriental podría bajar a menos de 1.000 metros.

En Canarias, se prevén intervalos nubosos acompañados de lluvias en el norte de las islas más grandes.

Temperaturas: el frío aprieta, ¡abrígate!

Las temperaturas mínimas descienden en el este peninsular y Baleares, mientras que permanecen estables en otras áreas y experimentan pequeños aumentos en el noroeste. Prepárate para heladas leves en amplias zonas interiores y sierras del sureste; moderadas en la meseta Norte y fuertes en Pirineo. Las temperaturas más bajas se registran en Teruel (-5ºC), así como también en Ávila, Burgos o Pamplona (-2ºC). En la capital, Madrid, no superaremos los 6ºC como máxima, mientras que en Soria apenas alcanzarán los 5ºC, y también habrá máximas similares en Valladolid (6ºC). Las temperaturas máximas aumentan ligeramente en la mitad oeste peninsular, pero descienden en el este, así como también en Baleares y Melilla.

El viento soplará moderado del oeste y noroeste por la Península y las Baleares, con rachas fuertes sobre los litorales cantábricos, sur peninsular, Golfo de Valencia y también las islas. En interiores del oeste y extremo norte será más débil. En las Islas Canarias se espera un alisio moderado. Se prevén bancos de niebla matinales a lo largo de los valles fluviales del suroeste.

Avisos y precauciones: no bajes la guardia

Oleaje : Alerta naranja para Galicia hasta las 7:00; amarilla para el resto del norte y para Melilla .

: Alerta naranja para Galicia hasta las 7:00; amarilla para el resto del norte y para . Lluvias y nieve : Aviso amarillo para Castilla y León ( Burgos , León , Segovia , Soria ), así como para Cataluña e Huesca .

: Aviso amarillo para Castilla y León ( , , , ), así como para e . Heladas : Atención especial a las zonas interiores y montañas; ¡ten cuidado al volante!.

: Atención especial a las zonas interiores y montañas; ¡ten cuidado al volante!. Nieve protagonista: Débil sobre zonas montañosas del norte; posible también sobre la meseta Norte, este Sur y nordeste. Cota entre 800-1.500 m.

En cuanto a las Islas Canarias, se anticipan lluvias ocasionales hacia el norte; por lo demás, ambiente más tranquilo. ¿Y qué tal tu humor? Si no eres agraciado con el gordo de la Lotería, al menos podrías disfrutar viendo cómo la nieve cubre tus huellas… ¡de resbalones!

Próximos días: inestabilidad a la vista

La situación meteorológica no presenta grandes cambios. Para este martes: se prevé inestabilidad sobre la Península con lluvias afectando al Cantábrico, suroeste andaluz, sur Andalucía, Estrecho, así como a Ceuta/Melilla. Los cielos estarán menos cubiertos hacia el este; sin embargo, habrá lluvias sobre montañas y también sobre las islas Baleares. Las mínimas subirán hacia el suroeste mientras que las máximas aumentarán generalmente salvo excepciones hacia el nordeste. Se prevé nieve sobre montañas con cotas bajas hacia nordeste.

Para los días miércoles y jueves: se anticipan lluvias al norte y nordeste (exceptuando bajo Ebro) que podrían ser intensas sobre Baleares. Los cielos estarán poco nubosos hacia el suroeste así como también sobre los litorales sur/sureste. Habrá nieve en Pirineo oriental con cotas altas esperadas. Las mínimas incrementarán hacia el norte (notablemente en Castilla y León) mientras que descenderán hacia suroeste; las máximas tenderán a aumentar salvo sobre litorales.

A medida que se acercan las festividades navideñas: se anuncian temperaturas entre 1-3ºC bajo lo habitual, un frío más intenso es lo esperado junto a precipitaciones al norte, Mediterráneo e islas. La presencia del anticiclón será crucial mientras que podrían surgir borrascas desde el sur.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Día Precipitaciones principales Temperaturas (tendencia) Nieve (cota aprox.) Viento y otros Lunes 22 Lluvias atlántico/oeste, Baleares, Cataluña norte; nieve montañas norte Mín: ↓ este/Baleares; Máx: ↑ oeste, ↓ este 800-1.500 m Fuerte Cantábrico; heladas interiores Martes 23 Lluvias Cantábrico, suroeste andaluz sur Andalucía, además de Ceuta/Melilla; aisladas este/Baleares Mín: ↑ suroeste; Máx: ↑ general salvo nordeste Bajas nordeste durante el día Inestabilidad persistente Miércoles 24 Lluvias al norte/nordeste e intensas sobre Baleares Mín: ↑ norte; Máx: ↑ general Pirineo oriental con cotas altas Cielos poco nubosos hacia suroeste Jueves 25 Lluvias al norte/nordeste con posibles precipitaciones sobre Baleares Mín: ↑ norte pero ↓ suroeste; Máx: ↑ excepto litorales Pirineo oriental Nuboso al norte

Zonas clave por comunidades

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco: Se esperan lluvias, oleaje fuerte junto a nieve en montañas. ¡No olvides tu paraguas ni tus botas!.

Se esperan lluvias, oleaje fuerte junto a nieve en montañas. ¡No olvides tu paraguas ni tus botas!. Cataluña, Aragón: Posibles lluvias al norte costero junto a nieve por debajo de los 1.000 m.

Posibles lluvias al norte costero junto a nieve por debajo de los 1.000 m. Madrid, Castilla y León: Frío notable (-2ºC mín para localidades como Ávila/Burgos), posibles nieblas además de máximas bajas.

Frío notable (-2ºC mín para localidades como Ávila/Burgos), posibles nieblas además de máximas bajas. Andalucía: Posibles lluvias hacia el sur junto al viento procedente del sur.

Posibles lluvias hacia el sur junto al viento procedente del sur. Baleares: Pronóstico incluye lluvias junto a tormentas ocasionales.

Pronóstico incluye lluvias junto a tormentas ocasionales. Canarias: Nuboso hacia el norte con lluvias débiles esperadas.

Se anticipa una Navidad invernal marcada por un clima más frío e inestable tanto al norte como sobre la zona mediterránea. Si planeas salir para participar del Sorteo, abrígate bien e intenta seguir lo último sobre radar meteorológico! La información proporcionada por la Aemet indica nevadas posibles para muchas provincias. ¿Tienes planes? Mantente atento a actualizaciones porque el tiempo puede cambiar rápidamente. ¡Suerte con tu suerte!.

(Artículo: 852 palabras)