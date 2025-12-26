Pronóstico del Tiempo este viernes 26 de diciembre de 2025

¡Buenos días, amigos del tiempo! Si pensabas que la Navidad traería un poco de sol y turrones derretidos, el viejo 2025 ha decidido sorprendernos con un zasca polar.

Hoy, viernes 26 de diciembre de 2025, el frío sigue siendo protagonista en España, gracias a un anticiclón escandinavo que está enviando masas de aire polar, manteniéndonos temblando desde hace días. Según la AEMET, hoy será el día más frío del mes y del año, ¡nada menos que el más helado desde 2010 durante esta semana navideña!

La inestabilidad se refleja en el mapa: un frente entra por el oeste peninsular, trayendo cielos muy nublados o cubiertos en gran parte de la Península Ibérica y Baleares.

Las precipitaciones serán las protagonistas, especialmente en la costa mediterránea.

Se esperan chubascos localmente intensos en Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y el mar de Alborán, con tormentas ocasionales que pueden sorprender a más de uno.

En el Sistema Ibérico y Pirineos, podrían registrarse nevadas débiles, aunque algo más significativas en las alturas del noroeste, con cotas de nieve bajando entre 900 y 1400 metros. ¡Si planeas subir a la montaña, abrígate bien porque las heladas fuertes están al acecho!

Avisos que no puedes ignorar

La AEMET no se anda con rodeos y ha activado alertas importantes:

Aviso naranja en los litorales de Barcelona , Girona , Valencia y Alicante por oleaje que puede superar los 4 metros. ¡El Mediterráneo se pone bravo; surfeadores, absteneos!

en los litorales de , , y por oleaje que puede superar los 4 metros. ¡El Mediterráneo se pone bravo; surfeadores, absteneos! Aviso amarillo por bajas temperaturas en las sierras de Madrid , Guadalajara y la cordillera Cantábrica. Cuidado con las heladas si sales a hacer ruta por montañas del norte!

por bajas temperaturas en las sierras de , y la cordillera Cantábrica. Cuidado con las heladas si sales a hacer ruta por montañas del norte! Se esperan vientos moderados del oeste, con rachas fuertes en Alborán, Galicia y Asturias. En Canarias, alisio moderado; en el resto, vientos flojos.

En Madrid, hoy el termómetro marca máximas alrededor de unos 10 grados, con mínimas que rondan entre 1 y 2. Hay una ligera subida respecto a ayer, pero no olvides abrigarte porque el frío polar no da tregua. ¡Pobre turrón congelado esperando ser devorado!

Temperaturas: frío con guiños de misericordia

Las máximas descienden en la mayor parte de la Península, salvo en áreas mediterráneas, los Pirineos, el valle del Guadalquivir y los archipiélagos, donde se mantienen estables. Las mínimas bajan en el Cantábrico, los interiores del este y en Galicia, pero suben en la vertiente atlántica. Habrá heladas débiles en las montañas principales.

Norte (Cantábrico, Galicia) : Máximas entre 6-8°C, chubascos y vientos traicioneros.

: Máximas entre 6-8°C, chubascos y vientos traicioneros. Mediterráneo (Cataluña, Valencia, Baleares) : Lluvias intensas, máximas entre 10-13°C; no olvides las tormentas y olas.

: Lluvias intensas, máximas entre 10-13°C; no olvides las tormentas y olas. Centro (Madrid) : Máxima de 10°C, mínima entre 1-2°C; cielos nubosos.

: Máxima de 10°C, mínima entre 1-2°C; cielos nubosos. Sur (Andalucía) : Precipitaciones en Estrecho y Alborán; máximas entre 12-15°C.

: Precipitaciones en Estrecho y Alborán; máximas entre 12-15°C. Canarias: Pocos cambios; cielos variables con temperaturas suaves.

¡Humorada del día! Si te sorprende el frío sin guantes, recuerda: las manos frías son el nuevo accesorio navideño. Mejor que un jersey feo que te regala tu tía política.

Mañana y fin de semana: la inestabilidad no se rinde

El sábado promete más de lo mismo: precipitaciones persistentes en este de Cataluña, Estrecho y oeste de Alborán. Al principio habrá cielos poco nubosos en otras zonas; sin embargo, un sistema de bajas presiones cubrirá el sur dejando lluvias sobre todo en Extremadura y Andalucía, acompañadas por alguna tormenta. También hay avisos amarillos para los litorales y zonas pirenaicas de Cataluña.

El domingo se prevé un ligero repunte térmico pero seguirá la inestabilidad con nubosidad sobre Ibérica y las Baleares. No será hasta el lunes cuando podamos hablar de una estabilización del tiempo.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen claro para que puedas planear sin sobresaltos. Datos proporcionados por la AEMET y otras fuentes fiables para evitar sorpresas desagradables.

Día Precipitaciones Temperaturas generales (máx/mín) Avisos destacados Regiones afectadas Viernes 26 Chubascos fuertes en Mediterráneo, Alborán, Cataluña; nevadas débiles Pirineos Descenso máximas Península (10-13°C media); mínimas bajas norte/este Naranja oleaje Cataluña/Valencia; amarillo frío sierras Toda Península, Baleares Sábado 27 Persistentes este Cataluña, Estrecho; lluvias sur Ascenso ligero máximas Cantábrico/alto Ebro; descensos este Amarillo litoral/prelitoral Cataluña Cataluña, Andalucía, Extremadura Domingo 28 Nuboso Ibérica/Baleares; bajas presiones sur Subida temperaturas; tregua parcial Heladas montañas; vientos moderados Península sur, Baleares Lunes 29 Estabilización general; pocos chubascos Aumento máximas oeste Península; descensos este/Baleares Heladas débiles montañas/meseta norte Mayoría estable; norte variable

¿Y el resto del invierno? Un guiño al futuro

Aunque hoy toca aguantar el tirón del frío, los modelos apuntan a un invierno 2025-2026 generalmente templado. Hay entre un 50% y un 70% de probabilidades de temperaturas superiores a lo normal—sobre todo para el este y las Baleares. Las precipitaciones serán normales o secas hacia el suroeste mientras que serán húmedas en la costa mediterránea. ¡Lo que estamos viviendo ahora es solo un aperitivo polar!

No olvides consultar aplicaciones como las de la AEMET para actualizaciones constantes. Si sales a la calle hoy, paraguas y bufanda son imprescindibles. ¡Que el tiempo no te quite esa sonrisa post-navideña! Mañana más noticias sobre nuestro clima… ojalá con menos escalofríos.