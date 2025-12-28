Pronóstico del Tiempo en España: lluvia, nubes y contrastes este domingo 28 de diciembre de 2025

Si estabas pensando en un “día tranquilo de sofá y manta”, el pronóstico del tiempo en España te da la razón… al menos en gran parte del territorio.

De acuerdo con la AEMET y otros servicios meteorológicos, este domingo 28 de diciembre trae consigo un clásico invierno: cielos nubosos, lluvias frecuentes en el sur y este, mientras que el Cantábrico y el noroeste disfrutan de más tranquilidad.

Un sistema de bajas presiones al suroeste de la Península mantiene la inestabilidad sobre gran parte del país, con especial énfasis en la mitad sur, el tercio oriental, valle del Ebro, así como Ceuta y Melilla.

Por su parte, el norte húmedo se toma un respiro: en el Cantábrico y el cuadrante noroeste se vive un tiempo más estable, con cielos poco nubosos o solo algo de nubosidad baja por la mañana.

El pronóstico del tiempo en España para hoy incluye:

Lluvias moderadas o fuertes en el sureste y Mediterráneo.

Chubascos y posibles tormentas en áreas del litoral mediterráneo.

Intervalos nubosos y alguna llovizna en regiones del interior.

Más sol y ambientes tranquilos en el norte y noroeste.

Temperaturas: suben en muchas zonas, con matices

El ambiente es invernal pero sin temperaturas extremas. La información de AEMET y medios nacionales indica:

Ascenso de temperaturas en gran parte de la Península, salvo en el cuadrante sureste y nordeste, donde tenderán a descender.

en gran parte de la Península, salvo en el cuadrante sureste y nordeste, donde tenderán a descender. Heladas débiles en áreas montañosas del interior así como en cordilleras del norte y sureste.

En Baleares , máximas ligeramente más altas y mínimas sin cambios significativos.

, máximas ligeramente más altas y mínimas sin cambios significativos. En Canarias, pocas variaciones térmicas, manteniéndose valores suaves propios de esta época.

En Madrid, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 ºC, comenzando con un ambiente fresco por la mañana que se tornará algo más cálido al mediodía, todo ello bajo cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles.

Zonas más afectadas por las precipitaciones

Mediterráneo y sureste: el foco de la inestabilidad

Hoy, el este y sureste peninsular acaparan gran parte del protagonismo:

En el extremo sureste , sobre todo Murcia , litoral de Andalucía mediterránea y sur de la Comunidad Valenciana , se anticipan lluvias localmente fuertes y persistentes, acompañadas por episodios de tormenta.

, sobre todo , litoral de y sur de la , se anticipan lluvias localmente fuertes y persistentes, acompañadas por episodios de tormenta. La cota de nieve en las sierras del sureste se situará entre los 1400/1700 metros , lo que podría dejar nevadas en cotas elevadas.

, lo que podría dejar nevadas en cotas elevadas. En la Comunidad Valenciana, se prevé cielo muy nuboso con chubascos fuertes y tormentas, además de temperaturas que oscilarán entre unos 6 y 17 ºC, con viento moderado desde el este a lo largo del litoral.

Las autoridades autonómicas han emitido avisos por lluvias intensas y tormentas para el litoral mediterráneo oriental. Se aconseja seguir las indicaciones de protección civil y servicios oficiales debido a los acumulados significativos que pueden producirse rápidamente.

Interior oriental, valle del Ebro y La Rioja

En el noreste e interior oriental:

En Cataluña , se prevén intervalos nubosos junto a precipitaciones persistentes tanto en el litoral como en el prelitoral, donde puntualmente podrían ser fuertes.

, se prevén intervalos nubosos junto a precipitaciones persistentes tanto en el litoral como en el prelitoral, donde puntualmente podrían ser fuertes. En Aragón , jornada marcada por intervalos nubosos, bancos de niebla matinales sobre todo en el sistema Ibérico, además de precipitaciones débiles y dispersas, con cota de nieve alrededor de 1600/1800 metros.

, jornada marcada por intervalos nubosos, bancos de niebla matinales sobre todo en el sistema Ibérico, además de precipitaciones débiles y dispersas, con cota de nieve alrededor de 1600/1800 metros. En La Rioja, cielos parcialmente nublados sin descartar alguna lluvia débil a primeras horas; también habrá bancos de niebla, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso con cota de nieve situada sobre los 1500 metros.

Mesetas e interior sur

En el interior peninsular:

En Castilla y León , predomina un ambiente nuboso, existiendo posibilidades de precipitaciones débiles, especialmente sobre todo en el Sistema Central. También se esperan brumas junto a bancos de niebla, así como heladas leves en áreas montañosas.

, predomina un ambiente nuboso, existiendo posibilidades de precipitaciones débiles, especialmente sobre todo en el Sistema Central. También se esperan brumas junto a bancos de niebla, así como heladas leves en áreas montañosas. En la zona centro-sur junto a parte de la meseta sur se anticipan cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles a moderadas, siendo más intensas en sierras como Segura o Alcaraz. Aquí no se descartan tampoco algunas tormentas.

Norte y noroeste: algo más de calma

En Cantábrico y cuadrante noroeste, hoy hay una pequeña tregua según indica el pronóstico del tiempo en España:

En zonas como Asturias o País Vasco predominarán cielos poco nubosos o con intervalos nublados. Las temperaturas serán moderadas aunque podría haber alguna llovizna dispersa o nubosidad baja por la mañana.

o País Vasco predominarán cielos poco nubosos o con intervalos nublados. Las temperaturas serán moderadas aunque podría haber alguna llovizna dispersa o nubosidad baja por la mañana. Galicia junto al noroeste mesetario presentan un ambiente relativamente estable. Aquí habrá nubosidad variable con escasas posibilidades de precipitación.

Así que si buscas sol hoy, parece que norte o noroeste son las opciones menos arriesgadas… dentro lo que permite esta temporada invernal.

Archipiélagos: chubascos en Baleares, nubosidad en Canarias

También hay actividad notable entre los archipiélagos:

En Baleares , habrá intervalos nubosos acompañados por chubascos ocasionales, siendo más probables estos últimos especialmente en las Pitiusas. Las temperaturas diurnas tienden a ascender ligeramente.

, habrá intervalos nubosos acompañados por chubascos ocasionales, siendo más probables estos últimos especialmente en las Pitiusas. Las temperaturas diurnas tienden a ascender ligeramente. En Canarias, se prevén intervalos nubosos sobre las islas orientales con posibles lluvias débiles durante la mañana. El resto del archipiélago tendrá cielos más cubiertos con probabilidad también para precipitaciones ligeras. El viento soplará desde el oeste, flojo a moderado, manteniendo temperaturas estables.

Viento y estado general de la atmósfera

Los vientos hoy están contribuyendo a mantener esa sensación generalizada de inestabilidad:

En toda la Península junto a las Baleares , prevalece un viento proveniente del este que será moderado especialmente hacia la meseta Sur así como los litorales mediterráneos.

, prevalece un viento proveniente del este que será moderado especialmente hacia la meseta Sur así como los litorales mediterráneos. Dentro del territorio peninsular, los vientos serán mayormente suaves aunque algunos momentos podrían ser moderados; esto es especialmente cierto para zonas como la Mancha o litorales orientales.

o litorales orientales. Por su parte, las islas Canarias experimentarán vientos occidentales generalmente moderados sobre aquellas más expuestas al clima atlántico.

Este patrón está facilitando que entre humedad desde el Mediterráneo hacia el interior oriental así como hacia el sureste; esto alimenta las esperadas lluvias.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España (tendencia general)

De acuerdo a lo señalado por AEMET junto a grandes portales meteorológicos, la tendencia general para España durante los próximos días mantiene ese aire invernal tan característico. Sin embargo, parece que habrá menos inestabilidad conforme avance la semana.

Tabla orientativa sobre tendencias a nivel nacional; no específica para una ciudad concreta.

Día Situación atmosférica dominante Precipitaciones principales Tendencia temperaturas Hoy (dom 28) Bajas presiones al suroeste; hay mucha inestabilidad hacia sur, este además Baleares; tiempo estable predominante hacia Cantábrico junto al noroeste Se esperan lluvias intensas, chubascos localmente fuertes especialmente hacia sureste junto al litoral mediterráneo; también hay posibilidad puntual para algunas tormentas; nevadas esperables sobre sierras sureñas entre 1400/1700 m Ascenso ligero para máximas mayoritariamente dentro Península; descensos previstos específicamente hacia cuadrante sureste además nordeste; mínimas algo más altas salvo puntos concretos del noroeste; heladas leves esperables alto montañés Lunes (29) Mantendrán cielos mayormente cubiertos sobre este junto al sureste; estabilidad progresiva adentrándose hacia interior; anticiclón asomándose principalmente por noroeste Posibles aún algunas lluvias hacia fachada mediterránea además Baleares; debilidades dispersas esperables interior oriental; baja probabilidad para norte junto al noroeste Temperaturas casi sin cambios aunque ligerísimos ascensos diurnos posibles dentro interior; ambiente frío matinalmente e incluso heladas montañesas Martes (30) Circulación algo menos activa pero frentes debilitados podrían tocar norte además presentarse algunas nubes variables por resto país Se anticipan algunas precipitaciones débiles dentro Cantábrico además noreste; baja probabilidad resto salvo chubasco residual posible hacia Mediterráneo Máximas ligeramente mejores tanto norte como centro; mínimas frías incluyendo heladas cordilleranas además zonas interiores Miércoles (31) Situación típica invernal alternando entre nubes junto claros aunque paso posible frente débil atravesando norte Algunas lluvias dispersas esperables dentro Cantábrico además Galicia; precipitaciones bastante improbables mayormente dentro interior así como Mediterráneo, Tendencia manteniendo temperaturas cerca o ligeramente arriba media muchas zonas según proyecciones estacionales; frío contenido sin desplomes significativos ,,,

Consejos rápidos para hoy

Si te encuentras por Murcia , litoral andaluz mediterráneo o sur Comunidad Valenciana: no olvides paraguas ni calzado adecuado contra charcos mientras prestando atención avisos sobre lluvias intensamente fuertes además tormentosas ,,,.

, litoral andaluz mediterráneo o sur Comunidad Valenciana: no olvides paraguas ni calzado adecuado contra charcos mientras prestando atención avisos sobre lluvias intensamente fuertes además tormentosas ,,,. Centro e interior este: día ideal para planes bajo techo debido a esas posibles lluvias débiles.

Para quienes estén cerca Cantábrico o cuadrante noroeste: aprovecha esos momentos soleados porque nunca sobran durante invierno ,,.

Y si estás montañés: ten cuidado ante nieve esperable cotidianamente alta dentro sureste además heladas leves zonas cordilleranas ,,.

El panorama meteorológico español para este domingo deja claro que estamos plenamente inmersos entre inviernos: nada extremo pero sí suficiente inestabilidad como recordar llevar paraguas casi siempre presente durante docenas partes país.