Pronóstico del Tiempo de este domingo 4 de enero de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este domingo, España se presenta con un guion propio de una película invernal.

La borrasca Francis trae consigo intensas lluvias al sur, mientras que un aire ártico del norte promete sorpresas en forma de nieve en lugares insospechados y un frío que invita a sacar los abrigos más gruesos.

Olvídate del solecito navideño; hoy el panorama está dominado por el gris y un viento que puede helar las narices.

Si decides salir a la calle, asegúrate de abrigarte bien porque las temperaturas caen en picado en prácticamente todo el país. En Madrid, se esperan cielos nubosos con posibilidad de lluvias por la tarde, y el termómetro oscilará entre 3 y 11 grados. ¡No será el mejor día para pasear sin guantes!

El panorama nacional: Francis y el ártico al mando

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte: la borrasca Francis, situada al suroeste de Portugal, está inestabilizando el sur y sureste peninsular con chubascos localmente intensos y tormentas, especialmente en el golfo de Cádiz y el Estrecho. Se prevén acumulaciones significativas, así que si te encuentras en Huelva o Cádiz, ¡no olvides llevar tu paraguas XXL!

Al norte, el aire frío ártico hace su aparición con nevadas que van desde débiles a moderadas en la Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Ibérica y Pirineos oscenses. La cota de nieve descenderá a entre 200-500 metros en el noreste y 500-1000 en otras áreas. ¿Y las heladas? Se extenderán por todo el norte y las montañas, con mínimas que pueden llegar hasta -4 grados en Castilla y León.

En Canarias, habrá intervalos nubosos con lluvias débiles, especialmente en las islas orientales como Lanzarote y Fuerteventura, donde los chubascos matutinos podrían ser intensos. Las temperaturas variarán entre 12 y 23 grados, aunque se prevén vientos del noroeste con rachas fuertes en las cumbres.

Los vientos soplarán desde el norte y este, moderados en las zonas noroeste y sur, con intervalos fuertes en los litorales. En el valle del Ebro se espera cierzo al final del día. ¡Prepárate porque el viento puede hacerte un peinado inesperado!

Detalle por comunidades: ¿dónde llueve, nieva o hiela?

Andalucía : Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas y tormentas en Estrecho y vertiente mediterránea. Máximas 18 grados, mínimas 3 grados. Vientos del este con ráfagas.

: Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas y tormentas en Estrecho y vertiente mediterránea. Máximas 18 grados, mínimas 3 grados. Vientos del este con ráfagas. Cataluña : Cielo cubierto con lluvias, salvo Ampurdán. Cota de nieve entre 200-500 m. Máximas 11 grados; se prevén heladas débiles en el interior.

: Cielo cubierto con lluvias, salvo Ampurdán. Cota de nieve entre 200-500 m. Máximas 11 grados; se prevén heladas débiles en el interior. Aragón : Precipitaciones generalizadas, con nieve desde los 200-500 m. Máximas 7 grados; mínimas -3 grados en Pirineo e Ibérico. Viento noroeste.

: Precipitaciones generalizadas, con nieve desde los 200-500 m. Máximas 7 grados; mínimas -3 grados en Pirineo e Ibérico. Viento noroeste. Asturias : Nuboso con nieblas en la Cordillera; lluvias débiles y nieve desde los 300 m. Temperaturas entre 0-9 grados; heladas al sur.

: Nuboso con nieblas en la Cordillera; lluvias débiles y nieve desde los 300 m. Temperaturas entre 0-9 grados; heladas al sur. Baleares : Precipitaciones fuertes al inicio del día; menos lluvia por la tarde en Mallorca y Menorca . Viento fuerte del norte-noreste.

: Precipitaciones fuertes al inicio del día; menos lluvia por la tarde en y . Viento fuerte del norte-noreste. País Vasco (datos Euskalmet): Nuboso; heladas interiores; máximas entre 3-6 grados en Vitoria-Gasteiz (mín -1), Bilbao (2-6), Donostia (0-5). Posibles copos de nieve durante la madrugada.

(datos Euskalmet): Nuboso; heladas interiores; máximas entre 3-6 grados en (mín -1), (2-6), (0-5). Posibles copos de nieve durante la madrugada. Castilla y León : Nuboso con lluvias débiles; nieve posible en Sistema Central. Máximas 12 grados; mínimas -4 grados; heladas generalizadas.

: Nuboso con lluvias débiles; nieve posible en Sistema Central. Máximas 12 grados; mínimas -4 grados; heladas generalizadas. Castilla-La Mancha : Nuboso con brumas; se esperan nevadas en Serranía de Cuenca y Guadalajara (mínimas -6 en Guadalajara ). Máximas alcanzarán los 12 grados.

: Nuboso con brumas; se esperan nevadas en Serranía de Cuenca y Guadalajara (mínimas -6 en ). Máximas alcanzarán los 12 grados. Comunidad de Madrid : Muy nuboso; lluvias moderadas acompañadas de tormentas. Temperaturas entre 3-11 grados.

: Muy nuboso; lluvias moderadas acompañadas de tormentas. Temperaturas entre 3-11 grados. En Navarra y La Rioja: Nuboso con posibilidad de nieve, descensos a -4/-5 grados; heladas presentes.

Otras menciones incluyen la posible aparición de nieve en capitales como Madrid, Teruel, Cuenca, o incluso Ávila, ¡con acumulaciones que podrían llegar hasta los 2 cm según modelos europeos!

¡Y no olvidemos la chispa! Si la nieve sorprende a los Reyes Magos en Madrid, Melchor podría tener que cambiar su camello por un trineo… ¡Cuidado con las cabalgatas!

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Aquí tienes un resumen contrastado para la península ibérica y Baleares (datos AEMET y modelos climáticos enfocados a tendencias generales; el frío polar toma protagonismo):

Día Precipitaciones Temperaturas Notas clave Domingo 4 Lluvias intensas al sur/Estrecho; nieve al norte/centro (cota baja) Descenso generalizado; heladas al norte/montañas (mín -4) Borrasca Francis, vientos moderados del norte/este Lunes 5 Amplias nevadas centro/norte/este; heladas generalizadas Descenso notable; mínimas negativas interior Día delicado; posible aparición de nieve en capitales (Madrid, etc.) Martes 6 Precipitaciones hacia Cantábrico/oriente; menos intensas Día muy frío; heladas extremas (Pirineos -20°C) Frío antes de Reyes; mínimas negativas mesetas Miércoles 7 Lluvias hacia Cantábrico/oriente/archipiélagos Frío persistente bajo lo normal; posible inicio ascendente Semana fría hasta el 11 enero

En Euskadi, por ejemplo: El lunes se registrarán mínimas de -2 grados en Vitoria, acompañadas de chubascos con nieve a menos de 500 m.

Consejos prácticos para hoy

Conduce con precaución : Espera nieblas montañosas al norte, brumas valles abajo e incluso calzadas heladas.

: Espera nieblas montañosas al norte, brumas valles abajo e incluso calzadas heladas. Vístete adecuadamente : Capas múltiples son clave junto a gorro y botas. El viento puede aumentar la sensación térmica negativa.

: Capas múltiples son clave junto a gorro y botas. El viento puede aumentar la sensación térmica negativa. En Canarias: Lleva paraguas para las vertientes del norte pero disfruta de esos agradables 20 grados durante el día.

Mantente atento a cómo evoluciona la situación porque este aire ártico puede traernos más sorpresas. ¡Que no te pille desprevenido este tiempo invernal! Disfruta del domingo calentito bajo una manta con un buen chocolate caliente. Mañana habrá más actualizaciones sobre lo que nos espera.