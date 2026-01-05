Borrasca Francis: Pronóstico del Tiempo de este lunes 5 de enero de 2026

La borrasca Francis se presenta en España como un visitante inesperado justo antes de la festividad de Reyes, dejando un paisaje invernal con nubes, lluvias, nevadas y un frío que se siente en los huesos.

Si tenías planes de sacar la ropa veraniega, mejor guarda esas sandalias y saca las botas de nieve: el aire ártico está en camino y las temperaturas caen drásticamente.

En Madrid, es probable que te despiertes con algo de nieve débil entre las 4 y las 6 de la mañana, con el termómetro rondando entre los 0 y 1°C.

Sin embargo, el día promete mejorar con cielos más despejados hacia el mediodía. No te confíes demasiado, ya que las heladas nocturnas están al acecho. Mientras tanto, el resto del país se enfrenta a una mezcla entre áreas secas y otras donde el agua caerá del cielo… o en forma de copos.

Panorama general en España hoy

La AEMET muestra un mapa diverso: cielos nubosos o cubiertos serán la norma, aunque habrá algunos claros ocasionales. La borrasca Francis impacta en el centro, sureste, Ceuta, Melilla y Baleares, donde se esperan precipitaciones que pueden ser intensas, junto a tormentas en Alborán y las costas de Murcia. En el norte, una masa ártica trae consigo nevadas en Galicia, el área del Cantábrico y alto Ebro a cotas de entre 400 y 600 metros.

Norte peninsular : Se prevén precipitaciones en forma de nieve en la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y los Pirineos. La cota baja a 300-500 metros en el interior este.

: Se prevén precipitaciones en forma de nieve en la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y los Pirineos. La cota baja a 300-500 metros en el interior este. Centro y sur : Persisten las lluvias en el cuadrante sureste, con nevadas sobre la meseta sur. Heladas generalizadas en el interior, salvo en la zona suroeste.

: Persisten las lluvias en el cuadrante sureste, con nevadas sobre la meseta sur. Heladas generalizadas en el interior, salvo en la zona suroeste. Islas : En Baleares, cielos cubiertos con ligeras lluvias, mientras que la cota de nieve se sitúa alrededor de los 800 metros por la noche. En Canarias, se registran lluvias en medianías de la isla de Gran Canaria (hasta 40 litros), además de chubascos en Lanzarote y vientos fuertes del norte.

: En Baleares, cielos cubiertos con ligeras lluvias, mientras que la cota de nieve se sitúa alrededor de los 800 metros por la noche. En Canarias, se registran lluvias en medianías de la isla de Gran Canaria (hasta 40 litros), además de chubascos en Lanzarote y vientos fuertes del norte. Vientos: Predominan del norte, moderados en la meseta norte y Ebro, intensificándose en archipiélagos y litorales. Viento del poniente también se siente en el Estrecho.

Las temperaturas seguirán su descenso notable, especialmente en el interior sur y los Pirineos. ¡Prepárate para heladas que convertirán las calles en verdaderas pistas de patinaje!

Detalle por regiones clave

Veamos cómo estará el tiempo en algunas grandes ciudades. He recopilado información confiable para que no te sorprendan.

Madrid y centro

Madrid : Máx. 5°C, mín. -3°C. Posible nieve débil al amanecer; después cielos despejados.

: Máx. 5°C, mín. -3°C. Posible nieve débil al amanecer; después cielos despejados. Castilla-La Mancha : Se esperan nevadas tanto en la mitad norte como sur; temperatura máxima de 8°C y mínima de -8°C.

: Se esperan nevadas tanto en la mitad norte como sur; temperatura máxima de 8°C y mínima de -8°C. Castilla y León: Habrá nevadas moderadas hacia el este y el Sistema Central; temperaturas entre -6°C y 8°C.

Norte y noreste

Consulta esta tabla para conocer la situación meteorológica en Asturias, País Vasco y zonas cercanas:

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Cielo y fenómenos Oviedo 0 8 Nuboso, con precipitaciones débiles-moderadas; posibilidad de nieve >500m Gijón 3 10 Igual que Oviedo; litoral oriental bajo riesgo de tormenta* Avilés 3 10 Vientos suaves Bilbao 2 6 Posibles nevadas por la mañana; nuboso por la tarde Vitoria -2 3 Heladas presentes; parcialmente nuboso Barcelona 5 Cubierto; probabilidad de lluvia del 70%

En Cataluña, cielos nubosos a poco nubosos con ligeras nevadas interiores; temperaturas máximas alcanzarán los 9°C mientras que mínimas bajarán hasta -5°C. En Aragón, se espera un descenso a una máxima de 5°C y mínima de -7°C con algunas nevadas al sur.

Sur y este

Andalucía : Las esperanzas son para unas leves-moderadas precipitaciones a lo largo del litoral mediterráneo; temperaturas variando entre -1°C a 18°C con heladas en las sierras.

: Las esperanzas son para unas leves-moderadas precipitaciones a lo largo del litoral mediterráneo; temperaturas variando entre -1°C a 18°C con heladas en las sierras. Valencia : Cielos nubosos con temperaturas entre los 10-17°C junto a posibles precipitaciones .

: Cielos nubosos con temperaturas entre los 10-17°C junto a posibles precipitaciones . Extremadura: Nuboso a poco nuboso con algunas precipitaciones débiles hacia el este; máximas alcanzan los 8°C mientras que mínimas descienden hasta -8°C .

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Aquí tienes una visión general sobre lo que nos espera estos días centrada principalmente en tendencias generales para toda España, utilizando datos proporcionados por Euskalmet entre otros (con prudencia debido a limitaciones sobre previsiones más específicas). El frío continuará presente, anticipándose más posibles nevadas para el martes.

Día Fecha Tendencia general Península Norte (Euskadi) Islas Lunes 5 ene Nuboso, posibles nevadas a bajas cotas, heladas interiores Parcialmente nuboso con frío intenso; heladas presentes Posibles debilidades lluvias junto a fuertes vientos Martes 6 ene Frío extremo con posibilidad de abundantes nevadas a cotas medias-bajas; tormentas potenciales Abundantes nevadas cantábricas junto a fuertes vientos del norte Estable aunque ligero descenso Miércoles 7 ene Disminución progresiva de precipitaciones; heladas generalizadas esperándose aún Clima frío con heladas persistentes; cielos cubiertos Intervalos nubosos Jueves 8 ene Dominio del aire frío; nevadas montañosas previstas junto a bajas temperaturas Tendencia similar esperada junto a vientos Lluvias escasas esperables

En Euskadi, se anticipa un lunes seco pero con nieblas presentes.

El martes promete traer consigo nevadas desde los niveles bajos hasta los intermedios acompañados por vientos intensos.

Hacia finales de semana podríamos ver aparecer altas presiones, pero por ahora es invierno quien lleva las riendas.

Este lunes, si decides salir por tu roscón, no olvides abrigarte bien: las temperaturas no dan tregua y la llegada sorpresiva de la borrasca Francis podría cubrirlo todo bajo un manto blanco.

¡Sigue las actualizaciones proporcionadas por la AEMET, no querrás mojarte!

Y ojo con las cabalgatas reales. En muchas localidades puede que tanto lluvia como nieve compliquen un poco más las celebraciones.