Pronóstico del Tiempo para este jueves 15 de enero de 2026

¡Muy buenos días a todos los amantes del tiempo! E

ste jueves 15 de enero de 2026, una borrasca procedente del Atlántico vuelve a traer inestabilidad a la Península Ibérica. Prepárense para cielos cubiertos, lluvias persistentes en el noroeste y un frío que nos recuerda que el invierno aún no se ha marchado.

En España, este frente avanza de noroeste a este, dejando chubascos que podrían ser intensos en áreas como Galicia occidental, la costa cantábrica y los Pirineos. Mientras tanto, en el este y sur hay un respiro momentáneo, aunque nadie podrá escapar del todo de las nubes.

No parece ser un día ideal para disfrutar de un picnic, ¿verdad?

Imagina salir con tu paraguas y terminar dando un charlestón bajo la lluvia gallega. Pero centrémonos en lo que importa. Las temperaturas descienden en casi toda la Península y en Baleares, con algunas heladas débiles en las montañas del norte y la meseta.

En Canarias, el clima se mantiene más templado, como es habitual. Vamos a desglosar la situación por zonas para que sepas dónde refugiarte… o dónde sacar la tabla de surf si sopla viento.

Situación general en España hoy

La AEMET presenta un cuadro dinámico: predominan los cielos nublados y hay precipitaciones en gran parte de la Península. El oeste de Galicia se lleva la palma con lluvias intensas y continuas, además de rachas muy fuertes de viento en el sur de esa región y los Pirineos occidentales. Las nieblas matinales dificultarán la visibilidad en la vertiente atlántica, así como en Baleares, el Ebro y las depresiones del nordeste –¡cuidado si vas al volante!.

Norte ( Galicia , Cantábrico )*: Temperaturas máximas entre 8-12 ºC, mínimas entre 2-6 ºC. Lluvias abundantes, con vientos que alcanzan rachas de 70-90 km/h. Nieve* en montañas a partir de 1.200-1.500 m.

Galicia )*: Temperaturas máximas entre 8-12 ºC, mínimas entre 2-6 ºC. Lluvias abundantes, con vientos que alcanzan rachas de 70-90 km/h. Nieve* en montañas a partir de 1.200-1.500 m. Centro ( Madrid , Castilla )*: Máximas entre 6-11 ºC, mínimas entre 2-3 ºC con heladas. Lluvias moderadas, nieve en el Sistema Central* a altitudes de 1.000-1.400 m.

Madrid )*: Máximas entre 6-11 ºC, mínimas entre 2-3 ºC con heladas. Lluvias moderadas, nieve en el Sistema Central* a altitudes de 1.000-1.400 m. Este ( Cataluña , Levante )*: Máximas entre 10-15 ºC, mínimas entre 4-8 ºC*. Lluvias débiles a moderadas.

Cataluña )*: Máximas entre 10-15 ºC, mínimas entre 4-8 ºC*. Lluvias débiles a moderadas. Sur ( Andalucía ) : Máximas entre 12-17 ºC, mínimas entre 5-9 ºC. Lluvias locales hacia el oeste.

Andalucía : Máximas entre 12-17 ºC, mínimas entre 5-9 ºC. Lluvias locales hacia el oeste. Baleares/Canarias: Temperaturas mínimas entre 14-18 ºC y máximas entre 20-23 ºC. Lluvias débiles en el norte de las islas montañosas.

Los vientos soplan desde el sur y oeste; inicialmente suaves pero arreciando cerca de litorales y zonas del norte. En Galicia, alto Ebro y Pirineo, se esperan rachas muy fuertes. ¡Si eres aficionado al surf, el Cantábrico te está llamando!.

En Madrid, hoy el termómetro alcanzará un máximo de 11 ºC, con posibilidades de lluvias matinales y nieblas en la Sierra. Un buen café puede ser la solución perfecta, pero no olvides abrigarte: las mínimas rondan los 2-3 ºC.

Detalle por regiones clave

Hablemos un poco más sobre Galicia, donde hoy caen las lluvias más intensas. Modelos como GFS y ECMWF anticipan precipitaciones significativas durante todo el día, incluso algunas tormentas son posibles. Este rincón se convertirá en uno de los más húmedos del continente europeo estos días, ¡superando los 150 l/m² acumulados a lo largo de una semana! Un nuevo frente atlántico reemplaza a la borrasca Goretti sin descanso.

En cuanto a Canarias, los alisios soplan con intervalos fuertes; se prevén lluvias débiles en el norte de las islas mayores. Las temperaturas son agradables: mínimas entre 15-17 ºC y máximas que rondan los 20-22 ºC.

Las nevadas se registrarán en las cordilleras Cantábrica, Ibérica y Sistema Central por encima de los 1.200 m, acumulando cantidades significativas. Ideal para esquiadores, pero no tanto para quienes conducen por esas carreteras.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Con base en las tendencias proporcionadas por AEMET y modelos europeos, aquí tienes un resumen para la península (temperaturas aproximadas para el interior; máximas/mínimas; lluvias estimadas en mm para noroeste):

Día Condiciones generales Temp. Norte Temp. Centro Temp. Sur/Este Precipitaciones clave Jue 15 ene Nuboso con lluvias al oeste/norte y nieve en montañas 8-12 / 2-6 6-11 / 2-3 12-17 / 5-9 Fuertes en Galicia (20-50 mm), débiles resto Vie 16 ene La inestabilidad continúa con frentes atlánticos 7-11 / 1-5 5-10 / 0-2 11-16 / 4-8 Abundantes noroeste (30+ mm), extensiones Sáb 17 ene Lluvias frecuentes al oeste/centro; frío presente 6-10 / 0-4 4-9 / -1–1 10–15 / 3–7 Moderadas Galicia/Cantábrico; nieblas Dom 18 ene Viento intenso al norte; heladas interiores 5–9 / -1–3 3–8 / -2–0 9–14 / 2–6 Persistentes noroeste; posibles tormentas

Nota: Se prevén acumulaciones elevadas tanto en Galicia como en Mediterráneo durante siete días (hasta unos 150 l/m² al noroeste). Las temperaturas estarán por debajo de lo habitual junto a heladas nocturnas. ¡Galicia necesita impermeables!

Consejos prácticos y curiosidades

Si planeas viajar: consulta los avisos emitidos por AEMET sobre viento y niebla. En Galicia, podrías enfrentar ráfagas cercanas a los 90 km/h.

En lo que respecta a agricultura: buenas noticias para embalses secos, aunque hay que estar atentos ante posibles inundaciones locales.

Y para darle un toque humorístico: ¿por qué manda tanto el Atlántico? Porque sabe que aquí el tiempo es como el fútbol: impredecible y siempre lleno de drama.

El frío estará presente durante este fin de semana, con temperaturas diurnas que no superarán los diez grados centígrados en gran parte de España, además habrá heladas nocturnas. Pero bueno, al menos no estamos hablando de una ola siberiana… todavía no. Mantente informado sobre cómo va evolucionando esto ¡y que el tiempo te sonría!