  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 11 grados

Pronóstico del Tiempo para este jueves 15 de enero de 2026

España se prepara para un jueves inestable, con lluvias en el oeste y norte, un descenso de temperaturas y la posibilidad de nevadas en las montañas. La AEMET advierte sobre precipitaciones intensas en Galicia[2][3].

Pronóstico del Tiempo para este jueves 15 de enero de 2026
Pájaro carpintero. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

¡Ridículo histórico! El Real Madrid se 'desArbeloa' en Albacete y cae en Copa del Rey

¡Ridículo histórico! El Real Madrid se 'desArbeloa' en Albacete y cae en Copa del Rey

¡Muy buenos días a todos los amantes del tiempo! E

ste jueves 15 de enero de 2026, una borrasca procedente del Atlántico vuelve a traer inestabilidad a la Península Ibérica. Prepárense para cielos cubiertos, lluvias persistentes en el noroeste y un frío que nos recuerda que el invierno aún no se ha marchado.

En España, este frente avanza de noroeste a este, dejando chubascos que podrían ser intensos en áreas como Galicia occidental, la costa cantábrica y los Pirineos. Mientras tanto, en el este y sur hay un respiro momentáneo, aunque nadie podrá escapar del todo de las nubes.

No parece ser un día ideal para disfrutar de un picnic, ¿verdad?

Imagina salir con tu paraguas y terminar dando un charlestón bajo la lluvia gallega. Pero centrémonos en lo que importa. Las temperaturas descienden en casi toda la Península y en Baleares, con algunas heladas débiles en las montañas del norte y la meseta.

En Canarias, el clima se mantiene más templado, como es habitual. Vamos a desglosar la situación por zonas para que sepas dónde refugiarte… o dónde sacar la tabla de surf si sopla viento.

Situación general en España hoy

La AEMET presenta un cuadro dinámico: predominan los cielos nublados y hay precipitaciones en gran parte de la Península. El oeste de Galicia se lleva la palma con lluvias intensas y continuas, además de rachas muy fuertes de viento en el sur de esa región y los Pirineos occidentales. Las nieblas matinales dificultarán la visibilidad en la vertiente atlántica, así como en Baleares, el Ebro y las depresiones del nordeste –¡cuidado si vas al volante!.

  • Norte (Galicia, Cantábrico)*: Temperaturas máximas entre 8-12 ºC, mínimas entre 2-6 ºC. Lluvias abundantes, con vientos que alcanzan rachas de 70-90 km/h. Nieve* en montañas a partir de 1.200-1.500 m.
  • Centro (Madrid, Castilla)*: Máximas entre 6-11 ºC, mínimas entre 2-3 ºC con heladas. Lluvias moderadas, nieve en el Sistema Central* a altitudes de 1.000-1.400 m.
  • Este (Cataluña, Levante)*: Máximas entre 10-15 ºC, mínimas entre 4-8 ºC*. Lluvias débiles a moderadas.
  • Sur (Andalucía): Máximas entre 12-17 ºC, mínimas entre 5-9 ºC. Lluvias locales hacia el oeste.
  • Baleares/Canarias: Temperaturas mínimas entre 14-18 ºC y máximas entre 20-23 ºC. Lluvias débiles en el norte de las islas montañosas.

Los vientos soplan desde el sur y oeste; inicialmente suaves pero arreciando cerca de litorales y zonas del norte. En Galicia, alto Ebro y Pirineo, se esperan rachas muy fuertes. ¡Si eres aficionado al surf, el Cantábrico te está llamando!.

En Madrid, hoy el termómetro alcanzará un máximo de 11 ºC, con posibilidades de lluvias matinales y nieblas en la Sierra. Un buen café puede ser la solución perfecta, pero no olvides abrigarte: las mínimas rondan los 2-3 ºC.

Detalle por regiones clave

Hablemos un poco más sobre Galicia, donde hoy caen las lluvias más intensas. Modelos como GFS y ECMWF anticipan precipitaciones significativas durante todo el día, incluso algunas tormentas son posibles. Este rincón se convertirá en uno de los más húmedos del continente europeo estos días, ¡superando los 150 l/m² acumulados a lo largo de una semana! Un nuevo frente atlántico reemplaza a la borrasca Goretti sin descanso.

En cuanto a Canarias, los alisios soplan con intervalos fuertes; se prevén lluvias débiles en el norte de las islas mayores. Las temperaturas son agradables: mínimas entre 15-17 ºC y máximas que rondan los 20-22 ºC.

Las nevadas se registrarán en las cordilleras Cantábrica, Ibérica y Sistema Central por encima de los 1.200 m, acumulando cantidades significativas. Ideal para esquiadores, pero no tanto para quienes conducen por esas carreteras.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Con base en las tendencias proporcionadas por AEMET y modelos europeos, aquí tienes un resumen para la península (temperaturas aproximadas para el interior; máximas/mínimas; lluvias estimadas en mm para noroeste):

DíaCondiciones generalesTemp. NorteTemp. CentroTemp. Sur/EstePrecipitaciones clave
Jue 15 eneNuboso con lluvias al oeste/norte y nieve en montañas8-12 / 2-66-11 / 2-312-17 / 5-9Fuertes en Galicia (20-50 mm), débiles resto
Vie 16 eneLa inestabilidad continúa con frentes atlánticos7-11 / 1-55-10 / 0-211-16 / 4-8Abundantes noroeste (30+ mm), extensiones
Sáb 17 eneLluvias frecuentes al oeste/centro; frío presente6-10 / 0-44-9 / -1–110–15 / 3–7Moderadas Galicia/Cantábrico; nieblas
Dom 18 eneViento intenso al norte; heladas interiores5–9 / -1–33–8 / -2–09–14 / 2–6Persistentes noroeste; posibles tormentas

Nota: Se prevén acumulaciones elevadas tanto en Galicia como en Mediterráneo durante siete días (hasta unos 150 l/m² al noroeste). Las temperaturas estarán por debajo de lo habitual junto a heladas nocturnas. ¡Galicia necesita impermeables!

Consejos prácticos y curiosidades

Si planeas viajar: consulta los avisos emitidos por AEMET sobre viento y niebla. En Galicia, podrías enfrentar ráfagas cercanas a los 90 km/h.

En lo que respecta a agricultura: buenas noticias para embalses secos, aunque hay que estar atentos ante posibles inundaciones locales.

Y para darle un toque humorístico: ¿por qué manda tanto el Atlántico? Porque sabe que aquí el tiempo es como el fútbol: impredecible y siempre lleno de drama.

El frío estará presente durante este fin de semana, con temperaturas diurnas que no superarán los diez grados centígrados en gran parte de España, además habrá heladas nocturnas. Pero bueno, al menos no estamos hablando de una ola siberiana… todavía no. Mantente informado sobre cómo va evolucionando esto ¡y que el tiempo te sonría!

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]