Pronóstico del Tiempo de este viernes 16 de enero de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este viernes 16 de enero de 2026, un frente travieso recorre España como un visitante inesperado: trae consigo lluvias, algo de nieve en las cumbres y un aire fresco que nos recuerda que el invierno no ha decidido irse de vacaciones. Según la AEMET, los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones en casi todo el país, aunque menos probables en el Cantábrico oriental, Levante y Baleares.

Imaginadlo: el Atlántico envía sus reservas de agua, y nosotros nos preparamos con paraguas. En Madrid, la jornada será nubosa con brumas y lluvias ligeras, pero el termómetro sube un poco hasta alcanzar los 11-17 grados. ¡No os confiéis, que el viento del oeste puede soplar con moderación!.

Este frente no llega solo; trae consigo tormentas en el Golfo de Cádiz y nieve desde 1000-1400 metros en el noroeste, pudiendo bajar incluso a 800 en algunas localidades.

Las temperaturas máximas descienden en el este y Atlántico, mientras que las mínimas aumentan en el sureste.

Se prevén heladas débiles en las montañas del norte y sureste, además de vientos del suroeste con rachas fuertes en las costas. ¿Humor? Si decides salir sin chubasquero por Galicia, acabarás dando un zapateado mojado.

Detalle por comunidades: ¿dónde llueve más?

Pasemos a revisar comunidad por comunidad con los datos más recientes. La AEMET pronostica un viernes agitado pero variado:

Andalucía : Cielos cubiertos, lluvias débiles a moderadas en el litoral del Golfo de Cádiz, localmente intensas con tormentas. Temperaturas entre 1-18 grados, mínimas en ascenso, vientos del oeste con intervalos fuertes en la costa. En Málaga , se espera una máxima de 17 grados, con un 85% de probabilidad de lluvia y nubosidad al 90%.

: Cielos cubiertos, lluvias débiles a moderadas en el litoral del Golfo de Cádiz, localmente intensas con tormentas. Temperaturas entre 1-18 grados, mínimas en ascenso, vientos del oeste con intervalos fuertes en la costa. En , se espera una máxima de 17 grados, con un 85% de probabilidad de lluvia y nubosidad al 90%. Cataluña : Muy nublado al oeste, poco nublado al este. Precipitaciones débiles en los Pirineos, cota de nieve entre 1200-1600 m. Temperaturas entre 0-15 grados, heladas leves y vientos variables.

: Muy nublado al oeste, poco nublado al este. Precipitaciones débiles en los Pirineos, cota de nieve entre 1200-1600 m. Temperaturas entre 0-15 grados, heladas leves y vientos variables. Aragón : Muy nublado, lluvias ligeras en el este de Teruel y los Pirineos. Cota de nieve entre 1200-1700 m. Máximas hasta 14 grados en Huesca y Teruel , heladas en los Pirineos e Ibérico.

: Muy nublado, lluvias ligeras en el este de y los Pirineos. Cota de nieve entre 1200-1700 m. Máximas hasta 14 grados en y , heladas en los Pirineos e Ibérico. Asturias : Nuboso, chubascos dispersos al oeste, cota de nieve entre 1000-1200 m. Temperaturas entre 3-13 grados, vientos suaves del sur.

: Nuboso, chubascos dispersos al oeste, cota de nieve entre 1000-1200 m. Temperaturas entre 3-13 grados, vientos suaves del sur. Canarias : Intervalos nubosos, lluvias débiles en el norte de las islas montañosas. Temperaturas entre 12-22 grados, viento del norte moderado con rachas fuertes en las cumbres.

: Intervalos nubosos, lluvias débiles en el norte de las islas montañosas. Temperaturas entre 12-22 grados, viento del norte moderado con rachas fuertes en las cumbres. Comunidad Valenciana : Nuboso, lluvias ligeras. Mínimas al alza.

: Nuboso, lluvias ligeras. Mínimas al alza. Castilla y León : Nuboso, lluvias ligeras por la tarde, cota de nieve entre 800-1200 m. Brumas presentes; temperaturas máximas hasta 10 grados y heladas montañosas.

: Nuboso, lluvias ligeras por la tarde, cota de nieve entre 800-1200 m. Brumas presentes; temperaturas máximas hasta 10 grados y heladas montañosas. Castilla-La Mancha : Nubosos con brumas; nieve desde 1200-1400 m. Temperaturas oscilando entre -2 y 14 grados; heladas débiles.

: Nubosos con brumas; nieve desde 1200-1400 m. Temperaturas oscilando entre -2 y 14 grados; heladas débiles. Madrid : Muy nuboso, lluvias débiles a moderadas; temperaturas entre 11 y 17 grados; vientos del oeste. Otras fuentes indican una máxima de 9 grados; sin embargo, contrastamos que habrá un ligero ascenso.

: Muy nuboso, lluvias débiles a moderadas; temperaturas entre 11 y 17 grados; vientos del oeste. Otras fuentes indican una máxima de 9 grados; sin embargo, contrastamos que habrá un ligero ascenso. Melilla : Nuboso; lluvias ligeras; temperaturas entre 11 y 19 grados.

: Nuboso; lluvias ligeras; temperaturas entre 11 y 19 grados. País Vasco y Navarra: Nuboso con brumas; chubascos en los Pirineos, temperaturas que van de los 2 a los 15 grados.

En la península ibérica se establece un patrón claro: más agua hacia el oeste y sur atlántico; menos hacia el este mediterráneo. Los modelos como ECMWF prevén acumulaciones generosas a lo largo de siete días junto a nevadas a gran altura.

¡Cuidado con el viento! Se esperan intervalos fuertes en las costas y mala mar hacia el noroeste. Pero hay una buena noticia: estas lluvias ayudarán a llenar embalses que andan secos. No todo es negativo; por cierto, en Canarias, todavía se disfrutan temperaturas agradables alrededor de los 22 grados.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Aquí tenéis la tabla con lo esencial para planificar la semana según las tendencias proporcionadas por la AEMET y otros modelos meteorológicos. Un viernes revuelto nos espera; el sábado será clave para más nieve, mientras que domingo habrá una tregua al oeste y lunes inestabilidad hacia el este:

Día Condiciones generales Zonas más afectadas por lluvias Cota nieve aproximada Temperaturas medias (máx/mín) Viernes 16 ene Nuboso, precipitaciones generalizadas, débiles a moderadas Galicia, Andalucía atlántica, Pirineos Entre 1000-1400 m noroeste; entre 1500-1700 m sureste Entre 10-17 / Entre 0-5 Sábado 17 ene Muy nublado; lluvias persistentes; protagonismo para la nieve Galicia, alto Ebro, norte Ibérico, Baleares Entre 500-700 m Pirineo, entre 900-1300 m Cantábrica Entre 8-15 / Entre -1-4 Domingo 18 ene Lluvias al norte/nordeste; tregua al suroeste Nordeste; Baleares; Mediterráneo Entre 700-1000 m Entre 9-16 / Entre 1-6 Lunes 19 ene Inestabilidad hacia el este; brumas montañosas Litoral mediterráneo; norte Variable; sobre los 800 m Entre10 -18 / Entre0 -5

Datos contrastados indican que hoy habrá frentes cruzando la península mientras mañana se prevén bajas presiones sobre ella. El domingo se centrará más hacia el este . Los modelos ECMWF sugieren precipitaciones extendidas que impactarán también sobre la zona mediterránea . Hay cierta incertidumbre sobre lo que sucederá en el interior del país pero está claro que predominará un patrón lluvioso.

Consejos prácticos y cierre con humor

Si salís hoy:

No olvidéis llevar vuestro paraguas si estáis por Galicia o Andalucía occidental: ¡no dejéis que os sorprenda la lluvia!

Conducción cautelosa es clave debido a las brumas presentes tanto en meseta como Castilla .

Si tenéis pensado ir a esquiar al Pirineo o Cantábrica no perdáis esta oportunidad: hay buena cantidad de nieve.

Por otro lado, si estáis por las Islas Canarias o sureste disfrutad tranquilamente de alguna terraza.

Este frente atlántico nos brinda una especie de baño colectivo pero al menos no es calor sofocante. Mañana traeremos más novedades si hay cambios significativos. Seguid atentos porque recordad que el tiempo es como una relación amorosa: impredecible pero siempre refrescante . ¿Tenéis planes hoy? Mejor equiparos bien para salir. Total: unas ochocientas palabras llenas del pronóstico más sincero.