El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 10 grados

Pronóstico del Tiempo de este domingo 18 de enero de 2026

España se despierta bajo una masa de aire frío que trae consigo nubes, lluvias y nevadas en el norte y este, mientras que el sur disfruta de un poco más de sol. Prepárate para un día variado con heladas en el interior.[1][7]

Este domingo, una masa de aire frío envuelve a España, dejando cielos muy nubosos y precipitaciones en el norte, nordeste, Baleares y la costa mediterránea.

Las lluvias serán especialmente intensas en Cataluña y los Pirineos, donde la nieve comenzará a acumularse desde cotas de 1400-1600 metros.

En Madrid, se prevén nubes con posibilidad de chubascos débiles en la Sierra y temperaturas que oscilarán entre 1 y 10 grados; nada que un buen café no pueda solucionar, pero no olvides abrigarte porque las heladas están al acecho en el interior.

El informe de la AEMET presenta un panorama diverso: mientras el norte sufre bajo lluvias y nevadas, el sur enfrenta chubascos matutinos que darán paso a claros.

¿Tienes planes al aire libre?

Revisa las condiciones locales, ya que la borrasca Harry podría complicar la situación en el Mediterráneo.

Vamos al grano sobre lo que nos espera este 18 de enero.

Situación general en España

Una vaguada domina el cielo, dejando a la Península y Baleares con cielos cubiertos. Las precipitaciones afectan al norte y este: lluvias intensas en Cataluña, Baleares y los Pirineos, con tormentas ocasionales y pequeño granizo en Menorca. En las áreas montañosas, la nieve caerá copiosamente: Pirineos (1400-1600m), Cantábrico e Ibérica (700-1100m), incluso es posible que veamos nieve en las llanuras de la meseta norte.

  • Temperaturas: Descenso notable en la meseta norte, bajo Ebro y litoral sureste; ligero ascenso en otras zonas. Mínimas que descienden en el sur, Pirineos y Baleares.
  • Heladas: Débiles en montañas y meseta; moderadas en Pirineos y noroeste de Castilla y León.
  • Vientos: Moderados del norte en los litorales, flojos en el interior. En Canarias, vientos del noroeste con intervalos fuertes.
  • Brumas y nieblas: Comunes en las zonas altas del norte, meseta y valles atlánticos.

En Canarias, nubes persistentes acompañan a lluvias moderadas en el norte-nordeste de las islas montañosas; Lanzarote y Fuerteventura experimentarán chubascos matutinos que abrirán claros, con temperaturas entre 11 y 21 grados.

Detalle por regiones clave

Observemos cómo se presentará el día en algunas grandes ciudades. Los datos provienen de AEMET y modelos recientes.:

Ciudad/RegiónCielosPrecipitacionesTemps (mín-máx)Notas
MadridNubosos, tendencia a cubiertosDébiles a moderadas, posible nieve Sierra1-10°C (o 0-9°C)Heladas débiles, vientos flojos
Barcelona (Cataluña)Muy nuboso/cubiertoGeneralizadas, tormentas en Ampurdán4-14°CNieve 1400-1600m Pirineo, heladas
Sevilla (Andalucía)Nubosos con chubascos matutinosIntensos en Estrecho, luego claros-3-16°CHeladas sierras, vientos del norte
Zaragoza (Aragón)Muy nuboso norte, disperso surPersistentes al norte0-10°CNieve 1000-1200m Pirineo oriental
Oviedo (Asturias)Nuboso, brumas altasLluvias débiles/chubascos3-13°CNieve 900-1200m Cordillera
Palma (Baleares)Cubierto con intervalosLluvias/chubascos fuertes, tormentas5-15°CPosible granizo, vientos variables
Las Palmas (Canarias)Nubosos al norte, claros al surModeradas medianías al norte11-21°CViento noroeste fuerte expuesto
Valladolid (Castilla y León)Nuboso, precipitaciones al esteDébiles, nieve 700-1300m-6-10°CBrumas, heladas moderadas Ávila/Segovia

Así están las cosas: España se divide entre quienes llevan paraguas y quienes optan por bufanda. En Madrid, ese 6% de probabilidad de lluvia durante el día sube a un 71% por la noche; quizás sea mejor optar por una cena acogedora bajo una manta. Además, hay alertas amarillas/naranjas por nevadas en regiones como Castilla y León, Aragón, Cataluña, entre otras; además hay mala mar prevista para Galicia y Cantábrico.

Próximos 4 días: tabla de pronóstico

Los modelos ECMWF y GFS anticipan una inestabilidad continua con acumulaciones de lluvias tanto en Mediterráneo como Atlántico y también para Canarias, además de nevadas a gran altura. Aunque hay cierta incertidumbre para el interior del país, lo cierto es que se espera un patrón lluvioso generalizado. Para lo que respecta a Madrid y la Península, aquí tienes las tendencias según tutiempo.net y AEMET:

DíaMadrid (mín-máx)General España
Lunes 19 ene1-9°C, nuboso con chubascosFuertes lluvias en Cataluña/Baleares; nevadas Pirineos; borrasca Harry intensifica.
Martes 20 ene1-9°C, condiciones similaresTemporal mediterráneo alcanza su pico: lluvias persistentes junto a vientos fuertes; nevadas copiosas.
Miércoles 21 ene3-8°C, lluvias al 70% de probabilidad.Precipitaciones extendidas; frío intenso hacia el norte; posibles inundaciones locales.
Jueves 22 ene~3-9°C (tendencia)Inestable; lluvias tanto Atlántico como Mediterráneo; nieve sobre montañas.

Las acumulaciones para siete días apuntan a probabilidades altas para regiones como Baleares, Cataluña, o incluso para las islas canarias; su impacto será notable donde ya se siente la sequía. No es un invento: los modelos muestran un patrón mixto entre Atlántico-Mediterráneo que resulta raro pero eficaz para reponer los embalses.

Consejos prácticos y cierre ligero

Si decides salir hoy mismo, consulta AEMET para alertas locales: precaución si estás cerca de costas por oleaje fuerte o evita montañas si no vas bien preparado. En Madrid, esos máximos cercanos a los 10°C invitan a un paseo corto. Pero si te tienta la idea de ver nieve en la Sierra… ¡no dudes! Y hablando con humor: ¿será que con tanta agua cayendo nos estamos convirtiendo poco a poco en una piscina climatizada? Los agricultores estarán encantados… aunque los planchadores no tanto.

Mantente seco. ¡Y si nieva en los Pirineos ya sabes dónde ir a esquiar! Estos son datos frescos obtenidos durante las últimas horas gracias a AEMET y fuentes fiables. Mañana habrá más información..

