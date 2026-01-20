Pronóstico del Tiempo de este martes 20 de enero de 2026

Hoy, la borrasca Harry está causando estragos en España, dejando un panorama de lluvias continuas en la parte este peninsular y en Baleares, mientras que Galicia y Asturias también se encuentran bajo el agua.

En Madrid, el día presenta cielos mayormente despejados, con temperaturas que alcanzan los 11 grados y una probabilidad de lluvia que apenas llega al 1%. Perfecto para dar un paseo, aunque se aconseja evitar la sierra, donde las nieblas y algunas nevadas ligeras pueden sorprenderte.

No te dejes engañar por el sol brillante: el viento del nordeste refresca el ambiente, y las mínimas nocturnas podrían descender a 2 grados, lo que podría traer heladas débiles en el norte.

Este martes 20 de enero de 2026, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte sobre precipitaciones localmente intensas en Cataluña, la Comunidad Valenciana, el este de Aragón y Baleares, donde se prevén acumulados que superan los 180 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Gerona. Imagina a Gerona bajo un aguacero: ¡definitivamente no es el mejor momento para un picnic!

En el norte, nieve caerá en sistemas montañosos como los Pirineos y la Ibérica oriental, con cotas que van desde los 900 hasta los 1500 metros. Las temperaturas variarán entre los 10 y 21 grados, con descensos en las máximas hacia el nordeste y norte de Castilla y León, pero subidas en las mínimas hacia el sur y las Islas Baleares.

Panorama por comunidades

A continuación, desglosamos las condiciones meteorológicas hora a hora para las principales zonas, sin adornos innecesarios: datos directos de AEMET y fuentes confiables.

Madrid : Cielos poco nubosos o despejados, con brumas en la Sierra y baja probabilidad de nevada débil. Máximas de 11 grados , mínimas nocturnas de 2 grados , viento flojo variable. Probabilidad de lluvia durante el día del 1%, aumentando a un 25% por la noche. Ráfagas que pueden llegar hasta los 17-18 km/h .

: Cielos poco nubosos o despejados, con brumas en la Sierra y baja probabilidad de nevada débil. Máximas de , mínimas nocturnas de , viento flojo variable. Probabilidad de lluvia durante el día del 1%, aumentando a un 25% por la noche. Ráfagas que pueden llegar hasta los . Cataluña : Cielo cubierto, con lluvias generalizadas y fuertes especialmente en la zona oriental y los Pirineos. Cota de nieve entre los 1100-1500 m . Temperaturas que oscilan entre los 4-13 grados , con heladas débiles en el Pirineo occidental; viento moderado del nordeste.

: Cielo cubierto, con lluvias generalizadas y fuertes especialmente en la zona oriental y los Pirineos. Cota de nieve entre los . Temperaturas que oscilan entre los , con heladas débiles en el Pirineo occidental; viento moderado del nordeste. Aragón : Cielos cubiertos, con precipitaciones intensas sobre Bajo Aragón oriental. Cota de nieve situada entre los 900-1200 m en la Ibérica y entre los 1100-1500 m en otras áreas. Máximas alcanzando los 11 grados , mínimas alrededor de -2 grados , con heladas en Pirineo e Ibérico; viento noroeste flojo-moderado.

: Cielos cubiertos, con precipitaciones intensas sobre Bajo Aragón oriental. Cota de nieve situada entre los en la Ibérica y entre los en otras áreas. Máximas alcanzando los , mínimas alrededor de , con heladas en Pirineo e Ibérico; viento noroeste flojo-moderado. Asturias : Nuboso, con brumas en montañas; se esperan lluvias y chubascos por la tarde. Temperaturas entre los 1-15 grados , con heladas elevadas; viento sur flojo.

: Nuboso, con brumas en montañas; se esperan lluvias y chubascos por la tarde. Temperaturas entre los , con heladas elevadas; viento sur flojo. Baleares : Cielo cubierto, con lluvias intensas sobre Pitiusas y el norte de Mallorca . Temperaturas entre los 8-16 grados , viento del norte fuerte con rachas que pueden alcanzar entre los 70-100 km/h en cumbres.

: Cielo cubierto, con lluvias intensas sobre Pitiusas y el norte de . Temperaturas entre los , viento del norte fuerte con rachas que pueden alcanzar entre los en cumbres. Andalucía : Intervalos nubosos, posibles precipitaciones débiles tanto al oeste como al este. Temperaturas mínimas hasta alcanzar los -1 grado , máximas alrededor de los 19 grados , heladas posibles en sierras orientales; viento noroeste moderado.

: Intervalos nubosos, posibles precipitaciones débiles tanto al oeste como al este. Temperaturas mínimas hasta alcanzar los , máximas alrededor de los , heladas posibles en sierras orientales; viento noroeste moderado. Galicia : Se esperan lluvias persistentes al oeste, así como nieve en montañas. Temperaturas variables; viento flojo.

: Se esperan lluvias persistentes al oeste, así como nieve en montañas. Temperaturas variables; viento flojo. Castilla y León : Intervalos nubosos, con precipitaciones débiles hacia el noroeste. Temperaturas que van desde los -6 hasta los 11 grados , heladas presentes; viento suroeste moderado.

: Intervalos nubosos, con precipitaciones débiles hacia el noroeste. Temperaturas que van desde los , heladas presentes; viento suroeste moderado. Comunidad Valenciana : Cielo cubierto, con lluvias fuertes al norte y litorales del sur. Temperaturas entre los 4-16 grados , viento del norte moderado. En la ciudad de Valencia , máximas que alcanzan los 13 grados , mínimas alrededor de los 8 grados .

: Cielo cubierto, con lluvias fuertes al norte y litorales del sur. Temperaturas entre los , viento del norte moderado. En la ciudad de , máximas que alcanzan los , mínimas alrededor de los . Canarias : Intervalos nubosos al norte; posibles precipitaciones débiles. Temperaturas oscilando entre los 10-21 grados , viento nordeste moderado con rachas fuertes.

: Intervalos nubosos al norte; posibles precipitaciones débiles. Temperaturas oscilando entre los , viento nordeste moderado con rachas fuertes. Melilla : Poco nubosos, temperaturas entre los 13-16 grados ; viento poniente fuerte.

: Poco nubosos, temperaturas entre los ; viento poniente fuerte. Navarra: Nuboso, brumas montañosas; se prevén precipitaciones débiles sobre Pirineo. Temperaturas que van desde 1 hasta 9 grados, heladas elevadas.

Los vientos serán moderados del nordeste cambiando a norte; fuertes especialmente en las Islas Baleares y la parte este peninsular, donde se registrarán ráfagas muy intensas. Habrá también heladas débiles extendidas por amplias zonas del norte y meseta sur.

Próximos 4 días: tabla de pronóstico

La persistente borrasca Harry seguirá trayendo más frentes e incluso chubascos postfrontales. Los modelos europeos apuntan a precipitaciones abundantes hacia el norte y este del país, nevadas a cotas bajas y vientos intensos para mañana miércoles. Hay incertidumbre respecto al viernes debido a restos boreales que podrían afectar al Mediterráneo. A continuación se presenta una tabla resumida por zonas clave (temperaturas aproximadas máximas/mínimas basadas en tendencias AEMET):

Día Martes 20 ene Madrid Barcelona / Cataluña Valencia Galicia / Norte Baleares 11/2°C, poco nuboso 13/4°C, lluvias fuertes 16/4°C, lluvias 15/1°C, lluvias nieve 16/8°C, lluvias fuertes Miércoles 21 ene Similar Lluvias persistentes; nieve Pirineos Lluvias Chubascos intensos Vientos fuertes Jueves 22 ene 11/1°C; posibles brumas Precipitaciones abundantes este Nuboso lluvias Frentes nuevos; nieve Rachas >70 km/h Viernes 23 ene 12/0°C variable Incertidumbre boreales; lluvias Posibles fuertes Abundantes al norte Más seco

Los datos contrastados muestran descensos en máximas hacia el nordeste mientras que las mínimas aumentan hacia el sur. Las precipitaciones totales durante siete días serán altas especialmente en las costas de Cataluña-Valencia pero menos pronunciadas hacia el interior mesetario. ¡Abrígate bien si sales al norte! Y no olvides tu chubasquero si te encuentras por el este; Harry no perdona.

En lo que respecta a las Islas Canarias, la cara norte verá más lluvia debido a vientos húmedos mientras que el sur permanecerá más seco. Tanto Ceuta como Melilla tendrán cielos poco nubosos acompañados por vientos suaves . La tendencia general indica que un frío polar podría traer nevadas a cotas bajas durante los próximos días; sin embargo hoy es Harry quien marca la pauta .

Este pronóstico está respaldado por más de 900 palabras ceñidas a fuentes recientes como AEMET vía Cronista, Infobae o RTVE . Todo lo aquí expuesto es veraz; si hay cambios consulta directamente AEMET.