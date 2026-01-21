Pronóstico del Tiempo de este miércoles 21 de enero de 2026

La borrasca Harry se aleja hacia el este, pero lo hace dejando tras de sí una estela de nuevos frentes atlánticos que llenan España de nubes y agua.

Podríamos imaginar al país como un pañuelo empapado: lluvias continuas en el oeste, nieve juguetona en las montañas y vientos que desordenan tu peinado sin compasión.

Según la Aemet, el miércoles 21 de enero se presenta inestable, con avisos activos en varios lugares. No te dejes engañar por el sol que brilla por la mañana; las cosas se complican más adelante.

En Madrid, las temperaturas alcanzan máximas de 8°C y mínimas de 1°C, acompañadas de vientos del sur que aportan frescura al ambiente. Ideal para disfrutar de un chocolate caliente, pero no olvides abrigarte si decides salir. Las mínimas suben en varias áreas, lo que ayuda a mitigar el frío nocturno, aunque las máximas descienden en el centro.

Lluvias y nieve: los protagonistas del día

Los frentes atlánticos avanzan de oeste a este. Las lluvias más intensas se registran en el oeste de Galicia y Cádiz, donde la persistencia puede llenar charcos rápidamente. También se prevén fuertes precipitaciones en Andalucía occidental y sistemas montañosos atlánticos.

Norte : Nevadas a cotas medias, entre 1100-1300 metros en el centro y norte, descendiendo hasta 900 metros en el Sistema Central . Se esperan acumulaciones significativas en la Cordillera Cantábrica occidental y los Pirineos . Precaución si viajas por carretera.

: Nevadas a cotas medias, entre en el centro y norte, descendiendo hasta en el . Se esperan acumulaciones significativas en la occidental y los . Precaución si viajas por carretera. Este : Cielos nublados sobre Baleares , Comunidad Valenciana , Cataluña y la parte oriental de Aragón . Las precipitaciones serán persistentes, llegando hasta 180 litros en Girona .

: Cielos nublados sobre , , y la parte oriental de . Las precipitaciones serán persistentes, llegando hasta 180 litros en . País Vasco : Chubascos débiles, con temperaturas estables y viento moderado.

: Chubascos débiles, con temperaturas estables y viento moderado. Valencia : Máximas diurnas alrededor de 15°C , mientras que las nocturnas rondarán los 10°C . La probabilidad de lluvia es del 25% durante el día y del 58% por la noche, con vientos que alcanzarán los 44 km/h .

: Máximas diurnas alrededor de , mientras que las nocturnas rondarán los . La probabilidad de lluvia es del durante el día y del por la noche, con vientos que alcanzarán los . Canarias: Condiciones estables, con lluvias leves en el norte de las islas mayores; vientos moderados del norte.

Vientos que no dan tregua

El viento sopla con rachas muy intensas desde el sur y el oeste. Se han emitido avisos para:

Galicia , área cantábrica, alto Ebro y meseta Norte.

, área cantábrica, alto Ebro y meseta Norte. Zonas cercanas al Estrecho y mar de Alborán.

En Madrid, los vientos del sur alcanzarán entre los 10-15 km/h al mediodía, cambiando a suroeste por la tarde. En Euskadi, viento sur moderado, con intensidad creciente hacia el final del día. Si planeas salir en bicicleta, mejor guarda ese casco extra.

Temperaturas: subidas y bajadas caprichosas

Las mínimas experimentan un notable aumento en Cantábrico y mesetas, lo que suaviza las noches frías. Sin embargo, las máximas disminuyen en regiones como Navarra, Madrid y Cuenca, mientras que aumentan en bajo Ebro y la parte oriental peninsular.

Madrid : Día fresco con una máxima de apenas 8°C y mínima de solo 1°C .

: Día fresco con una máxima de apenas y mínima de solo . Euskadi : Temperaturas entre los 13-15°C en la vertiente cantábrica; entre los 8-12°C para la zona mediterránea.

: Temperaturas entre los en la vertiente cantábrica; entre los para la zona mediterránea. Valencia: Máximas diurnas alrededor de los 15 grados centígrados; mínimas nocturnas cerca de los 10 grados.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Con base en las tendencias derivadas de frentes atlánticos y modelos meteorológicos, se prevé una inestabilidad persistente. Datos corroborados procedentes de fuentes recientes.

Día Tendencia general en España Temperaturas aproximadas (máx/mín) Precipitaciones y notas Miércoles 21 Lluvias intensas norte/oeste, nieve montañas, vientos fuertes 8-15°C / 1-10°C Lluvias continuadas en Galicia/Cádiz, nevadas a cotas medias Jueves 22 Nuboso con chubascos débiles al norte; vientos moderados Sin cambios (8-15°C) Aumento nuboso por la tarde; posibles chubascos al norte Viernes 23 Inestabilidad atlántica con precipitaciones noroeste Ligeramente más altas mínimas Lluvias superando media noroeste Sábado 24 Frentes desde el oeste; cielos cubiertos; vientos del suroeste Aproximadamente entre 5-10°C para centro/norte Probabilidad de lluvia entre 10-70%; viento oeste afectando a Madrid

Consejos prácticos para no mojarte

Consulta los avisos emitidos por la Aemet antes de emprender cualquier viaje: la nieve podría dificultar ciertos puertos montañosos.

En Madrid, no olvides llevar paraguas por si acaso (probabilidad varía entre un 20% a un 70% según la hora).

En el País Vasco, disfruta del sol matutino pero asegúrate de abrigarte bien ante posibles heladas tempranas.

Humor del día: Si te sorprende la borrasca Harry sin chubasquero a mano, echa la culpa al Atlántico; no al meteorólogo.

La inestabilidad sigue su curso con una circulación atlántica que traerá más lluvias que nieve a cotas bajas. Las temperaturas tienden a suavizarse a medio plazo, superando lo habitual para esta época del año. Mantente seco y calentito.

Este enero de 2026 marca un cambio respecto a años anteriores: frío, lluvia e incluso algo blanco en las alturas nos acompañarán durante estos días. Mantente atento a las actualizaciones; el tiempo puede cambiar más rápido que nuestro estado anímico ante un frente frío.