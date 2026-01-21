  • ESP
El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 8 grados

Pronóstico del Tiempo de este miércoles 21 de enero de 2026

Borrasca Harry trae lluvias intensas, nevadas en el norte y vientos fuertes a España este miércoles. Alerta en Galicia, Cádiz y sistemas montañosos, con temperaturas en ascenso en mínimas

La borrasca Harry se aleja hacia el este, pero lo hace dejando tras de sí una estela de nuevos frentes atlánticos que llenan España de nubes y agua.

Podríamos imaginar al país como un pañuelo empapado: lluvias continuas en el oeste, nieve juguetona en las montañas y vientos que desordenan tu peinado sin compasión.

Según la Aemet, el miércoles 21 de enero se presenta inestable, con avisos activos en varios lugares. No te dejes engañar por el sol que brilla por la mañana; las cosas se complican más adelante.

En Madrid, las temperaturas alcanzan máximas de 8°C y mínimas de 1°C, acompañadas de vientos del sur que aportan frescura al ambiente. Ideal para disfrutar de un chocolate caliente, pero no olvides abrigarte si decides salir. Las mínimas suben en varias áreas, lo que ayuda a mitigar el frío nocturno, aunque las máximas descienden en el centro.

Lluvias y nieve: los protagonistas del día

Los frentes atlánticos avanzan de oeste a este. Las lluvias más intensas se registran en el oeste de Galicia y Cádiz, donde la persistencia puede llenar charcos rápidamente. También se prevén fuertes precipitaciones en Andalucía occidental y sistemas montañosos atlánticos.

  • Norte: Nevadas a cotas medias, entre 1100-1300 metros en el centro y norte, descendiendo hasta 900 metros en el Sistema Central. Se esperan acumulaciones significativas en la Cordillera Cantábrica occidental y los Pirineos. Precaución si viajas por carretera.
  • Este: Cielos nublados sobre Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y la parte oriental de Aragón. Las precipitaciones serán persistentes, llegando hasta 180 litros en Girona.
  • País Vasco: Chubascos débiles, con temperaturas estables y viento moderado.
  • Valencia: Máximas diurnas alrededor de 15°C, mientras que las nocturnas rondarán los 10°C. La probabilidad de lluvia es del 25% durante el día y del 58% por la noche, con vientos que alcanzarán los 44 km/h.
  • Canarias: Condiciones estables, con lluvias leves en el norte de las islas mayores; vientos moderados del norte.

Vientos que no dan tregua

El viento sopla con rachas muy intensas desde el sur y el oeste. Se han emitido avisos para:

  • Galicia, área cantábrica, alto Ebro y meseta Norte.
  • Zonas cercanas al Estrecho y mar de Alborán.

En Madrid, los vientos del sur alcanzarán entre los 10-15 km/h al mediodía, cambiando a suroeste por la tarde. En Euskadi, viento sur moderado, con intensidad creciente hacia el final del día. Si planeas salir en bicicleta, mejor guarda ese casco extra.

Temperaturas: subidas y bajadas caprichosas

Las mínimas experimentan un notable aumento en Cantábrico y mesetas, lo que suaviza las noches frías. Sin embargo, las máximas disminuyen en regiones como Navarra, Madrid y Cuenca, mientras que aumentan en bajo Ebro y la parte oriental peninsular.

  • Madrid: Día fresco con una máxima de apenas 8°C y mínima de solo 1°C.
  • Euskadi: Temperaturas entre los 13-15°C en la vertiente cantábrica; entre los 8-12°C para la zona mediterránea.
  • Valencia: Máximas diurnas alrededor de los 15 grados centígrados; mínimas nocturnas cerca de los 10 grados.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Con base en las tendencias derivadas de frentes atlánticos y modelos meteorológicos, se prevé una inestabilidad persistente. Datos corroborados procedentes de fuentes recientes.

DíaTendencia general en EspañaTemperaturas aproximadas (máx/mín)Precipitaciones y notas
Miércoles 21Lluvias intensas norte/oeste, nieve montañas, vientos fuertes8-15°C / 1-10°CLluvias continuadas en Galicia/Cádiz, nevadas a cotas medias
Jueves 22Nuboso con chubascos débiles al norte; vientos moderadosSin cambios (8-15°C)Aumento nuboso por la tarde; posibles chubascos al norte
Viernes 23Inestabilidad atlántica con precipitaciones noroesteLigeramente más altas mínimasLluvias superando media noroeste
Sábado 24Frentes desde el oeste; cielos cubiertos; vientos del suroesteAproximadamente entre 5-10°C para centro/norteProbabilidad de lluvia entre 10-70%; viento oeste afectando a Madrid

Consejos prácticos para no mojarte

  • Consulta los avisos emitidos por la Aemet antes de emprender cualquier viaje: la nieve podría dificultar ciertos puertos montañosos.
  • En Madrid, no olvides llevar paraguas por si acaso (probabilidad varía entre un 20% a un 70% según la hora).
  • En el País Vasco, disfruta del sol matutino pero asegúrate de abrigarte bien ante posibles heladas tempranas.
  • Humor del día: Si te sorprende la borrasca Harry sin chubasquero a mano, echa la culpa al Atlántico; no al meteorólogo.

La inestabilidad sigue su curso con una circulación atlántica que traerá más lluvias que nieve a cotas bajas. Las temperaturas tienden a suavizarse a medio plazo, superando lo habitual para esta época del año. Mantente seco y calentito.

Este enero de 2026 marca un cambio respecto a años anteriores: frío, lluvia e incluso algo blanco en las alturas nos acompañarán durante estos días. Mantente atento a las actualizaciones; el tiempo puede cambiar más rápido que nuestro estado anímico ante un frente frío.

