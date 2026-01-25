Pronóstico del Tiempo este domingo 25 de enero de 2026

Este domingo comienza con un clima agitado en España, debido a la borrasca Ingrid, que aporta aire atlántico más cálido, aunque no sin su ración de complicaciones: lluvias continuas, nevadas a cotas medias y vientos que podrían desbaratar los planes del fin de semana. En Madrid, el cielo estará cubierto por la mañana con lluvias ligeras que darán paso a claros por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre 2 y 12 grados, y se esperan nieblas matinales que añadirán un toque de misterio al inicio del día.

Si decides salir, prepárate para un país dividido: mientras el norte se empapa con intensidad, el sur mantiene una calma relativa.

Aunque las temperaturas tienden a subir en general, las heladas siguen aferrándose en las montañas. Y cuidado, porque los vientos del oeste podrían convertirse en el verdadero protagonista del día, sobre todo en las zonas costeras.

Panorama general por regiones

Hoy la circulación atlántica toma el control: cielos muy nublados o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones más intensas en las costas cantábricas, el Estrecho y las sierras béticas. La cota de nieve ascenderá entre 800 y 1500 metros, aunque en los Pirineos y el Cantábrico es donde se concentrarán las mayores acumulaciones.

Norte y noroeste ( Asturias , Cantabria , Galicia ): Cielos cubiertos, chubascos y vientos fuertes en la costa. Temperaturas entre 5 y 14 ºC en Asturias , con mínimas en aumento.

( , , ): Cielos cubiertos, chubascos y vientos fuertes en la costa. Temperaturas entre 5 y 14 ºC en , con mínimas en aumento. Meseta y centro ( Madrid , Castilla y León ): Nuboso con lluvias débiles; nieve en montañas (cota entre 1200 y 1500 m). Heladas en zonas elevadas, máximas alcanzando hasta 13 ºC.

( , ): Nuboso con lluvias débiles; nieve en montañas (cota entre 1200 y 1500 m). Heladas en zonas elevadas, máximas alcanzando hasta 13 ºC. Sur ( Andalucía ): Lluvias moderadas esperadas en Cádiz y sierras béticas, con cota de nieve alrededor de los 1000 m. Máximas alcanzando los 17 ºC.

( ): Lluvias moderadas esperadas en Cádiz y sierras béticas, con cota de nieve alrededor de los 1000 m. Máximas alcanzando los 17 ºC. Este ( Cataluña , Comunidad Valenciana , Baleares ): Intervalos nubosos; lluvias en Pirineos y tormentas posibles en las islas. Temperaturas alcanzando hasta 18 ºC en el sur de Cataluña .

( , , ): Intervalos nubosos; lluvias en Pirineos y tormentas posibles en las islas. Temperaturas alcanzando hasta 18 ºC en el sur de . Canarias: Poco nuboso con temperaturas entre 11 y 21 ºC; vientos suaves.

Los vientos serán moderados del oeste con rachas fuertes especialmente en las costas, mientras que un temporal afectará al Cantábrico. ¡No olvides llevar tu bufanda contigo! Las heladas débiles acechan sobre todo en los Pirineos.

Detalle por ciudades clave

Aquí tienes un repaso rápido para que sepas qué esperar según tu ubicación:

Ciudad Temperaturas (mín-máx) Cielo y precipitaciones Viento Madrid 2-12 ºC Nuboso, lluvias mañaneras Moderado del oeste Barcelona 5-14 ºC Despejado o nubes dispersas Flojo Sevilla 8-16 ºC Lluvias matinales (70%) Viento del suroeste a 22 km/h A Coruña 7-13 ºC Lluvia (70%), muy nuboso Viento del oeste a 47 km/h Valencia 2-18 ºC Poco nuboso, posibles lluvias débiles Rachas hasta 31 km/h Málaga 12-15 ºC Nuboso con lluvias Moderado

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

La inestabilidad persiste con borrascas atlánticas. Jorge Rey advierte sobre la llegada de más frío, lluvias y nevadas a cotas bajas hacia el final de la semana; habrá que tener precaución al conducir por algunas carreteras del noroeste. La tendencia general apunta a precipitaciones hacia el oeste y norte, junto a un descenso de temperaturas.

Día General Península Norte Sur/Este Temperaturas clave (Madrid) Lunes 26 Nuboso, lluvias dispersas Chubascos; nieve en Pirineos Intervalos nubosos Entre 3 y 10 ºC Martes 27 Lluvias hacia el oeste; nevadas interiores Abundantes precipitaciones esperadas Más estable al sur/este Entre 2 y 9 ºC Miércoles 28 Borrascas atlánticas; frío predominante Nevadas esperadas en Galicia/CyL Lluvias débiles generales Entre 1 y 8 ºC Jueves 29 Inestabilidad con nieve a cotas bajas Frío polar; acumulaciones notables esperadas Nuboso durante todo el día Entre 0 y 7 ºC

La DGT ya ha lanzado sus alertas: evita transitar por carreteras del noroeste debido a la nieve y viento. ¿Tienes planes al aire libre? Quizás lo mejor sea posponerlos o equiparte bien con un chubasquero. ¡Mañana habrá más información!