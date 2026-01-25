  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 12 grados

Pronóstico del Tiempo este domingo 25 de enero de 2026

España se levanta bajo la influencia de la borrasca Ingrid, que trae consigo lluvias, nevadas en las montañas y vientos intensos, caracterizando este domingo 25 de enero con un panorama invernal.

Pronóstico del Tiempo este domingo 25 de enero de 2026
Mascota, selfie. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

Feijóo (PP), Sánchez (PSOE) y Abascal (VOX).

PP y VOX: mayoría absoluta con más de 200 escaños al duplicar Abascal sus diputados

Este domingo comienza con un clima agitado en España, debido a la borrasca Ingrid, que aporta aire atlántico más cálido, aunque no sin su ración de complicaciones: lluvias continuas, nevadas a cotas medias y vientos que podrían desbaratar los planes del fin de semana. En Madrid, el cielo estará cubierto por la mañana con lluvias ligeras que darán paso a claros por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre 2 y 12 grados, y se esperan nieblas matinales que añadirán un toque de misterio al inicio del día.

Si decides salir, prepárate para un país dividido: mientras el norte se empapa con intensidad, el sur mantiene una calma relativa.

Aunque las temperaturas tienden a subir en general, las heladas siguen aferrándose en las montañas. Y cuidado, porque los vientos del oeste podrían convertirse en el verdadero protagonista del día, sobre todo en las zonas costeras.

Panorama general por regiones

Hoy la circulación atlántica toma el control: cielos muy nublados o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones más intensas en las costas cantábricas, el Estrecho y las sierras béticas. La cota de nieve ascenderá entre 800 y 1500 metros, aunque en los Pirineos y el Cantábrico es donde se concentrarán las mayores acumulaciones.

  • Norte y noroeste (Asturias, Cantabria, Galicia): Cielos cubiertos, chubascos y vientos fuertes en la costa. Temperaturas entre 5 y 14 ºC en Asturias, con mínimas en aumento.
  • Meseta y centro (Madrid, Castilla y León): Nuboso con lluvias débiles; nieve en montañas (cota entre 1200 y 1500 m). Heladas en zonas elevadas, máximas alcanzando hasta 13 ºC.
  • Sur (Andalucía): Lluvias moderadas esperadas en Cádiz y sierras béticas, con cota de nieve alrededor de los 1000 m. Máximas alcanzando los 17 ºC.
  • Este (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares): Intervalos nubosos; lluvias en Pirineos y tormentas posibles en las islas. Temperaturas alcanzando hasta 18 ºC en el sur de Cataluña.
  • Canarias: Poco nuboso con temperaturas entre 11 y 21 ºC; vientos suaves.

Los vientos serán moderados del oeste con rachas fuertes especialmente en las costas, mientras que un temporal afectará al Cantábrico. ¡No olvides llevar tu bufanda contigo! Las heladas débiles acechan sobre todo en los Pirineos.

Detalle por ciudades clave

Aquí tienes un repaso rápido para que sepas qué esperar según tu ubicación:

CiudadTemperaturas (mín-máx)Cielo y precipitacionesViento
Madrid2-12 ºCNuboso, lluvias mañanerasModerado del oeste
Barcelona5-14 ºCDespejado o nubes dispersasFlojo
Sevilla8-16 ºCLluvias matinales (70%)Viento del suroeste a 22 km/h
A Coruña7-13 ºCLluvia (70%), muy nubosoViento del oeste a 47 km/h
Valencia2-18 ºCPoco nuboso, posibles lluvias débilesRachas hasta 31 km/h
Málaga12-15 ºCNuboso con lluviasModerado

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

La inestabilidad persiste con borrascas atlánticas. Jorge Rey advierte sobre la llegada de más frío, lluvias y nevadas a cotas bajas hacia el final de la semana; habrá que tener precaución al conducir por algunas carreteras del noroeste. La tendencia general apunta a precipitaciones hacia el oeste y norte, junto a un descenso de temperaturas.

DíaGeneral PenínsulaNorteSur/EsteTemperaturas clave (Madrid)
Lunes 26Nuboso, lluvias dispersasChubascos; nieve en PirineosIntervalos nubososEntre 3 y 10 ºC
Martes 27Lluvias hacia el oeste; nevadas interioresAbundantes precipitaciones esperadasMás estable al sur/esteEntre 2 y 9 ºC
Miércoles 28Borrascas atlánticas; frío predominanteNevadas esperadas en Galicia/CyLLluvias débiles generalesEntre 1 y 8 ºC
Jueves 29Inestabilidad con nieve a cotas bajasFrío polar; acumulaciones notables esperadasNuboso durante todo el díaEntre 0 y 7 ºC

La DGT ya ha lanzado sus alertas: evita transitar por carreteras del noroeste debido a la nieve y viento. ¿Tienes planes al aire libre? Quizás lo mejor sea posponerlos o equiparte bien con un chubasquero. ¡Mañana habrá más información!

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]