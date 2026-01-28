¿Nueva Filomena? La borrasca Kristin colapsa Madrid: carreteras cortadas y conductores atrapados

Madrid se ha despertado este miércoles bajo un inesperado manto blanco. La borrasca Kristin, que se convierte en la sexta de gran impacto en enero, ha traído consigo una nevada de gran intensidad que ha colapsado el tráfico justo en plena hora punta matutina. Hasta 90 carreteras están afectadas en toda España, con un buen número de conductores atrapados en sus vehículos debido a los atascos masivos. En la Comunidad de Madrid, la situación es especialmente alarmante: 31 carreteras continúan cortadas y muchas otras requieren el uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impuesto restricciones severas en los principales accesos a la capital. La A-6 y la AP-6 entre Las Rozas y Gudillos (Segovia) se encuentran prácticamente intransitables, con prohibición de paso para camiones en el área de Guadarrama. En la M-607, a la altura de Colmenar Viejo, el uso de cadenas es indispensable, mientras que en la A-1 en Somosierra también se requiere equipamiento invernal. El organismo ha instado a los conductores a dejar despejado el carril izquierdo para facilitar las labores de las máquinas quitanieves.

Emergencias activa el nivel máximo de alerta

El 112 de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias Invernales, el nivel más alto ante condiciones meteorológicas adversas. Esta decisión pone de manifiesto la seriedad del asunto, ya que las nevadas intensas se concentran especialmente en las zonas oeste y norte de la región. Las autoridades han aconsejado evitar desplazamientos innecesarios y asegurarse de llevar cadenas en los vehículos.

La cota de nieve se sitúa entre los 900-1.000 metros, afectando directamente a Madrid y sus alrededores. Aunque la AEMET prevé que hacia las 12:00 horas la situación mejore, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 9 grados y una elevación de la cota de nieve por encima de los 1.100-1.300 metros, el impacto ya es notable en la movilidad.

Educación y vida cotidiana en suspenso

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha indicado a los centros educativos que deben evaluar la situación para acceder a sus instalaciones, priorizando siempre la seguridad. Aunque no hay una orden general para suspender clases, se están extremando precauciones sobre todo en las zonas norte y oeste del territorio madrileño. Muchas familias han decidido mantener a los menores en casa ante las dificultades para llegar a los colegios.

Un temporal que afecta a toda España

Kristin no es solo un problema para Madrid. Esta borrasca impacta gran parte de la Península Ibérica con lluvias generalizadas, fuertes vientos y nieve en cotas relativamente bajas. Almería está bajo aviso rojo debido a rachas que pueden alcanzar los 130 kilómetros por hora, mientras que Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León están bajo aviso naranja. En el sur, se anticipan acumulaciones de lluvia superiores a los 100 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas en áreas como Grazalema (Cádiz).

La A-66 en Cáceres, entre Elvas y Salamanca, está cerrada al tráfico, convirtiéndose en uno de los cortes más significativos dentro de la red principal. En total, 19 carreteras siguen cortadas por toda España, siendo principalmente parte de la red secundaria.

Comparaciones con Filomena

Aunque las dimensiones de Kristin no alcanzan las del histórico temporal causado por Filomena en enero de 2021, que dejó España paralizada durante días enteros, lo vivido este miércoles recuerda esa crisis. La rapidez del temporal y el volumen acumulado de nieve han sorprendido a muchos madrileños, generando inevitables comparaciones con aquel episodio que cubrió la capital con hasta 50 centímetros. Sin embargo, las previsiones indican que Kristin cruzará rápidamente toda la Península, lo cual debería aliviar las dificultades en pocas horas.

Este miércoles ha servido como un recordatorio sobre cuán vulnerables son nuestras ciudades ante fenómenos meteorológicos extremos. Aun así, parece que algunas lecciones aprendidas tras Filomena han mejorado notablemente nuestra respuesta institucional.