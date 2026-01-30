  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

La temperatura en Madrid alcanzará hoy los 11 grados

Pronóstico del Tiempo de este viernes 30 de enero de 2026

España se despierta bajo la influencia de una circulación atlántica que trae consigo precipitaciones, nieve en el norte y vientos intensos, mientras las temperaturas descienden en todo el país. Prepárate para un día nublado y fresco en la Península Ibérica

La osa y sus dos osos cachorros
La osa y sus dos osos cachorros. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

Vivir sin asfalto: Los secretos de La Graciosa, la joya canaria que se resiste al paso del tiempo

Vivir sin asfalto: Los secretos de La Graciosa, la joya canaria que se resiste al paso del tiempo

España comienza este viernes con el Atlántico como protagonista: frentes que cubren los cielos y generan lluvias, especialmente en Galicia y el norte del país.

Si estás pensando en esquiar, no te confíes; la nieve cae con fuerza en las montañas del norte, y los vientos del oeste soplan con rachas que podrían hacer volar los paraguas.

En Madrid, el cielo estará nublado con brumas por la mañana, lluvias ligeras y posibilidad de nieve en la Sierra; las temperaturas oscilarán entre 6 y 11 grados. Un consejo: si sales, abrígate bien o podrías terminar pareciendo un pingüino con resfriado.

Situación general en España hoy

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) presenta un panorama claramente atlántico: predominan los cielos nublados o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones continuas en Galicia y áreas cercanas, algunas localmente intensas e incluso acompañadas de tormenta o granizo.

  • La nieve cubrirá amplias zonas del norte peninsular, con una cota que comenzará entre 1200/1500 metros y descenderá a 800-1000 metros al final del día en el noroeste; se esperan acumulaciones significativas en las montañas.
  • Las temperaturas máximas caerán drásticamente en gran parte de la Península, mientras que las mínimas descenderán en el sur y Galicia; habrá heladas débiles en los Pirineos y el sureste alto.
  • Los vientos serán moderados del oeste/suroeste, aunque se prevén rachas muy fuertes en el Cantábrico, norte atlántico, Alborán, meseta sur y este peninsular. ¡En las sierras del sureste podrían alcanzar niveles huracanados!.

En Canarias, habrá cielos nublados al norte y poco nubosos en el resto, con vientos moderados procedentes del norte.

Detalle por regiones clave

Echemos un vistazo a cómo se presenta el día en algunas regiones destacadas:

RegiónCielos y precipitacionesTemps (máx/mín)Viento y notas
MadridNuboso, brumas matutinas, lluvias débiles, nieve Sierra11/6Suroeste 22 km/h
GaliciaCubierto, lluvias persistentes e intensasDescensoRachas fuertes Cantábrico
AndalucíaNuboso, lluvias débiles en Béticas/Estrecho21/4 (Málaga 18/12)Oeste moderado a fuerte este
CataluñaIntervalos nubosos, lluvias en Pirineo19/-1 (Barcelona 17/10)Moderado-fuerte sur
Castilla y LeónNuboso, lluvias en montaña12/0Oeste rachas fuertes
Comunidad ValencianaPoco nuboso a nuboso por la tarde, lluvias débiles (Valencia 17/12)21/5Oeste moderado-fuerte

Se espera la presencia de brumas y nieblas matinales en áreas altas como Asturias o Cuenca.

Tabla de pronóstico próximos 4 días

Con base en las tendencias atlánticas vigorosas que traen frentes polares y borrascas, se prevén abundantes precipitaciones en la Península junto a destacadas nevadas, aunque menos intensas hacia el Mediterráneo este.

DíaMadridEspaña generalNotas
Viernes 30 eneCubierto, lluvias al 70%, 11/6°Lluvias norte/centro, nieve montañas, vientos fuertesRachas suroeste
Sábado 31 eneParcialmente nublado, sin lluvia hasta mediodíaMenos lluvias pero nuevos frentes desde el noroesteViento oeste a 20 km/h
Domingo 1 febTendencia a nublarseBorrascas atlánticas traerán lluvias repartidas y nevadasAcumulaciones esperadas al norte
Lunes 2 febCielo cubierto con posibles lluviasNueva entrada polar traerá precipitaciones generalizadasMantén vigilancia sobre las borrascas

El frente polar promete seguir activo; según ECMWF se anticipan lluvias durante siete días casi por todo el territorio salvo el sureste.

¡No guardes aún ese chubasquero porque febrero promete ser movido!.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MASCARILLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]