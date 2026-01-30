Pronóstico del Tiempo de este viernes 30 de enero de 2026

España comienza este viernes con el Atlántico como protagonista: frentes que cubren los cielos y generan lluvias, especialmente en Galicia y el norte del país.

Si estás pensando en esquiar, no te confíes; la nieve cae con fuerza en las montañas del norte, y los vientos del oeste soplan con rachas que podrían hacer volar los paraguas.

En Madrid, el cielo estará nublado con brumas por la mañana, lluvias ligeras y posibilidad de nieve en la Sierra; las temperaturas oscilarán entre 6 y 11 grados. Un consejo: si sales, abrígate bien o podrías terminar pareciendo un pingüino con resfriado.

Situación general en España hoy

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) presenta un panorama claramente atlántico: predominan los cielos nublados o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones continuas en Galicia y áreas cercanas, algunas localmente intensas e incluso acompañadas de tormenta o granizo.

La nieve cubrirá amplias zonas del norte peninsular, con una cota que comenzará entre 1200/1500 metros y descenderá a 800-1000 metros al final del día en el noroeste; se esperan acumulaciones significativas en las montañas.

Las temperaturas máximas caerán drásticamente en gran parte de la Península, mientras que las mínimas descenderán en el sur y Galicia ; habrá heladas débiles en los Pirineos y el sureste alto.

; habrá heladas débiles en los Pirineos y el sureste alto. Los vientos serán moderados del oeste/suroeste, aunque se prevén rachas muy fuertes en el Cantábrico, norte atlántico, Alborán, meseta sur y este peninsular. ¡En las sierras del sureste podrían alcanzar niveles huracanados!.

En Canarias, habrá cielos nublados al norte y poco nubosos en el resto, con vientos moderados procedentes del norte.

Detalle por regiones clave

Echemos un vistazo a cómo se presenta el día en algunas regiones destacadas:

Región Cielos y precipitaciones Temps (máx/mín) Viento y notas Madrid Nuboso, brumas matutinas, lluvias débiles, nieve Sierra 11/6 Suroeste 22 km/h Galicia Cubierto, lluvias persistentes e intensas Descenso Rachas fuertes Cantábrico Andalucía Nuboso, lluvias débiles en Béticas/Estrecho 21/4 (Málaga 18/12) Oeste moderado a fuerte este Cataluña Intervalos nubosos, lluvias en Pirineo 19/-1 (Barcelona 17/10) Moderado-fuerte sur Castilla y León Nuboso, lluvias en montaña 12/0 Oeste rachas fuertes Comunidad Valenciana Poco nuboso a nuboso por la tarde, lluvias débiles (Valencia 17/12) 21/5 Oeste moderado-fuerte

Se espera la presencia de brumas y nieblas matinales en áreas altas como Asturias o Cuenca.

Tabla de pronóstico próximos 4 días

Con base en las tendencias atlánticas vigorosas que traen frentes polares y borrascas, se prevén abundantes precipitaciones en la Península junto a destacadas nevadas, aunque menos intensas hacia el Mediterráneo este.

Día Madrid España general Notas Viernes 30 ene Cubierto, lluvias al 70%, 11/6° Lluvias norte/centro, nieve montañas, vientos fuertes Rachas suroeste Sábado 31 ene Parcialmente nublado, sin lluvia hasta mediodía Menos lluvias pero nuevos frentes desde el noroeste Viento oeste a 20 km/h Domingo 1 feb Tendencia a nublarse Borrascas atlánticas traerán lluvias repartidas y nevadas Acumulaciones esperadas al norte Lunes 2 feb Cielo cubierto con posibles lluvias Nueva entrada polar traerá precipitaciones generalizadas Mantén vigilancia sobre las borrascas

El frente polar promete seguir activo; según ECMWF se anticipan lluvias durante siete días casi por todo el territorio salvo el sureste.

¡No guardes aún ese chubasquero porque febrero promete ser movido!.