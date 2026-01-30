Pronóstico del Tiempo de este viernes 30 de enero de 2026

España comienza este viernes con el Atlántico como protagonista: frentes que cubren los cielos y generan lluvias, especialmente en Galicia y el norte del país.
Si estás pensando en esquiar, no te confíes; la nieve cae con fuerza en las montañas del norte, y los vientos del oeste soplan con rachas que podrían hacer volar los paraguas.
En Madrid, el cielo estará nublado con brumas por la mañana, lluvias ligeras y posibilidad de nieve en la Sierra; las temperaturas oscilarán entre 6 y 11 grados. Un consejo: si sales, abrígate bien o podrías terminar pareciendo un pingüino con resfriado.
Situación general en España hoy
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) presenta un panorama claramente atlántico: predominan los cielos nublados o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones continuas en Galicia y áreas cercanas, algunas localmente intensas e incluso acompañadas de tormenta o granizo.
- La nieve cubrirá amplias zonas del norte peninsular, con una cota que comenzará entre 1200/1500 metros y descenderá a 800-1000 metros al final del día en el noroeste; se esperan acumulaciones significativas en las montañas.
- Las temperaturas máximas caerán drásticamente en gran parte de la Península, mientras que las mínimas descenderán en el sur y Galicia; habrá heladas débiles en los Pirineos y el sureste alto.
- Los vientos serán moderados del oeste/suroeste, aunque se prevén rachas muy fuertes en el Cantábrico, norte atlántico, Alborán, meseta sur y este peninsular. ¡En las sierras del sureste podrían alcanzar niveles huracanados!.
En Canarias, habrá cielos nublados al norte y poco nubosos en el resto, con vientos moderados procedentes del norte.
Detalle por regiones clave
Echemos un vistazo a cómo se presenta el día en algunas regiones destacadas:
|Región
|Cielos y precipitaciones
|Temps (máx/mín)
|Viento y notas
|Madrid
|Nuboso, brumas matutinas, lluvias débiles, nieve Sierra
|11/6
|Suroeste 22 km/h
|Galicia
|Cubierto, lluvias persistentes e intensas
|Descenso
|Rachas fuertes Cantábrico
|Andalucía
|Nuboso, lluvias débiles en Béticas/Estrecho
|21/4 (Málaga 18/12)
|Oeste moderado a fuerte este
|Cataluña
|Intervalos nubosos, lluvias en Pirineo
|19/-1 (Barcelona 17/10)
|Moderado-fuerte sur
|Castilla y León
|Nuboso, lluvias en montaña
|12/0
|Oeste rachas fuertes
|Comunidad Valenciana
|Poco nuboso a nuboso por la tarde, lluvias débiles (Valencia 17/12)
|21/5
|Oeste moderado-fuerte
Se espera la presencia de brumas y nieblas matinales en áreas altas como Asturias o Cuenca.
Tabla de pronóstico próximos 4 días
Con base en las tendencias atlánticas vigorosas que traen frentes polares y borrascas, se prevén abundantes precipitaciones en la Península junto a destacadas nevadas, aunque menos intensas hacia el Mediterráneo este.
|Día
|Madrid
|España general
|Notas
|Viernes 30 ene
|Cubierto, lluvias al 70%, 11/6°
|Lluvias norte/centro, nieve montañas, vientos fuertes
|Rachas suroeste
|Sábado 31 ene
|Parcialmente nublado, sin lluvia hasta mediodía
|Menos lluvias pero nuevos frentes desde el noroeste
|Viento oeste a 20 km/h
|Domingo 1 feb
|Tendencia a nublarse
|Borrascas atlánticas traerán lluvias repartidas y nevadas
|Acumulaciones esperadas al norte
|Lunes 2 feb
|Cielo cubierto con posibles lluvias
|Nueva entrada polar traerá precipitaciones generalizadas
|Mantén vigilancia sobre las borrascas
El frente polar promete seguir activo; según ECMWF se anticipan lluvias durante siete días casi por todo el territorio salvo el sureste.
¡No guardes aún ese chubasquero porque febrero promete ser movido!.