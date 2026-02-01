Pronóstico del Tiempo: domingo 1 de febrero de 2026

España despierta este domingo bajo la influencia de una masa de aire cálido y húmedo que ha dejado un panorama muy nublado o cubierto en casi toda la Península. L

a Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) asegura que las precipitaciones serán generalizadas, aunque variarán notablemente según la zona.

Las lluvias más intensas se concentrarán en el oeste peninsular, sobre todo en Galicia y en el Sistema Central, donde podrían ir acompañadas de tormentas.

Por el contrario, la fachada mediterránea, Baleares, el sureste y Melilla se librarán de estas precipitaciones.

En lo que respecta a las nevadas, se prevén en las montañas del norte peninsular a cotas entre 1.100 y 1.300 metros, ascendiendo hasta 2.000-2.200 metros en el centro y entre 1.600 y 1.800 metros en los Pirineos.

Temperaturas ascendentes, pero con diferencias regionales

Las temperaturas máximas subirán en la Península y Baleares, mientras que las mínimas descenderán en el tercio este, aunque se registrará un ligero aumento en el resto. En Madrid, los termómetros marcarán entre 2 y 10 grados, con cielos cubiertos y brumas sobre la Sierra. En Canarias, no se esperan cambios significativos, con nubosidad en el norte de las islas sin descartar lloviznas ligeras.

Además, se anticipan heladas débiles en las montañas del norte y del sureste, mientras que en el Pirineo serán moderadas.

Viento moderado con rachas fuertes en la costa

El viento soplará del sur y suroeste en la Península y Baleares, siendo suave en el noreste e intermitentemente moderado en otras áreas. En los litorales, la intensidad aumentará, con intervalos fuertes especialmente en Galicia. En Canarias, se espera un viento del noreste con carácter moderado.

Panorama regional

En Cataluña, se prevén cielos parcialmente nublados con lluvias débiles en la vertiente norte del Pirineo de Lleida, donde la cota de nieve subirá de 1.300-1.500 metros a 1.700-2.000 metros. Las temperaturas oscilarán entre -1 grado como mínima y 16 grados como máxima.

En Aragón, también habrá cielos parcialmente nublados con precipitaciones débiles dispersas sobre el Sistema Ibérico y el Pirineo, donde la cota de nieve ascenderá de 1.300-1.500 metros a 1.800-2.100 metros. Las máximas alcanzarán los 13 grados.

En Asturias, se presentarán cielos nublados o cubiertos con lluvias ligeras y una cota de nieve entre 1.600 y 1.800 metros. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados como máxima y los 7 como mínima.

En Castilla y León, se esperan cielos nublados a cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, siendo más frecuentes en general. Las máximas rondarán los 15 grados.

En la Comunidad Valenciana, habrá intervalos nubosos con lluvias en la mitad sur, mientras que las temperaturas variarán entre los 4 y los 20 grados.

En Canarias, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, se anticipan cielos nublados junto a lloviznas dispersas hasta media mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados.

Próximos días: más lluvias a la vista

La inestabilidad continuará durante los próximos días. El potente frente polar seguirá afectando a la Península durante varias semanas más, impulsando nuevas borrascas que traerán consigo frentes cargados de agua. Se prevén precipitaciones abundantes para gran parte del territorio, aunque su impacto será menor en la mitad oriental peninsular.