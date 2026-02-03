Pronóstico del Tiempo de este martes 3 de febrero de 2026

Un sistema frontal recorre la Península y Baleares, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en casi todas partes, siendo más intensas en el oeste, donde también se esperan tormentas y granizo menudo.
En el suroeste, prepárate para rachas de viento que podrían hacer volar tu paraguas si no lo sujetas bien.
Visualiza a Galicia y los Pirineos recibiendo los mayores acumulados, mientras nieves cubren las cumbres del norte y sureste por encima de los 1600 metros, descendiendo luego a entre 900 y 1200 m. ¿Te apetece esquiar? Quizá tengas suerte, pero solo en las alturas.
En Madrid, el día comienza con nubes y posibles lluvias por la mañana, aunque el termómetro se mantendrá en unos frescos 10 grados como máximo.
No esperes un sol radiante, pero tampoco un diluvio total.
En Canarias, nubes y lluvias débiles afectarán al norte, acompañadas de vientos moderados del noroeste. Y atención a las nieblas en montañas y brumas costeras: pueden ser traicioneras al volante.
Temperaturas y vientos: lo que necesitas saber
Las temperaturas máximas bajan en la mitad occidental y Ceuta, mientras que suben en otras zonas, salvo en los litorales del sureste andaluz. Las mínimas también descienden hacia el oeste. Habrá heladas leves en montañas del norte y sureste. Los vientos soplan desde el oeste y suroeste, con intervalos fuertes en Cantábrico, Galicia y el golfo de Cádiz. Se esperan rachas muy intensas en costas gallegas, sur de Andalucía y montañas interiores. ¿El resultado? Un día movido, pero nada que un buen café no pueda solucionar.
- Oeste peninsular: Lluvias fuertes con tormentas, rachas intensas.
- Galicia y la vertiente atlántica: Máximos acumulados de precipitación.
- Pirineos y Serranía de Ronda: Nieve a gran altura y lluvias copiosas.
- Este y Baleares: Menos intensas, aunque cielos cubiertos.
- Canarias: Lluvias débiles hacia el norte.
Tabla de pronóstico para los próximos 4 días
Basándonos en las tendencias de modelos, aquí te presentamos un resumen para España peninsular (datos generales; consulta locales para mayor precisión). Este enfoque se centra en las máximas aproximadas para Madrid y patrones nacionales.
|Día
|Condiciones principales
|Máx. Madrid aprox.
|Precipitación probable
|Martes 3 feb
|Nuboso, lluvias generalizadas, vientos fuertes desde el oeste
|10º
|Alta, tormentas al oeste
|Miércoles 4 feb
|Intervalos nubosos, menos lluvia, vientos del suroeste
|8-10º
|Baja-media
|Jueves 5 feb
|Nuboso con chubascos posibles, vientos moderados
|Alrededor de 12º
|Media, posibilidad de 0.5 mm
|Viernes 6 feb
|Parcialmente nuboso, lluvias aisladas por la tarde
|Alrededor de 13º
|Media-alta por la tarde
El frente polar no da tregua: nuevos sistemas traerán más lluvias en los próximos días junto con nevadas destacadas que afectarán poco al Mediterráneo oriental. En Euskadi, para este martes se prevén intervalos nubosos con posibles lluvias hacia el sur y una cota de nieve situada entre los 1100 y 1300 m, alcanzando máximas de entre 10 y 15º. Mantente alerta a los avisos en Galicia, sur de Andalucía y zonas montañosas: las rachas intensas y acumulados podrían complicar los desplazamientos.
Si decides salir hoy, abrígate bien y no olvides tu chubasquero. El clima atlántico nos recuerda que febrero no es mes para quedarse en pijama todo el día. Mañana habrá más actualizaciones sobre el tiempo.