Pronóstico del Tiempo de este martes 3 de febrero de 2026

Un sistema frontal recorre la Península y Baleares, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en casi todas partes, siendo más intensas en el oeste, donde también se esperan tormentas y granizo menudo.

En el suroeste, prepárate para rachas de viento que podrían hacer volar tu paraguas si no lo sujetas bien.

Visualiza a Galicia y los Pirineos recibiendo los mayores acumulados, mientras nieves cubren las cumbres del norte y sureste por encima de los 1600 metros, descendiendo luego a entre 900 y 1200 m. ¿Te apetece esquiar? Quizá tengas suerte, pero solo en las alturas.

En Madrid, el día comienza con nubes y posibles lluvias por la mañana, aunque el termómetro se mantendrá en unos frescos 10 grados como máximo.

No esperes un sol radiante, pero tampoco un diluvio total.

En Canarias, nubes y lluvias débiles afectarán al norte, acompañadas de vientos moderados del noroeste. Y atención a las nieblas en montañas y brumas costeras: pueden ser traicioneras al volante.

Temperaturas y vientos: lo que necesitas saber

Las temperaturas máximas bajan en la mitad occidental y Ceuta, mientras que suben en otras zonas, salvo en los litorales del sureste andaluz. Las mínimas también descienden hacia el oeste. Habrá heladas leves en montañas del norte y sureste. Los vientos soplan desde el oeste y suroeste, con intervalos fuertes en Cantábrico, Galicia y el golfo de Cádiz. Se esperan rachas muy intensas en costas gallegas, sur de Andalucía y montañas interiores. ¿El resultado? Un día movido, pero nada que un buen café no pueda solucionar.

Oeste peninsular : Lluvias fuertes con tormentas, rachas intensas.

: Lluvias fuertes con tormentas, rachas intensas. Galicia y la vertiente atlántica: Máximos acumulados de precipitación.

y la vertiente atlántica: Máximos acumulados de precipitación. Pirineos y Serranía de Ronda: Nieve a gran altura y lluvias copiosas.

y Serranía de Ronda: Nieve a gran altura y lluvias copiosas. Este y Baleares : Menos intensas, aunque cielos cubiertos.

: Menos intensas, aunque cielos cubiertos. Canarias: Lluvias débiles hacia el norte.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Basándonos en las tendencias de modelos, aquí te presentamos un resumen para España peninsular (datos generales; consulta locales para mayor precisión). Este enfoque se centra en las máximas aproximadas para Madrid y patrones nacionales.

Día Condiciones principales Máx. Madrid aprox. Precipitación probable Martes 3 feb Nuboso, lluvias generalizadas, vientos fuertes desde el oeste 10º Alta, tormentas al oeste Miércoles 4 feb Intervalos nubosos, menos lluvia, vientos del suroeste 8-10º Baja-media Jueves 5 feb Nuboso con chubascos posibles, vientos moderados Alrededor de 12º Media, posibilidad de 0.5 mm Viernes 6 feb Parcialmente nuboso, lluvias aisladas por la tarde Alrededor de 13º Media-alta por la tarde

El frente polar no da tregua: nuevos sistemas traerán más lluvias en los próximos días junto con nevadas destacadas que afectarán poco al Mediterráneo oriental. En Euskadi, para este martes se prevén intervalos nubosos con posibles lluvias hacia el sur y una cota de nieve situada entre los 1100 y 1300 m, alcanzando máximas de entre 10 y 15º. Mantente alerta a los avisos en Galicia, sur de Andalucía y zonas montañosas: las rachas intensas y acumulados podrían complicar los desplazamientos.

Si decides salir hoy, abrígate bien y no olvides tu chubasquero. El clima atlántico nos recuerda que febrero no es mes para quedarse en pijama todo el día. Mañana habrá más actualizaciones sobre el tiempo.