Pronóstico del Tiempo: un giro drástico con lluvias en el norte y vientos intensos este miércoles 18 de febrero de 2026

España vive hoy un notable cambio en las condiciones meteorológicas. Un frente atlántico se aproxima, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en diversas áreas de la península.

Esta perturbación, vinculada a la borrasca Pedro, genera un marcado contraste térmico entre el norte y el sur del país.

En el tercio norte, las lluvias serán las protagonistas indiscutibles del día. En Galicia, se prevén precipitaciones intensas y persistentes, con acumulados significativos en el interior de Pontevedra.

La zona cantábrica también experimentará chubascos más severos a partir del mediodía, mientras que los Pirineos recibirán nieve desde los 1.200/1.500 metros, bajando hasta los 900/1.200 en su extremo norte.

Vientos intensos en el norte y litoral

El viento será otro aspecto a tener en cuenta hoy. Se anticipan rachas muy fuertes en amplias regiones del tercio norte, extendiéndose también por la tarde a los interiores del este y sureste peninsular, así como en los Pirineos y Alborán. En los litorales del extremo noroeste, la fuerza del viento será especialmente notable, alcanzando velocidades superiores a los 70 km/h en lugares como la sierra de Tramuntana en Baleares.

Descenso generalizado de temperaturas

Las temperaturas bajarán en gran parte del país, salvo en el Cantábrico oriental, Pirineo y noreste de Cataluña, donde se registrarán máximas más altas. En Madrid, se espera que el termómetro alcance máximas de 11 grados y mínimas de 6 grados, con intervalos nubosos y posibles lluvias débiles dispersas desde la tarde en la sierra.

Contraste térmico en el Mediterráneo

En contraposición a la inestabilidad del norte, la costa mediterránea disfrutará de un ambiente casi primaveral. Murcia se perfila como una de las capitales más cálidas, alcanzando máximas de 23 grados bajo cielos despejados. En la Comunidad Valenciana, Valencia llegará a los 21 grados y Alicante rondará los 19 grados bajo un sol radiante.

Situación por comunidades autónomas

Galicia presentará cielos nubosos con lluvias débiles al inicio, que se generalizarán por la mañana; la cota de nieve descenderá de 2.000 a 800/900 metros. En Asturias, las lluvias serán más intensas a partir del mediodía con cota de nieve situada entre 800/900 metros. Por su parte, Cantabria mostrará intervalos nubosos con chubascos a partir del mediodía y posibles tormentas ocasionales.

En Castilla y León, habrá intervalos nubosos con precipitaciones débiles más frecuentes durante la tarde; la cota de nieve descenderá hasta los 900/1.000 metros. En Aragón, se prevén intervalos nubosos con precipitaciones al final del día en los Pirineos. Cataluña contará con cielos poco nubosos aunque podría haber algunas precipitaciones débiles en el Pirineo.

Extremadura tendrá intervalos nubosos que tenderán a ser más densos durante las horas centrales del día, acompañados de lluvias leves. En Castilla-La Mancha, se esperan intervalos nubosos con probables lluvias débiles dispersas por la tarde. Las Islas Baleares disfrutarán de cielos poco nubosos aunque habrá rachas de viento entre 60 y 70 km/h en la sierra de Tramuntana.

Finalmente, en Canarias, dominarán los cielos poco nubosos con intervalos bajos por la tarde-noche y ligeras calimas en la provincia occidental.

Pronóstico para los próximos cuatro días