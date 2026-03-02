Pronóstico del Tiempo para este lunes 2 de marzo de 2026

¡Buenos días, España! Hoy, lunes 2 de marzo de 2026, el tiempo da un giro: pasamos de cielos despejados en el norte y suroeste a una nubosidad que se apodera del cielo.

La Aemet advierte sobre un cambio hacia la inestabilidad, con precipitaciones que comienzan en el oeste de Galicia y se dispersan por gran parte del país, excepto en el tercio nordeste y Baleares.

En la parte más occidental de la península, estos chubascos pueden ser intensos, acompañados de tormentas e incluso nevadas en zonas montañosas que superen los 1600-1800 metros.

En Madrid, las temperaturas oscilan entre los 7 y los 17 grados.

Se esperan lluvias débiles por la tarde y vientos suaves provenientes del sureste. No es nada alarmante, pero no olvides llevar el paraguas si sales tras el mediodía. Además, hay que tener cuidado con la calima en el sureste peninsular y Baleares, que trae consigo un polvo africano bastante molesto, como si el Sáhara hubiera decidido hacernos una visita. En Canarias, se prevén cielos nublados en el norte y algo más despejados en el sur, con posibilidades de lluvias a medida que avance la jornada.

Las temperaturas mínimas aumentan notablemente en el Cantábrico, mientras que descienden en los tercios este y oeste peninsulares, manteniéndose estables en otras regiones. Los vientos soplan del sur y este, siendo flojos a moderados, aunque podrían registrarse rachas muy fuertes en el Estrecho, Alborán, litorales gallegos, sureste e incluso en el Cantábrico. En Canarias, los vientos del norte se intensifican. ¿Y qué hay de las heladas? Serán débiles en la Ibérica y moderadas en el Pirineo.

Zonas más afectadas hoy

Galicia y oeste peninsular: Chubascos intensos y posibles tormentas.

Comunidad Valenciana : Lluvias abundantes hacia el final del día, especialmente al norte de la Nao.

: Lluvias abundantes hacia el final del día, especialmente al norte de la Nao. Sureste y Baleares : Calima y fuertes rachas de viento.

: Calima y fuertes rachas de viento. Madrid: Nubes con lluvias leves por la tarde; temperaturas entre 7-17 ºC.

Un frente atlántico se adentra por Galicia, trayendo consigo una inestabilidad primaveral anticipada. ¿Y qué tal tu humor? Si llueve donde te encuentras, puedes culpar a la dana que está al acecho –una depresión aislada a gran altura–, prometiendo chubascos hasta el 5 de marzo.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días en Madrid

Datos proporcionados por tutiempo.net, verificados con Aemet y otras fuentes.

Día Máx/Mín (°C) Condiciones Precipitación 2 mar (hoy) 17/7 Muy nuboso con lluvias Probable por la tarde 3 mar 16/10 Muy nuboso con lluvias Alta probabilidad 4 mar 18/8 Muy nuboso con lluvias Posible; vientos NE 5 mar ?/6 Muy nuboso con lluvias Baja al inicio; aumenta

En lo que respecta al resto de España, se prevén más lluvias para las próximas jornadas en las zonas oeste y sur, junto a una persistente calima y tormentas locales. En el norte de la Comunidad Valenciana, así como en Cataluña, Aragón y La Rioja, se anticipan acumulaciones significativas según los modelos meteorológicos. ¡Así que ten listo tu radar meteorológico y disfruta lo que puedas de este lunes tan cambiante!