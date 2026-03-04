Pronóstico del Tiempo para este 4 de marzo de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este miércoles 4 de marzo de 2026, España nos ofrece un panorama variado.

Según AEMET, eltiempo.es y AccuWeather, el frente atlántico se aleja lentamente, dejando tras de sí intervalos nubosos y algunas lluvias débiles en el norte. En Madrid, el mercurio sube hasta los 14ºC, perfecto para dar un paseo sin sudar demasiado. Por cierto, si decides salir sin paraguas en Galicia, prepárate para una ducha inesperada.

He echado un vistazo a los modelos de Meteosat y veo nubes jugando al escondite.

El sol comienza a asomarse en el levante y centro, aunque un viento suave del oeste refresca el ambiente. No esperes nevadas ni tormentas espectaculares; hoy tenemos un tiempo de transición, ideal para organizar la semana sin preocupaciones.

Situación actual en España (datos de las últimas 24 horas)

Norte (País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia) : Lluvias intermitentes hasta la mañana, con máximas que rondan entre 12-15ºC . En Bilbao , ya cayeron 5 mm anoche.

: Lluvias intermitentes hasta la mañana, con máximas que rondan entre . En , ya cayeron 5 mm anoche. Centro ( Madrid , Castilla-La Mancha) : Nubes y claros, con temperaturas entre 10-14ºC . Madrid comienza la jornada con unos frescos 6ºC .

Madrid : Nubes y claros, con temperaturas entre . comienza la jornada con unos frescos . Sur (Andalucía) : Sol radiante en Sevilla y Málaga , llegando hasta los 18ºC . ¡Casi se siente como verano!

: Sol radiante en y , llegando hasta los . ¡Casi se siente como verano! Este (Cataluña, Valencia) : Poco nuboso, con temperaturas que oscilan entre los 15-17ºC en Barcelona .

: Poco nuboso, con temperaturas que oscilan entre los en . Islas: En las Canarias, disfrutarán de unos agradables 20ºC con brisa; mientras que las Baleares están algo más frescas, con unos confortables 16ºC.

Atención al viento en el Estrecho: se esperan ráfagas de hasta 30 km/h. No es nada alarmante, pero si decides montar en bici, ¡más vale ir preparado!

Hoy en detalle: ¿Qué te espera?

Empieza el día con café en mano y echa un vistazo a lo siguiente:

Mañana: Nubes altas cubrirán la Península, dejando libre el sol en el sur y este. Tarde: Posibles chubascos en Pirineos y Cantábrico. Noche: Descensos a temperaturas entre los 5-8ºC en el interior; más suaves en las costas.

Un toque de humor meteorológico: Si hoy brilla el sol en Madrid, no es que haya mejorado el tiempo; simplemente las nubes han decidido tomar una siesta.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen contrastado de lo que nos dicen AEMET y AccuWeather para toda España (tomando como referencia las temperaturas medias en Madrid):

Día Máx/Mín (Madrid) Norte Centro/Este Sur/Islas 4 mar (hoy) 14º / 6º Lluvias débiles Nubes y claros Soleado, 18º 5 mar (jue) 15º / 5º Nuboso, chubascos Soleado Sol, 19º 6 mar (vie) 16º / 6º Mejorando Claros Cielo despejado 7 mar (sáb) 17º / 7º Intervalos soleados Sol pleno Calorcito, 20º

Los datos más recientes indican que se espera un ascenso gradual de las temperaturas. El anticiclón comenzará a influir desde el sábado. ¿Tienes planes? En Barcelona, la playa puede ser una opción viable para el fin de semana; mientras que en Galicia, sería prudente llevar consigo un chubasquero.

¡Mantente seco y disfruta! Si hay algún cambio significativo, consulta siempre a AEMET. Fuentes: actualizadas hace pocas horas en las páginas mencionadas.