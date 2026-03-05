Pronóstico del Tiempo: lluvias en el norte y sol radiante en el sur este jueves 5 de marzo de 2026

Este jueves, España se despierta con un panorama meteorológico bien marcado.

Al norte, la lluvia moderada hará acto de presencia, mientras que el sur disfrutará de cielos mayormente despejados.

Este fenómeno es resultado de una vaguada atlántica que afecta sobre todo a las regiones del norte, dejando a las del sur bajo la influencia de un anticiclón que proporciona condiciones más estables.

En Madrid, se espera que el termómetro llegue a los 14 grados centígrados, con mínimas alrededor de los 6 grados. La capital vivirá un día algo nublado con la posibilidad de chubascos aislados, aunque no se anticipan lluvias continuas. El viento soplará suavemente desde el oeste, sin grandes sorpresas.

Situación por regiones

Noroeste y norte

Las comunidades gallegas, asturianas y cantábricas recibirán precipitaciones moderadas a lo largo del día. En Galicia y Asturias, la lluvia será más persistente, especialmente en las zonas cercanas al mar. Las temperaturas variarán entre 8 y 12 grados, con vientos del oeste que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora en áreas expuestas.

Centro y meseta

Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura disfrutarán de un día más apacible. Con nubes dispersas y temperaturas suaves, se registrarán máximas entre 13 y 16 grados. Aunque no se esperan lluvias significativas, no se descarta algún chubasco aislado en las zonas montañosas.

Levante y sur

Valencia, Murcia y Andalucía serán las grandes privilegiadas del día. Con cielos despejados o ligeramente nublados, las temperaturas serán más cálidas: alcanzarán máximas entre 17 y 20 grados. Los vientos serán suaves del este, creando un ambiente ideal para disfrutar al aire libre sin preocupaciones meteorológicas.

Islas Baleares y Canarias

En Baleares, se prevé un día nublado con posibilidades de chubascos débiles. Por su parte, Canarias mantendrá su clima habitual, con cielos despejados y temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 22 grados.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Región Condición Máx. Mín. Viento Jueves 5 Norte Lluvia moderada 12°C 8°C O 20-30 km/h Jueves 5 Centro Nublado 15°C 6°C O 10-15 km/h Jueves 5 Sur Despejado 19°C 10°C E 5-10 km/h Viernes 6 Nacional Mejora general 16°C 7°C Variable Sábado 7 Nacional Estable y soleado 18°C 8°C E 10-15 km/h Domingo 8 Nacional Nublado, posible lluvia 15°C 6°C O 15-25 km/h

Recomendaciones prácticas

Si te diriges al norte, no olvides llevar paraguas y abrigo. Aquellos que vayan al sur pueden dejar el impermeable en casa; será innecesario. Para quienes estén en Madrid y el centro, una chaqueta ligera será suficiente. En ninguna región se prevén problemas por el viento; aunque en las costas del norte puede resultar algo incómodo.

La tendencia para los días venideros apunta hacia una mejora progresiva: el viernes la lluvia cesará en el norte y el sábado traerá condiciones más estables y soleadas a prácticamente toda la Península Ibérica. El domingo podría llegar un nuevo frente atlántico; así que aprovecha el fin de semana para disfrutar de actividades al aire libre.