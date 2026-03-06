Pronóstico del Tiempo para este viernes 6 de marzo de 2026

Este viernes 6 de marzo marca un notable cambio en el tiempo en España. Tras unos días de clima más apacible, un frente frío trae consigo lluvias copiosas, una bajada de las temperaturas y hasta nieve en cotas relativamente bajas.

En Madrid, no se espera que se superen los 13 ºC; en el norte, las cifras serán aún más bajas.

El descenso térmico es evidente. Desde primera hora, el aire frío se deja sentir en el norte, con mañanas frescas y máximas que se quedan cortas.

En la zona central, como Madrid, el ambiente se mantiene suave aunque fresco, mientras que en el sur todavía resisten temperaturas algo más cálidas. Las costas del este presentan mañanas frescas que dan paso a tardes agradables.

El tiempo en las principales ciudades

Veamos cómo se presenta la jornada. Los datos indican lluvias intensas en el noroeste, extendiéndose hacia el norte y sudeste. Un viento del nordeste refresca la atmósfera.

Madrid : Máx. 13 ºC, mín. 9 ºC. Lluvias intermitentes y ráfagas que pueden alcanzar hasta los 47 km/h. Nubosidad alta.

: Máx. 13 ºC, mín. 9 ºC. Lluvias intermitentes y ráfagas que pueden alcanzar hasta los 47 km/h. Nubosidad alta. Valencia : Máx. 16 ºC, mín. 10 ºC. Probabilidad de lluvia del 96% durante el día y 60% por la noche. Viento a 35 km/h.

: Máx. 16 ºC, mín. 10 ºC. Probabilidad de lluvia del 96% durante el día y 60% por la noche. Viento a 35 km/h. Bilbao : Máx. 10 ºC, mín. 8 ºC (Euskadi). Se prevén lluvias débiles y aumento de la nubosidad por la tarde.

: Máx. 10 ºC, mín. 8 ºC (Euskadi). Se prevén lluvias débiles y aumento de la nubosidad por la tarde. Oviedo : Temperaturas alrededor de los 10 ºC. Se esperan lluvias abundantes y nieve en la Cordillera Cantábrica desde los 1.200 m.

: Temperaturas alrededor de los 10 ºC. Se esperan lluvias abundantes y nieve en la Cordillera Cantábrica desde los 1.200 m. Badajoz (Extremadura): Entre 7 y 13 ºC. Cielos cubiertos y posibles precipitaciones débiles; existe la posibilidad de nieve en las montañas del norte.

¡Atención! La cota de nieve desciende a entre 1.200 y 1.500 m en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y sistemas centrales. No es algo habitual para marzo, pero ahí lo tenemos.

Pronóstico hora a hora en Madrid

Para que puedas planificar tu día con antelación, aquí tienes un desglose basado en previsiones recientes:

Hora Temp. Precip. Viento 09:00 9 ºC 2 mm E a 9 km/h 12:00 11 ºC 0.2 mm NE a 19 km/h (ráfaga hasta 47) 15:00 10 ºC 1 mm NE a 11 km/h (ráfaga hasta 43) 18:00 10 ºC 0.3 mm NE a 10 km/h

Con una humedad alta (entre el 80% y el 100%) y cielos cubiertos, si sales a la calle no olvides llevar tu chubasquero; el viento puede ser bastante incómodo.

Pronóstico para los próximos cuatro días

La inestabilidad dominará durante el fin de semana con fuertes lluvias el viernes, nevadas el sábado en las montañas del sudeste y Cantábrica, y chubascos esperados para el domingo en el noreste.

Día General Norte (Bilbao) Centro (Madrid) Este (Valencia) Sur Viernes 6 Lluvias abundantes y frío Máx. de 10 ºC con lluvia débil Máx. de 13 ºC con lluvias Máx. de 16 ºC con un 96% de probabilidad de lluvia Posibles precipitaciones débiles Sábado 7 Inestabilidad con nevadas en montañas Chubascos y ascenso ligero Nublado con ligera lluvia a unos 11 ºC Fuertes lluvias esperadas Menos precipitaciones Domingo 8 Revuelto con chubascos al noreste Chubascos previstos Mayormente nublado con temperatura máxima de unos 14 ºC Lluvias abundantes esperadas Claros hacia este/sur Lunes 9 Nublado con posibilidad de lluvia – Alrededor de unos10 ºC con lluvia –

Los modelos meteorológicos como ECMWF confirman que habrá precipitaciones, siendo especialmente afectadas las regiones del norte y del este . En Euskadi, se espera un viernes templado al mediodía pero nublado por la tarde.

¿Y cómo va esto? Este tiempo parece un resfriado primaveral: llega sin avisar, empapa todo lo que encuentra a su paso y te deja tiritando. ¡Es momento de guardar los pantalones cortos y sacar ese abrigo! Mantente atento a las actualizaciones porque los modelos pueden cambiar rápidamente.