  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

Hoy, en Madrid, el termómetro alcanzará los 13 grados

Pronóstico del Tiempo para este viernes 6 de marzo de 2026

España experimenta un cambio brusco: las temperaturas descienden y las lluvias se generalizan, con posible nieve en zonas montañosas. Prepárate para un fin de semana inestable.

Pronóstico del Tiempo para este viernes 6 de marzo de 2026
Cisnes. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

ortodoncia infantil

¿Cuándo empezar un tratamiento de ortodoncia infantil?

Este viernes 6 de marzo marca un notable cambio en el tiempo en España. Tras unos días de clima más apacible, un frente frío trae consigo lluvias copiosas, una bajada de las temperaturas y hasta nieve en cotas relativamente bajas.

En Madrid, no se espera que se superen los 13 ºC; en el norte, las cifras serán aún más bajas.

El descenso térmico es evidente. Desde primera hora, el aire frío se deja sentir en el norte, con mañanas frescas y máximas que se quedan cortas.

En la zona central, como Madrid, el ambiente se mantiene suave aunque fresco, mientras que en el sur todavía resisten temperaturas algo más cálidas. Las costas del este presentan mañanas frescas que dan paso a tardes agradables.

El tiempo en las principales ciudades

Veamos cómo se presenta la jornada. Los datos indican lluvias intensas en el noroeste, extendiéndose hacia el norte y sudeste. Un viento del nordeste refresca la atmósfera.

  • Madrid: Máx. 13 ºC, mín. 9 ºC. Lluvias intermitentes y ráfagas que pueden alcanzar hasta los 47 km/h. Nubosidad alta.
  • Valencia: Máx. 16 ºC, mín. 10 ºC. Probabilidad de lluvia del 96% durante el día y 60% por la noche. Viento a 35 km/h.
  • Bilbao: Máx. 10 ºC, mín. 8 ºC (Euskadi). Se prevén lluvias débiles y aumento de la nubosidad por la tarde.
  • Oviedo: Temperaturas alrededor de los 10 ºC. Se esperan lluvias abundantes y nieve en la Cordillera Cantábrica desde los 1.200 m.
  • Badajoz (Extremadura): Entre 7 y 13 ºC. Cielos cubiertos y posibles precipitaciones débiles; existe la posibilidad de nieve en las montañas del norte.

¡Atención! La cota de nieve desciende a entre 1.200 y 1.500 m en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y sistemas centrales. No es algo habitual para marzo, pero ahí lo tenemos.

Pronóstico hora a hora en Madrid

Para que puedas planificar tu día con antelación, aquí tienes un desglose basado en previsiones recientes:

HoraTemp.Precip.Viento
09:009 ºC2 mmE a 9 km/h
12:0011 ºC0.2 mmNE a 19 km/h (ráfaga hasta 47)
15:0010 ºC1 mmNE a 11 km/h (ráfaga hasta 43)
18:0010 ºC0.3 mmNE a 10 km/h

Con una humedad alta (entre el 80% y el 100%) y cielos cubiertos, si sales a la calle no olvides llevar tu chubasquero; el viento puede ser bastante incómodo.

Pronóstico para los próximos cuatro días

La inestabilidad dominará durante el fin de semana con fuertes lluvias el viernes, nevadas el sábado en las montañas del sudeste y Cantábrica, y chubascos esperados para el domingo en el noreste.

DíaGeneralNorte (Bilbao)Centro (Madrid)Este (Valencia)Sur
Viernes 6Lluvias abundantes y fríoMáx. de 10 ºC con lluvia débilMáx. de 13 ºC con lluviasMáx. de 16 ºC con un 96% de probabilidad de lluviaPosibles precipitaciones débiles
Sábado 7Inestabilidad con nevadas en montañasChubascos y ascenso ligeroNublado con ligera lluvia a unos 11 ºCFuertes lluvias esperadasMenos precipitaciones
Domingo 8Revuelto con chubascos al noresteChubascos previstosMayormente nublado con temperatura máxima de unos 14 ºCLluvias abundantes esperadasClaros hacia este/sur
Lunes 9Nublado con posibilidad de lluviaAlrededor de unos10 ºC con lluvia

Los modelos meteorológicos como ECMWF confirman que habrá precipitaciones, siendo especialmente afectadas las regiones del norte y del este . En Euskadi, se espera un viernes templado al mediodía pero nublado por la tarde.

¿Y cómo va esto? Este tiempo parece un resfriado primaveral: llega sin avisar, empapa todo lo que encuentra a su paso y te deja tiritando. ¡Es momento de guardar los pantalones cortos y sacar ese abrigo! Mantente atento a las actualizaciones porque los modelos pueden cambiar rápidamente.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PORTÁTILES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]