Pronóstico del Tiempo para este sábado 7 de marzo de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este sábado 7 de marzo de 2026, España se presenta como un tablero de ajedrez meteorológico: el norte enfrenta aire frío y posibles lluvias, mientras que el centro ofrece temperaturas agradables perfectas para dar un paseo. Y en el sur, el sol brilla con fuerza, como si estuviéramos anticipando el verano. Según los modelos GFS y ECMWF, el aire frío se hace notar en el norte, trayendo mañanas frescas y máximas más bajas, mientras que el sur sigue cálido y seco. En Madrid, se esperan unos agradables 18 grados de máxima, ideales para dejar atrás el abrigo en casa.

No te limites a confiar solo en mi palabra: los pronósticos de AEMET y El Tiempo corroboran este panorama. El modelo GFS a 850 hPa ilustra cómo el frío invade el norte, disminuyendo las temperaturas durante el día, pero tanto el centro como la costa este mantienen tardes agradables. ¿Y qué hay de las precipitaciones? El ECMWF sugiere lluvias en las costas norteñas, quizás alguna tormenta juguetona, mientras que en el sur y la meseta central no habrá una gota de agua, como un desierto andaluz. ¡Perfecto para disfrutar planes al aire libre en Sevilla o Valencia!

Hoy en detalle por regiones

Norte ( País Vasco , Galicia , Cantabria ): Mañanas frescas acompañadas de lluvias intermitentes. Máximas entre 12 y 15 grados. No olvides tu chubasquero, que el aire frío es implacable.

( , , ): Mañanas frescas acompañadas de lluvias intermitentes. Máximas entre 12 y 15 grados. No olvides tu chubasquero, que el aire frío es implacable. Centro ( Madrid , Castilla-La Mancha ): Día suave con temperaturas entre 15 y 18 grados. Cielos variables sin lluvias molestas. Ideal para disfrutar de un café en una terraza.

( , ): Día suave con temperaturas entre 15 y 18 grados. Cielos variables sin lluvias molestas. Ideal para disfrutar de un café en una terraza. Sur ( Andalucía , Murcia ): Cálido y soleado, alcanzando hasta los 22 grados. Las tardes serán agradables, como un guiño primaveral.

( , ): Cálido y soleado, alcanzando hasta los 22 grados. Las tardes serán agradables, como un guiño primaveral. Este (Cataluña, Comunidad Valenciana): Mañanas frescas que subirán a entre 17 y 20 grados por la tarde. Puede haber algunas nubes altas, pero sin preocupaciones.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen claro para que puedas planificar sin sorpresas. Basado en tendencias GFS y ECMWF, con una evolución estable:

Día Norte (máx/min) Centro (máx/min) Sur (máx/min) Precipitaciones 7 mar (hoy) 13/8 ºC 18/7 ºC 21/10 ºC Lluvias norte 8 mar 14/9 ºC 19/8 ºC 22/11 ºC Seco general 9 mar 15/8 ºC 20/9 ºC 23/12 ºC Posibles este 10 mar 16/9 ºC 21/10 ºC 24/13 ºC Seco

¡Atención! Si decides salir al norte, ten cuidado con que el viento podría refrescar más de lo esperado, como ese invitado inesperado a la barbacoa que no sabes cómo ha llegado. En cambio, en el sur, aprovecha para una visita temprana a la playa, ¡pero no olvides hidratarte! Mantente alerta, ya que el tiempo cambia más rápido que la actitud de un gato. ¿Tienes planes para hoy? Cuéntame en los comentarios. ¡Que disfrutes del sábado!

