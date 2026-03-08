Pronóstico del Tiempo para este domingo 8 de marzo de 2026

¡Buenos días! Hoy, España se levanta con un clima caprichoso, como si el cielo no terminara de decidirse entre el sol y la lluvia.

La AEMET ha emitido un aviso sobre la borrasca Francis, que trae consigo aire húmedo del sur y anuncia chubascos diversos por todo el país. En Madrid, se prevén nubes y posibles lluvias, con máximas alcanzando los 16 ºC. No te dejes engañar por el sol de la mañana: la tarde podría traerte una sorpresa en forma de chaparrón.

Por otro lado, en el norte y centro se esperan descensos en las mínimas y algunas nieblas matinales. ¿Tienes planes al aire libre? Es mejor que consultes la aplicación meteorológica de turno, porque hoy el tiempo tiene un humor impredecible, ¡como un domingo de resaca!.

Situación general en España hoy

La borrasca Francis impacta principalmente a Canarias, donde se esperan chubascos intensos y vientos fuertes del suroeste. En la Península, hay una estabilidad relativa al principio, aunque aparecerán precipitaciones dispersas en la zona del Cantábrico y el oeste. Hacia el sur y sureste, la inestabilidad irá en aumento con chubascos en el golfo de Cádiz, Estrecho y costa del Sol.

Norte y Cantábrico : Cielos nublados, lluvias ocasionales y temperaturas que irán en ascenso moderado. En Donostia , se espera poco nuboso con viento del sur.

: Cielos nublados, lluvias ocasionales y temperaturas que irán en ascenso moderado. En , se espera poco nuboso con viento del sur. Centro : En Madrid , clima suave pero con un 70% de probabilidad de lluvia y alta humedad. Vientos del norte soplando suavemente.

: En , clima suave pero con un 70% de probabilidad de lluvia y alta humedad. Vientos del norte soplando suavemente. Sur : En Granada , tiempo variable con tormentas por la mañana y lluvias débiles (máximo 1 l/m²). Las temperaturas oscilarán entre 16 ºC como máxima y 4 ºC como mínima. En Sevilla , cielos muy nublados con lluvias que alcanzarán hasta los 16 ºC.

: En , tiempo variable con tormentas por la mañana y lluvias débiles (máximo 1 l/m²). Las temperaturas oscilarán entre 16 ºC como máxima y 4 ºC como mínima. En , cielos muy nublados con lluvias que alcanzarán hasta los 16 ºC. Este y Levante : En Barcelona , máxima de 16 ºC y mínima de 9 ºC; probabilidad de lluvia del 25% durante el día y del 60% por la noche. La nubosidad nocturna será del 97%. En Mallorca , se esperan lluvias leves con acumulados de 2 mm por la tarde.

: En , máxima de 16 ºC y mínima de 9 ºC; probabilidad de lluvia del 25% durante el día y del 60% por la noche. La nubosidad nocturna será del 97%. En , se esperan lluvias leves con acumulados de 2 mm por la tarde. La Rioja: Cielos nublados, con posibilidad de chubascos débiles por la tarde; cota de nieve entre 1.400-1.600 m. Temperaturas entre 5-15 ºC en Logroño.

El aire será frío en el norte, suave en el centro y cálido en el sur. ¡Si sales, no olvides llevar una capa por si acaso… o por si las nubes!.

Detalle por zonas clave

Consulta esta tabla para tener un vistazo rápido sobre las capitales más importantes hoy:

Ciudad Máx/Mín ºC Cielo y precipitaciones Viento Madrid 16/9 Nuboso, probabilidad de lluvias al 70% Norte, 4 km/h Barcelona 16/9 Nuboso con un 32% durante el día; lluvia del 25-60% Viento de 18 km/h durante el día Sevilla 16/11 Muy nuboso con lluvias Suroeste, 4 km/h Granada 16/4 Cubierto con tormentas, lluvias débiles Noroeste flojo Logroño 14/5 Nuboso, posibilidad de chubascos débiles por la tarde Sureste flojo

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Aquí tienes un panorama para la península española (promedios generales; sur y este más inestables debido a Francis):

Día Precipitaciones Temperaturas generales Notas clave Lunes 9 mar Chubascos en sur/sureste; nieve a cotas medias Temperaturas similares; mínimas frescas Tormentas en Granada; vientos del sur Martes 10 mar Lluvias persistentes en el sur; nieve en la Ibérica Descenso máximo en el sur (10 ºC en Granada) Muy nublado; calma vientos Miércoles 11 mar Lluvias en centro/norte; probabilidad del 70% Aproximadamente entre 11/7 ºC en Madrid Cubierto con lluvias Jueves 12 mar Precipitaciones dispersas Entre 11/8 ºC; ambiente húmedo Nubes y lluvias

¡Prepárate para mojarte! La borrasca está evolucionando, pero el norte seguirá resistiendo con más nubes que agua. Mantente seco y disfruta de tu café caliente.