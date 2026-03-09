Pronóstico del Tiempo para este lunes 9 de marzo de 2026

Madrid amanece con un cielo nublado y una brisa fresca que invita a sacar el paraguas desde primera hora. Las lluvias débiles se harán más intensas hacia las 18:00, acumulando hasta 4,8 mm y con un 70% de probabilidad de que caiga agua.

No esperes grandes alegrías del sol: la temperatura apenas subirá a 10 ºC, y el ambiente invernal se siente por todas partes.

Mientras tanto, el norte de la península enfrenta nieblas matinales y chubascos continuos.

En Oviedo, las lluvias comienzan desde el amanecer con máximas de 9 ºC; en A Coruña, hay un 70% de probabilidades y se esperan 11 ºC.

En Vitoria-Gasteiz y Bilbao, las temperaturas oscilan entre 3 ºC y 13 ºC, con niebla espesa que podría hacerte sentir como si estuvieras en una película de misterio. ¡Precaución al volante!

Contrastes por regiones

El panorama nacional se divide en dos: un caos húmedo al oeste y al norte, mientras que al este y al sur reina una calma relativa.

Norte y centro : Se esperan lluvias fuertes en Galicia , el Cantábrico y Castilla y León . En Palencia , se pronostican 3,3 mm por la tarde; mientras que en Ávila , la temperatura nocturna puede bajar hasta los 1 ºC . También son posibles nevadas en la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central , entre los 800 y 1500 metros.

: Se esperan en , el y . En , se pronostican 3,3 mm por la tarde; mientras que en , la temperatura nocturna puede bajar hasta los . También son posibles nevadas en la y el , entre los 800 y 1500 metros. Mediterráneo : Tras una llovizna matinal, Valencia y Alicante disfrutarán de cielos despejados con temperaturas que rondan los 17-18 ºC , acompañados de suaves vientos del sur. ¡Aquí apetece sentarse en una terraza!

: Tras una llovizna matinal, y disfrutarán de cielos despejados con temperaturas que rondan los , acompañados de suaves vientos del sur. ¡Aquí apetece sentarse en una terraza! Sur : Mientras que en Málaga brillará el sol con temperaturas alrededor de los 17 ºC , tanto Sevilla como Granada podrían verse afectadas por tormentas al atardecer (con precipitaciones de hasta 1,8 mm y 0,9 mm respectivamente). En las Islas Canarias, también habrá lluvias débiles en el norte.

: Mientras que en brillará el sol con temperaturas alrededor de los , tanto como podrían verse afectadas por tormentas al atardecer (con precipitaciones de hasta 1,8 mm y 0,9 mm respectivamente). En las Islas Canarias, también habrá lluvias débiles en el norte. En las Islas Baleares y el noreste de Cataluña, se prevén tormentas e incluso granizo ocasional junto a precipitaciones intensas.

Los vientos soplarán del oeste y del sur, siendo generalmente suaves pero más intensos en las zonas costeras y en Galicia. Se esperan heladas débiles en las cumbres. La agencia meteorológica Aemet advierte sobre la formación de una DANA en el oeste, lo que podría traer más sorpresas climáticas.

Evolución por horas

Así transcurre la jornada:

Durante la madrugada: Nieblas cubren el norte y la meseta sur.

Por la mañana: Aumenta la nubosidad, con lluvias llegando desde el oeste.

A media tarde: Se alcanzará un pico de intensidad tanto en el interior como en el Cantábrico.

Por la noche: Un frente avanzará hacia el sur.

Si decides salir, abrígate bien y mantente al tanto de las actualizaciones; recuerda que el tiempo es tan caprichoso como un gato.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

La inestabilidad seguirá presente, trayendo consigo nevadas, lluvias e frío debido a unas bajas presiones. Las temperaturas estarán por debajo de lo habitual, salvo en el noreste.

Día Norte/Centro Mediterráneo/Sur Notas Martes 10 Lluvias en Cantábrico y centro; nevadas en sureste (cota entre 800-1100 m) Precipitaciones a lo largo de la costa Descenso generalizado de temperaturas Miércoles 11 Estabilidad general excepto en el sur Chubascos esperados en Alborán y Canarias Recuperación paulatina de temperaturas Jueves 12 Anticiclón traerá aumento térmico Frente noroeste afectará a Galicia Alta incertidumbre sobre condiciones futuras

Los datos proporcionados por modelos como GFS y ECMWF sugieren lluvias abundantes para la parte occidental peninsular. ¡Prepárate para un marzo lleno de sorpresas meteorológicas!