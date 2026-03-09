  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

El termómetro en Madrid alcanzará hoy los 10 grados

Pronóstico del Tiempo para este lunes 9 de marzo de 2026

España inicia la semana con lluvias en el norte y en el centro, mientras que el Mediterráneo se libra del mal tiempo. Un descenso térmico y posibles nevadas en las montañas dan un toque especial a este lunes[2][4].

Pronóstico del Tiempo para este lunes 9 de marzo de 2026
Perro, mascota. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

El hijo del fallecido ayatolá Jamenei asume el poder en Irán y Trump avisa: “No durará mucho”

El hijo del fallecido ayatolá Jamenei asume el poder en Irán y Trump avisa: “No durará mucho”

Madrid amanece con un cielo nublado y una brisa fresca que invita a sacar el paraguas desde primera hora. Las lluvias débiles se harán más intensas hacia las 18:00, acumulando hasta 4,8 mm y con un 70% de probabilidad de que caiga agua.

No esperes grandes alegrías del sol: la temperatura apenas subirá a 10 ºC, y el ambiente invernal se siente por todas partes.

Mientras tanto, el norte de la península enfrenta nieblas matinales y chubascos continuos.

En Oviedo, las lluvias comienzan desde el amanecer con máximas de 9 ºC; en A Coruña, hay un 70% de probabilidades y se esperan 11 ºC.

En Vitoria-Gasteiz y Bilbao, las temperaturas oscilan entre 3 ºC y 13 ºC, con niebla espesa que podría hacerte sentir como si estuvieras en una película de misterio. ¡Precaución al volante!

Contrastes por regiones

El panorama nacional se divide en dos: un caos húmedo al oeste y al norte, mientras que al este y al sur reina una calma relativa.

  • Norte y centro: Se esperan lluvias fuertes en Galicia, el Cantábrico y Castilla y León. En Palencia, se pronostican 3,3 mm por la tarde; mientras que en Ávila, la temperatura nocturna puede bajar hasta los 1 ºC. También son posibles nevadas en la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central, entre los 800 y 1500 metros.
  • Mediterráneo: Tras una llovizna matinal, Valencia y Alicante disfrutarán de cielos despejados con temperaturas que rondan los 17-18 ºC, acompañados de suaves vientos del sur. ¡Aquí apetece sentarse en una terraza!
  • Sur: Mientras que en Málaga brillará el sol con temperaturas alrededor de los 17 ºC, tanto Sevilla como Granada podrían verse afectadas por tormentas al atardecer (con precipitaciones de hasta 1,8 mm y 0,9 mm respectivamente). En las Islas Canarias, también habrá lluvias débiles en el norte.
  • En las Islas Baleares y el noreste de Cataluña, se prevén tormentas e incluso granizo ocasional junto a precipitaciones intensas.

Los vientos soplarán del oeste y del sur, siendo generalmente suaves pero más intensos en las zonas costeras y en Galicia. Se esperan heladas débiles en las cumbres. La agencia meteorológica Aemet advierte sobre la formación de una DANA en el oeste, lo que podría traer más sorpresas climáticas.

Evolución por horas

Así transcurre la jornada:

  • Durante la madrugada: Nieblas cubren el norte y la meseta sur.
  • Por la mañana: Aumenta la nubosidad, con lluvias llegando desde el oeste.
  • A media tarde: Se alcanzará un pico de intensidad tanto en el interior como en el Cantábrico.
  • Por la noche: Un frente avanzará hacia el sur.

Si decides salir, abrígate bien y mantente al tanto de las actualizaciones; recuerda que el tiempo es tan caprichoso como un gato.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

La inestabilidad seguirá presente, trayendo consigo nevadas, lluvias e frío debido a unas bajas presiones. Las temperaturas estarán por debajo de lo habitual, salvo en el noreste.

DíaNorte/CentroMediterráneo/SurNotas
Martes 10Lluvias en Cantábrico y centro; nevadas en sureste (cota entre 800-1100 m)Precipitaciones a lo largo de la costaDescenso generalizado de temperaturas
Miércoles 11Estabilidad general excepto en el surChubascos esperados en Alborán y CanariasRecuperación paulatina de temperaturas
Jueves 12Anticiclón traerá aumento térmicoFrente noroeste afectará a GaliciaAlta incertidumbre sobre condiciones futuras

Los datos proporcionados por modelos como GFS y ECMWF sugieren lluvias abundantes para la parte occidental peninsular. ¡Prepárate para un marzo lleno de sorpresas meteorológicas!

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PORTÁTILES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]