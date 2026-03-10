Madrid y tráfico: Los coches sin etiqueta podrán circular siempre que el aire esté ‘limpio’

Imagina salir de tu hogar al volante de un antiguo Seat Panda registrado en Madrid y no tener que estar pendiente de posibles multas… siempre y cuando el cielo esté despejado y el aire sea fresco.

Esa es la propuesta del Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado una enmienda a la Ordenanza de Movilidad Sostenible para permitir que los coches sin etiqueta de la DGT puedan transitar por la capital. El requisito es claro: no sobrepasar los 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno en ninguna de las 24 estaciones medidoras.

Este cambio llega tras años de prórrogas anuales. Desde el 1 de enero de 2025, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) abarca todo el municipio, lo que prohibía estos vehículos. Sin embargo, el equipo liderado por José Luis Martínez-Almeida ha decidido ofrecer un «indulto» condicionado a la calidad del aire. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, argumenta que estos coches «ya no representan un riesgo» debido a su número reducido y porque la calidad del aire ha mejorado. Según el Ayuntamiento, hay 11.309 vehículos madrileños sin etiqueta, lo que representa un 1,08% del total que circula por la ciudad diariamente. En febrero de 2026, entre 1.045.898 vehículos únicos, solo esos 11.309 eran «A» sin distintivo.

Madrid se enorgullece de tener un aire más limpio cada vez. En 2025, ninguna estación superó los 32 μg/m³ de NO₂, alcanzando así los mejores registros históricos. Durante 2024 y 2025, se batieron récords bajos, y en los dos primeros meses de 2026, ninguna estación pasó de 33 μg/m³. Desde 2022, la capital ha cumplido durante cuatro años consecutivos con la directiva europea, sin necesidad de activar protocolos anticontaminación. En comparación con 2019, cuando algunas estaciones alcanzaban casi los 53 μg/m³, el avance es evidente. Factores como la Estrategia Madrid 360, que incluyó la prohibición del uso de calderas de carbón en 2022 y una flota de autobuses EMT completamente limpia, han contribuido a esta mejora.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Los ecologistas critican lo que consideran un «conformismo»: aunque se respete el límite actual de 40 μg/m³, para el año 2030 este límite desciende a 20 μg/m³, y ya hay 17 estaciones que lo superaron en 2025. Además, el ozono troposférico registró un alarmante total de 680 superaciones en 2025, marcando un récord negativo, mientras que las partículas PM10 y PM2.5 continúan elevadas. A pesar de esto, desde el Ayuntamiento se muestra optimismo: Madrid ha pasado a estar por debajo en contaminación respecto a ciudades como Berlín, Roma o incluso París.

La normativa beneficiará a quienes estén empadronados o paguen el IVTM en Madrid. Estos podrán circular libremente por toda la ciudad y aparcar en las zonas reguladas del barrio donde residen; eso sí, si alguna estación sobrepasa los límites establecidos, perderán ese privilegio. Las excepciones como las vías M-40, M-50 o M-45 continuarán siendo accesibles sin restricciones. Además, se han destinado ayudas por valor de 111 millones de euros durante seis años, junto con incentivos adicionales de hasta 1.500 euros por achatarrar vehículos viejos, con el objetivo claro de renovar el parque automovilístico. Carabante bromea al afirmar que aquellos que decidieron achatarrar sus coches no se arrepienten, pues esos viejos modelos eran «bombas contaminantes y poco seguras».

Logros y retos en números

Para comprender el impacto real, aquí tienes algunos datos relevantes sobre la calidad del aire:

Año Máx. NO₂ (μg/m³) Estaciones por debajo 40 μg/m³ Notas 2019 53 Pocas Madrid Central en vigor 2024 <40 Todas Mejores históricos 2025 32 Todas (14 récords) Cuarto año cumplimiento 2026 (ene-feb) 33 Todas Tendencia a la baja

Fuente: balances municipales y red de estaciones.

El hecho del 1,08% de coches sin etiqueta puede parecer irrelevante frente a los 4,8 millones diarios que acceden a la ZBE. No obstante, para sus propietarios supone un respiro: adiós a las multas que alcanzan los 200 euros, como sucede en localidades como Getafe.

Y para terminar con una sonrisa, unas curiosidades científicas muy interesantes: ¿sabías que el dióxido de nitrógeno proviene principalmente del tráfico y puede hacer que nuestro cielo adquiera un tono marrón? En los años setenta, Los Ángeles sufrió tanto esta situación que su atmósfera parecía un plátano maduro. En Madrid, un Panda fabricado en los ochenta emite hasta 20 veces más NO₂ que un coche eléctrico moderno… ¡como si estuviera fumando dos paquetes diarios! Curiosamente, las plantas absorben NO₂ como fertilizante; sin embargo, si hay demasiada concentración… ¡pueden ahogarse! Otro dato curioso es que el ozono «malo» (troposférico) se forma gracias al sol y al humo; podríamos decir que es como una paella contaminante cocinándose durante el verano. En El Pardo, donde apenas hay 9 μg/m³, el aire es más puro que en muchas oficinas… ¿te animas a dar un paseo?

Con el aire como juez arbitral, Madrid opta por una flexibilidad inteligente sin bajar nunca la guardia.