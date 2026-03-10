Pronóstico del Tiempo para este martes 10 de marzo de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este martes 10 de marzo de 2026, España nos presenta un cuadro meteorológico variado, como un buen café con leche: algo nublado en algunas áreas y brillante en otras.

Según los pronósticos de AEMET, eltiempo.es y AccuWeather, la jornada comienza fresca, pero el mercurio asciende rápidamente.

En Madrid, esos 18 grados máximos prometen un paseo agradable, sin necesidad de sudar la gota gorda. Al norte, lluvias débiles intentan hacer su aparición, pero no hay problema que un paraguas no pueda resolver. Vamos al detalle con el pronóstico hora a hora y lo que está por venir.

Situación actual en España

A estas horas tempranas (alrededor de las 6:00), los termómetros indican entre 5 y 10 grados en la Península. AEMET informa sobre nubes bajas en el Cantábrico y Pirineos, con chubascos dispersos en Galicia y Asturias –nada alarmante, solo un riego ligero para las plantas. En el sur, Andalucía brilla con cielos poco nublados y ya alcanza casi los 15 grados en Sevilla.

Madrid : Mínima 6°C, máxima 18°C. Viento suave del sur.

: Mínima 6°C, máxima 18°C. Viento suave del sur. Barcelona : 8-17°C, nubes altas por la tarde.

: 8-17°C, nubes altas por la tarde. Valencia : 10-19°C, sol radiante.

: 10-19°C, sol radiante. Bilbao : 7-15°C, riesgo de lluvia al 40%.

: 7-15°C, riesgo de lluvia al 40%. Sevilla: 9-21°C, perfecto para disfrutar de las terrazas.

Sin perder el humor, un frente atlántico débil envía humedad al norte; sin embargo, el resto se libra de complicaciones. Las imágenes de Meteosat revelan masas de aire estable en el Mediterráneo. Atención a las nieblas matutinas en el interior; se disiparán pronto.

Pronóstico detallado para hoy

Así avanza la jornada:

Hora Madrid Barcelona Sevilla Bilbao 09:00 10°C, nubes 11°C, sol 13°C, claro 9°C, nublado 12:00 14°C, sol 15°C, nubes 17°C, sol 12°C, lluvia ligera 15:00 18°C, despejado 17°C, sol 21°C, claro 14°C, nubes 18:00 16°C, nubes 16°C, claro 20°C, sol 13°C, seco

Datos contrastados por AEMET y AccuWeather (últimas horas). Los vientos del suroeste soplan a una velocidad de entre 10 y 20 km/h; no hay alertas activas.

Tabla de pronóstico de los próximos días

Echemos un vistazo a lo que nos espera esta semana con las máximas en Madrid como referencia. La tendencia es clara: sube la temperatura mientras que las lluvias acechan al norte.

Día Madrid Norte (ej. Bilbao) Sur (ej. Sevilla) Este (ej. Valencia) Fenómenos clave Miércoles 11 8-19°C 6-16°C 10-22°C 11-20°C Nubes y chubascos aislados Jueves 12 9-20°C 7-17°C 11-23°C 12-21°C Mayormente soleado Viernes 13 7-18 °C 5-15 °C 9-21 °C 10 -19 °C Lluvias débiles al norte; sol al sur Sábado14 8 -19 °C 6 -16 °C 10 -22 °C 11 -20 °C Estable; vientos suaves

Coinciden tanto AEMET como eltiempo.es: el anticiclón se hace más fuerte aunque conviene estar atentos a futuras actualizaciones. ¡Disfruta del sol donde puedas y abrígate si te diriges al norte!

¿Tienes planes al aire libre? En el sur todo apunta a que sí; en el norte es mejor calzarse unas zapatillas impermeables. Mañana más.