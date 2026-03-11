Pronóstico del Tiempo para este miércoles 11 de marzo de 2026

¡Buenos días, amantes del clima! Este miércoles 11 de marzo de 2026, una nueva borrasca se adentra por el oeste, trayendo consigo lluvias que serán las protagonistas en gran parte de España.

No te dejes engañar por el sol que asoma por la mañana: los chubascos están al acecho, especialmente en el sur y este. P

ero no te preocupes, porque a medida que avance la tarde, el cielo se despejará de oeste a este. Es como si el cielo actuara como un camarero malhumorado: primero sirve agua a raudales y luego se toma un descanso.

En Madrid, los cielos estarán cubiertos con lluvias débiles que cesarán al final del día.

También se esperan nieblas en la sierra para aquellos madrugadores.

Las temperaturas oscilarán entre 4 y 15 grados. Así que, ¿paraguas o chaqueta? Hoy necesitarás ambos.

Situación general en España

La Aemet advierte sobre cielos muy nublados con lluvias generalizadas, aunque serán menos probables en el oeste de Galicia y más intensas en las zonas occidentales del Sistema Central, las Béticas, Alborán y el Estrecho. Se prevén tormentas y granizo menudo en el interior de Andalucía, además de nevadas débiles en las montañas, con cotas entre 1.200 y 1.800 metros.

Se mantienen activos los avisos amarillos en: Andalucía , Cataluña , Murcia , y Castilla-La Mancha por lluvias y oleaje; también en Ávila , Salamanca , y el norte de Cáceres por chubascos fuertes; así como en Alicante debido al oleaje.

en: , , , y por lluvias y oleaje; también en , , y el norte de por chubascos fuertes; así como en debido al oleaje. En cuanto a las temperaturas: las máximas aumentan en el atlántico, mediterráneo y las Baleares , mientras que descienden en el Cantábrico . Las mínimas tienden a ascender, aunque habrá heladas débiles en zonas montañosas del norte.

, mientras que descienden en el . Las mínimas tienden a ascender, aunque habrá heladas débiles en zonas montañosas del norte. Y sobre los vientos: serán moderados del oeste o norte, más suaves en interiores; intensificándose en Canarias.

Por la tarde, se verán claros desde el oeste hacia el este, mientras que las precipitaciones disminuirán salvo en el interior oriental.

Detalle por comunidades

Aquí tienes un resumen rápido:

Galicia : Nuboso con lluvias débiles , chubascos esperados para la tarde hacia el este. Cota de nieve entre 1.200 y 1.600 m.

: Nuboso con , chubascos esperados para la tarde hacia el este. Cota de nieve entre 1.200 y 1.600 m. En Asturias y Cantabria : Nuboso con más lluvias durante la tarde; cota entre 1.400 y 1.600 m.

y : Nuboso con más lluvias durante la tarde; cota entre 1.400 y 1.600 m. En el caso del País Vasco y Navarra : Se prevén lluvias débiles , con brumas persistentes en las sierras.

y : Se prevén , con brumas persistentes en las sierras. Para la región de Castilla y León : Habrá precipitaciones continuas en el área del Sistema Central , con avisos específicos para Ávila y Salamanca .

: Habrá precipitaciones continuas en el área del , con avisos específicos para y . En Aragón : Chubascos acompañados de tormenta para la tarde, con posibilidad de granizo en la cuenca del Ebro.

: Chubascos acompañados de tormenta para la tarde, con posibilidad de granizo en la cuenca del Ebro. En cuanto a Cataluña : Muy nuboso con chubascos fuertes especialmente en la zona prelitoral sur; cota entre 1.400 y 1.600 m.

: Muy nuboso con chubascos fuertes especialmente en la zona prelitoral sur; cota entre 1.400 y 1.600 m. La Comunidad Valenciana verá abundantes lluvias en el interior norte; hay un aviso por oleaje para Alicante.

verá abundantes lluvias en el interior norte; hay un aviso por oleaje para Alicante. En Extremadura: Chubascos fuertes al norte de Cáceres, con aviso amarillo activado.

Para Andalucía: Fuertes chubascos se registrarán sobre todo en las zonas de las Béticas, así como tormentas interiores.

En Murcia: Chubascos esperados para el interior, también hay aviso por oleaje.

En las Islas Baleares: Chubascos pronosticados para Menorca y parte este de Mallorca.

En Canarias: Nuboso al norte con chubascos debido al relieve; se esperan vientos alisios fuertes.

Por último, Ceuta estará muy nublada con chubascos que pueden incluir tormentas.

Tabla de pronóstico próximos 4 días

Tendencia hacia una estabilidad climática. Datos proporcionados por la Aemet:

Día Precipitaciones Temperaturas Vientos/Notas Jueves 12 Estable, despejado; posibles chubascos mediterráneos Suben Flojos, alisios para Canarias Viernes 13 Lluvias esperadas en Galicia, norte de Castilla y León, Cantábrico Pocos cambios Frente nuevo Sábado 14 Lluvias se extenderán por toda la península Descienden Vientos del norte Domingo 15 Evolución nubosa, posibles chubascos Ligera subida Estabilidad relativa

No bajes la guardia con tu paraguas hoy; mañana ya respiraremos un poco mejor. Mantente alerta, porque ese jet stream puede darnos más sorpresas inesperadas.