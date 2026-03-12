Pronóstico del Tiempo para este jueves 12 de marzo de 2026

¡Buenos días, amantes del tiempo! Este jueves 12 de marzo de 2026, España amanece con una agradable noticia meteorológica: cielos despejados, un sol radiante y temperaturas que suben como la espuma en casi toda la nación. La Aemet lo ha dejado claro: hay estabilidad general, aunque no faltan algunos chubascos débiles que podrían hacer acto de presencia en el nordeste de Cataluña, Melilla y el oeste de Galicia. En Madrid, se espera un día muy agradable con máximas que alcanzarán los 18 ºC, ideal para dar un paseo sin preocuparse por el sudor.

Sin embargo, no todo es alegría: hay alertas por oleaje en las costas del norte, afectando a lugares como Asturias, Cantabria, A Coruña, Lugo, Vizcaya y Girona. Además, se prevén nieblas matinales densas en Galicia, alto Ebro y meseta Norte; estas se disiparán rápidamente, como si fueran humo de una barbacoa mal apagada. En las islas Canarias, habrá nubosidad y posibles lluvias débiles en el norte de las islas más grandes, mientras que el este podría verse afectado por calima. ¿Y qué tal un consejo? Si decides ir a la playa en el norte, mejor lleva un chaleco salvavidas… ¡pero solo por las olas!

Situación por zonas clave

Península y Baleares : Predominan los cielos poco nubosos o despejados. Habrá nubosidad baja por la mañana en el tercio norte, Ibérica y Mediterráneo que irá levantándose a lo largo del día.

: Predominan los cielos poco nubosos o despejados. Habrá nubosidad baja por la mañana en el tercio norte, Ibérica y Mediterráneo que irá levantándose a lo largo del día. Norte (Galicia, Cantábrico) : Al final del día podrían producirse chubascos débiles en el oeste de Galicia . Nieblas matinales también están a la orden del día.

: Al final del día podrían producirse chubascos débiles en el oeste de . Nieblas matinales también están a la orden del día. Este y Sur : Se espera algún chubasco ocasional por la tarde en las sierras del sureste. En ciudades como Sevilla y Badajoz , las temperaturas pueden llegar hasta los 22 ºC.

: Se espera algún chubasco ocasional por la tarde en las sierras del sureste. En ciudades como y , las temperaturas pueden llegar hasta los 22 ºC. Canarias : Lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas, mientras que el resto se presentará poco nuboso con calima.

: Lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas, mientras que el resto se presentará poco nuboso con calima. Ceuta y Melilla: Las probabilidades de precipitaciones débiles son bajas.

Las temperaturas máximas aumentan casi en toda España, salvo en las Islas Baleares donde apenas habrá cambios. Las mínimas descenderán en regiones como Galicia, Asturias, Huesca, Murcia, así como en el sur de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen contrastado entre lo que dice la Aemet y otros modelos: hoy se prevé estabilidad, pero ojo con el frente que viene asomando.

Día Condiciones generales Temperaturas (máx. aprox. interior) Precipitaciones Jueves 12 Cielos despejados, suben temperaturas 18-22 ºC (Madrid, Sevilla) Débiles en NE Cataluña, Melilla, oeste de Galicia Viernes 13 Frente con lluvias en Galicia, norte de Castilla y León, Cantábrico Descenso generalizado Lluvias en noroeste, posible extensión Sábado 14 Lluvias extendidas, vientos del norte Bajan más, ~10-15 ºC Generalizadas en península Domingo 15 Inestabilidad persistente, posibles borrascas Suaves, 10-16 ºC Abundantes en tercio occidental

Alertas y consejos prácticos

Oleaje : Hay alerta activa para los litorales del norte peninsular. Si eres surfista, ¡genial! Pero si no lo eres, mejor quédate en tierra.

: Hay alerta activa para los litorales del norte peninsular. Si eres surfista, ¡genial! Pero si no lo eres, mejor quédate en tierra. Nieblas : Precaución al volante esta mañana en regiones como Galicia y meseta debido a la visibilidad reducida.

: Precaución al volante esta mañana en regiones como y meseta debido a la visibilidad reducida. Próximos días: Un nuevo frente traerá lluvias y descenso térmico entre viernes y sábado. En las Islas Canarias, se esperan vientos alisios fuertes junto a un mar agitado.

Disfruta del sol hoy antes de que las nubes atlánticas nos recuerden que marzo puede ser caprichoso. Y si te encuentras con niebla, pon música animada mientras conduces.