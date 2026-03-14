Pronóstico del Tiempo para este sábado 14 de marzo de 2026

Una masa de aire polar ha llegado hoy a España, poniendo fin al ascenso térmico y marcando un sábado de frío invernal.

Las máximas no superarán los 10 ºC en muchas áreas del interior, donde se esperan nevadas en cotas bajas y heladas nocturnas.

En Madrid, se prevén nubes y una máxima de 13 ºC, con vientos del noroeste que aportarán frescor al ambiente.

Decimos adiós al solecito primaveral que disfrutamos durante la semana.

El chorro polar serpentea, empujando aire frío desde el norte y cubriendo la Península y Baleares.

Hoy, el frente trae consigo chubascos y nieve a partir de los 600-800 m en Pirineos, Cantábrica e Ibérico norte.

Si tienes planes en la montaña, es mejor que te abrigues bien; en Soria las temperaturas no superarán los 7 ºC, mientras que Vitoria o León rondarán entre los 8 y 9 ºC.

Temperaturas y sensaciones hoy

El frío se hace sentir intensamente:

Madrid : Máxima de 13 ºC, mínima alrededor de 9-10 ºC, mayormente nublado con posibilidad de chubascos débiles.

: Máxima de 13 ºC, mínima alrededor de 9-10 ºC, mayormente nublado con posibilidad de chubascos débiles. Málaga : Clima más suave, alcanzando hasta 20 ºC de máxima y una mínima de 14 ºC, con baja probabilidad de lluvia (10%) y vientos que podrían llegar a 52 km/h.

: Clima más suave, alcanzando hasta 20 ºC de máxima y una mínima de 14 ºC, con baja probabilidad de lluvia (10%) y vientos que podrían llegar a 52 km/h. Valencia : Máxima de 17 ºC, mínima de 10 ºC, condiciones estables.

: Máxima de 17 ºC, mínima de 10 ºC, condiciones estables. Euskadi: Un giro invernal traerá cielos nubosos, chubascos frecuentes y temperaturas frías.

En el interior, las heladas amenazan las madrugadas: se prevén hasta -3 ºC en Cuenca o Teruel para mañana domingo. ¡No olvides proteger las cañerías!

Precipitaciones y vientos

Se esperan nevadas significativas en Pirineos , Cordillera Cantábrica e incluso en Mallorca .

, e incluso en . Habrá lluvias en la Península y Baleares , aunque menos intensas hacia el suroeste.

, aunque menos intensas hacia el suroeste. Los vientos soplarán del norte/noroeste, moderados en los litorales y fuertes en Cantábrico y Galicia.

Con un toque de humor: si decides salir a correr, el viento te hará flotar como un cometa. En Málaga, el terral podría calentar las noches; sin embargo, hoy predomina la frescura.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Basado en modelos meteorológicos que anticipan frío persistente y actividad atlántica.

Día Tendencia general Temperaturas clave (Madrid) Precipitaciones y notas Sábado 14 Frío polar, nublado con nevadas bajas Máx 13 ºC, mín 9 ºC Chubascos en el norte/centro, nieve a partir de 600-800 m Domingo 15 Frío intenso con posibles nevadas en Baleares Máx 13 ºC, mín entre 5-8 ºC Precipitaciones en Cantábrico, heladas -3 ºC en el interior Lunes 16 Cielo despejado con recuperación Máx 18 ºC, mín 8 ºC Estable, menos frío Martes 17 Soleado con aumento de temperaturas Máx 20 ºC, mín 9 ºC Borrascas atlánticas inminentes traerán lluvias al oeste

La próxima semana se avecinan borrascas que traerán lluvias intensas (hasta 100-150 l/m² en Galicia, Gredos) así como más nevadas sobre la meseta norte. Mantente atento a los modelos: hay incertidumbre respecto a la dana que afectará a Baleares.

¡Guarda el bañador y saca el abrigo! Este sábado recuerda que marzo aún no es sinónimo de verano en España.