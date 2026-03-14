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Las temperaturas en Madrid alcanzarán hoy los 13 grados

Pronóstico del Tiempo para este sábado 14 de marzo de 2026

España se despierta con un giro invernal: masas de aire polar traen frío, nevadas en cotas bajas y una notable caída de las temperaturas en la Península y Baleares. Prepárate para este brusco cambio.

Pronóstico del Tiempo para este sábado 14 de marzo de 2026
Buitre. PD
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Una masa de aire polar ha llegado hoy a España, poniendo fin al ascenso térmico y marcando un sábado de frío invernal.

Las máximas no superarán los 10 ºC en muchas áreas del interior, donde se esperan nevadas en cotas bajas y heladas nocturnas.

En Madrid, se prevén nubes y una máxima de 13 ºC, con vientos del noroeste que aportarán frescor al ambiente.

Decimos adiós al solecito primaveral que disfrutamos durante la semana.

El chorro polar serpentea, empujando aire frío desde el norte y cubriendo la Península y Baleares.

Hoy, el frente trae consigo chubascos y nieve a partir de los 600-800 m en Pirineos, Cantábrica e Ibérico norte.

Si tienes planes en la montaña, es mejor que te abrigues bien; en Soria las temperaturas no superarán los 7 ºC, mientras que Vitoria o León rondarán entre los 8 y 9 ºC.

Temperaturas y sensaciones hoy

El frío se hace sentir intensamente:

  • Madrid: Máxima de 13 ºC, mínima alrededor de 9-10 ºC, mayormente nublado con posibilidad de chubascos débiles.
  • Málaga: Clima más suave, alcanzando hasta 20 ºC de máxima y una mínima de 14 ºC, con baja probabilidad de lluvia (10%) y vientos que podrían llegar a 52 km/h.
  • Valencia: Máxima de 17 ºC, mínima de 10 ºC, condiciones estables.
  • Euskadi: Un giro invernal traerá cielos nubosos, chubascos frecuentes y temperaturas frías.

En el interior, las heladas amenazan las madrugadas: se prevén hasta -3 ºC en Cuenca o Teruel para mañana domingo. ¡No olvides proteger las cañerías!

Precipitaciones y vientos

  • Se esperan nevadas significativas en Pirineos, Cordillera Cantábrica e incluso en Mallorca.
  • Habrá lluvias en la Península y Baleares, aunque menos intensas hacia el suroeste.
  • Los vientos soplarán del norte/noroeste, moderados en los litorales y fuertes en Cantábrico y Galicia.

Con un toque de humor: si decides salir a correr, el viento te hará flotar como un cometa. En Málaga, el terral podría calentar las noches; sin embargo, hoy predomina la frescura.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Basado en modelos meteorológicos que anticipan frío persistente y actividad atlántica.

DíaTendencia generalTemperaturas clave (Madrid)Precipitaciones y notas
Sábado 14Frío polar, nublado con nevadas bajasMáx 13 ºC, mín 9 ºCChubascos en el norte/centro, nieve a partir de 600-800 m
Domingo 15Frío intenso con posibles nevadas en BalearesMáx 13 ºC, mín entre 5-8 ºCPrecipitaciones en Cantábrico, heladas -3 ºC en el interior
Lunes 16Cielo despejado con recuperaciónMáx 18 ºC, mín 8 ºCEstable, menos frío
Martes 17Soleado con aumento de temperaturasMáx 20 ºC, mín 9 ºCBorrascas atlánticas inminentes traerán lluvias al oeste

La próxima semana se avecinan borrascas que traerán lluvias intensas (hasta 100-150 l/m² en Galicia, Gredos) así como más nevadas sobre la meseta norte. Mantente atento a los modelos: hay incertidumbre respecto a la dana que afectará a Baleares.

¡Guarda el bañador y saca el abrigo! Este sábado recuerda que marzo aún no es sinónimo de verano en España.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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