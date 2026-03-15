Pronóstico del Tiempo para este domingo 15 de marzo de 2026

¡Buenos días! En este domingo 15 de marzo de 2026, el tiempo en España nos recuerda que la primavera puede ser engañosa. Un frente atlántico ha traído consigo lluvias intermitentes, viento intenso y hasta nevadas en las montañas. Pero calma, no es el fin del mundo… ¡solo un chaparrón primaveral con carácter!

En el norte peninsular, especialmente en la cornisa cantábrica, el noroeste y los Pirineos, se presenta un cielo muy nublado. Se prevén precipitaciones que podrían volverse más intensas cerca del interior del Cantábrico. La nieve aparecerá a partir de los 800-1.000 metros en el Pirineo, acumulándose en las cumbres más altas. ¿Tienes planes para esquiar un poco más? ¡Aprovéchalo!

El viento se lleva la atención: habrá rachas fuertes en el nordeste, así como en Cataluña (con aviso rojo en algunas áreas) y el norte de Baleares. En la costa mediterránea del norte, soplará del norte y noroeste con mucha fuerza. Imagínate tu sombrero volando como si estuvieras en una comedia… ¡agárralo bien!

Madrid y el interior

En Madrid, la jornada comienza con posibilidades de lluvias débiles por la mañana (máximo 0,1 l/m²), pero las temperaturas subirán a unos agradables 15 ºC por la tarde. Las mínimas serán de 7 ºC, aunque se sentirán como 5 ºC al amanecer. El cielo estará mayormente nublado, con vientos moderados provenientes del oeste y noreste.

En el sur y gran parte del interior peninsular, disfrutarán de intervalos de cielos poco nublados. Las temperaturas mostrarán ligeros cambios: aumentarán en el oeste y nordeste, mientras que descenderán en otras regiones. Se esperan heladas débiles en las montañas a primera hora.

Cataluña y Baleares

En Barcelona, se prevén máximas de 18 ºC, sin probabilidad de lluvia y con cielos poco nubosos. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que en Baleares los cielos estarán cubiertos con chubascos y viento fuerte.

Canarias

La situación es más estable: habrá nubosidad en las vertientes norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvias débiles. Los alisios serán moderados en las costas expuestas.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Basado en tendencias: se esperan lluvias persistentes en el norte, mientras que el frío polar reciente dará paso a una recuperación gradual. Hay cierta incertidumbre respecto a las borrascas atlánticas.

Día Norte (Galicia, Cantabria) Centro (Madrid) Sur y Canarias Baleares Lun 16 Chubascos débiles, 10-14 ºC Despejado, máx 18 ºC, mín 4 ºC Poco nuboso, 18-20 ºC Nuboso, viento Mar 17 Nuboso, lluvias posibles, 12-15 ºC Limpio, 20 ºC Estable, alisios Variables Mié 18 Mayormente nublado, 15-18 ºC Nublado, 18 ºC Claros, 20 ºC Chubascos Jue 19 Parcialmente nublado, 18 ºC Nublado parcial, 19 ºC Tranquilo Viento moderado

No olvides consultar actualizaciones; ¡el tiempo atlántico es como un amigo impredecible: hoy te mojará y mañana te calienta!