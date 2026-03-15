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El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 15 grados

Pronóstico del Tiempo para este domingo 15 de marzo de 2026

España se despierta con un clima irregular: lluvias y nevadas en el norte, viento fuerte en Cataluña y Baleares, mientras que el sur goza de más tranquilidad. No olvides el paraguas si te diriges al Pirineo.

Pronóstico del Tiempo para este domingo 15 de marzo de 2026
Paloma y gaviota. PD
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¡Buenos días! En este domingo 15 de marzo de 2026, el tiempo en España nos recuerda que la primavera puede ser engañosa. Un frente atlántico ha traído consigo lluvias intermitentes, viento intenso y hasta nevadas en las montañas. Pero calma, no es el fin del mundo… ¡solo un chaparrón primaveral con carácter!

En el norte peninsular, especialmente en la cornisa cantábrica, el noroeste y los Pirineos, se presenta un cielo muy nublado. Se prevén precipitaciones que podrían volverse más intensas cerca del interior del Cantábrico. La nieve aparecerá a partir de los 800-1.000 metros en el Pirineo, acumulándose en las cumbres más altas. ¿Tienes planes para esquiar un poco más? ¡Aprovéchalo!

El viento se lleva la atención: habrá rachas fuertes en el nordeste, así como en Cataluña (con aviso rojo en algunas áreas) y el norte de Baleares. En la costa mediterránea del norte, soplará del norte y noroeste con mucha fuerza. Imagínate tu sombrero volando como si estuvieras en una comedia… ¡agárralo bien!

Madrid y el interior

En Madrid, la jornada comienza con posibilidades de lluvias débiles por la mañana (máximo 0,1 l/m²), pero las temperaturas subirán a unos agradables 15 ºC por la tarde. Las mínimas serán de 7 ºC, aunque se sentirán como 5 ºC al amanecer. El cielo estará mayormente nublado, con vientos moderados provenientes del oeste y noreste.

En el sur y gran parte del interior peninsular, disfrutarán de intervalos de cielos poco nublados. Las temperaturas mostrarán ligeros cambios: aumentarán en el oeste y nordeste, mientras que descenderán en otras regiones. Se esperan heladas débiles en las montañas a primera hora.

Cataluña y Baleares

En Barcelona, se prevén máximas de 18 ºC, sin probabilidad de lluvia y con cielos poco nubosos. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que en Baleares los cielos estarán cubiertos con chubascos y viento fuerte.

Canarias

La situación es más estable: habrá nubosidad en las vertientes norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvias débiles. Los alisios serán moderados en las costas expuestas.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Basado en tendencias: se esperan lluvias persistentes en el norte, mientras que el frío polar reciente dará paso a una recuperación gradual. Hay cierta incertidumbre respecto a las borrascas atlánticas.

DíaNorte (Galicia, Cantabria)Centro (Madrid)Sur y CanariasBaleares
Lun 16Chubascos débiles, 10-14 ºCDespejado, máx 18 ºC, mín 4 ºCPoco nuboso, 18-20 ºCNuboso, viento
Mar 17Nuboso, lluvias posibles, 12-15 ºCLimpio, 20 ºCEstable, alisiosVariables
Mié 18Mayormente nublado, 15-18 ºCNublado, 18 ºCClaros, 20 ºCChubascos
Jue 19Parcialmente nublado, 18 ºCNublado parcial, 19 ºCTranquiloViento moderado

No olvides consultar actualizaciones; ¡el tiempo atlántico es como un amigo impredecible: hoy te mojará y mañana te calienta!

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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