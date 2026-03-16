Pronóstico del Tiempo para este lunes 16 de marzo de 2026

Este lunes, España amanece bajo la influencia de altas presiones, lo que trae consigo tranquilidad y un notable ascenso térmico.

Deja atrás el frío del fin de semana: las temperaturas aumentan casi por todo el país, lo que hace perfecto el momento para guardar el abrigo durante unas horas.

La Aemet tiene claro el panorama: los cielos se presentan mayoritariamente poco nubosos o despejados en la Península y Baleares, a excepción de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y áreas montañosas, donde se observan nubes bajas y nieblas matinales que pronto se disipan.

Solo se prevé alguna llovizna débil en el Cantábrico oriental durante la mañana. En Canarias, el cielo estará principalmente despejado, aunque habrá nubes en el norte de las islas grandes y es posible que aparezca polvo en suspensión.

Temperaturas en ascenso, pero cuidado con las heladas

Las temperaturas máximas aumentan de manera generalizada, con picos destacados en el interior del nordeste, Galicia, Cantábrico y Sistema Central. En Madrid, se esperan hasta 19 ºC con cielos despejados. Sevilla alcanzará los 21 ºC, mientras que Logroño llegará a los 17 ºC. Las mínimas descienden en el sur y la meseta norte, pero suben en Baleares.

Sin embargo, no bajes la guardia: heladas débiles pueden aparecer en montañas, meseta norte y sureste interior. Moderadas en los Pirineos. Si tienes pensado salir a correr temprano por esa zona, mejor lleva patines.

Vientos: el único que no se toma un descanso

Y aquí llega la advertencia: una tramontana fuerte soplará con rachas muy intensas en Ampurdán, Menorca y Mallorca. También habrá cierzo en el bajo Ebro y un levante que se intensificará en Cádiz y Alborán. En La Rioja, los vientos serán suaves del noroeste. El resto del país experimentará vientos ligeros procedentes del norte o este.

Pronóstico para los próximos cuatro días

Los modelos como ECMWF anticipan un cambio significativo: desde mañana, un aire cálido africano llegará debido a una borrasca situada al oeste de Portugal. Se esperan temperaturas primaverales, alcanzando hasta 25 ºC en suroeste, así como en Bilbao o San Sebastián. También podría haber polvo en suspensión y un ambiente turbio. En Canarias, podrán presentarse chubascos intensos.

A continuación, te presentamos la tabla con lo más relevante para Madrid y para el conjunto de España (basado en tendencias):

Día Madrid (máx/mín) España general Cielos y notas Lun 16 mar 19º/7º Ascenso generalizado Poco nubosos, vientos costeros Mar 17 mar 20º Hasta 25º suroeste/norte Cálido, sur vientos Mié 18 mar 20º Anomalías +7-8º norte Templado, posibles brisas Jue 19 mar 18º Suave, inestabilidad leve Pocas nubes, fin del calor

En Valencia, se esperan rachas fuertes desde el norte e interior; mientras que en Barcelona, los vientos serán suaves desde el suroeste sin lluvias a la vista. Hoy las precipitaciones serán mínimas.

¿Tienes planes? Aprovecha el sol. Pero si te diriges a Cádiz, no olvides sujetar bien tu sombrero.

¡Mañana será como un adelanto del verano!