Pronóstico del Tiempo para este martes 17 de marzo de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Hoy, martes 17 de marzo de 2026, España se despide del frío invernal como quien se quita un abrigo pesado. Una borrasca situada al oeste de Portugal nos trae vientos cálidos del sur, lo que provoca que los termómetros suban como la espuma.

En Madrid, la temperatura alcanza los 21 ºC, ideales para un paseo sin tener que sudar a mares. Pero no todo será sol y alegría: en la Comunidad Valenciana se avecinan lluvias en los próximos días, mientras que el norte también se prepara para recibir agua.

Este cambio en el tiempo nos regala un día mayoritariamente seco, con cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio. El modelo ECMWF lo predice con acierto: aire cálido procedente de África invade la Península, con máximas que podrían rozar los 25 ºC en el suroeste y el Cantábrico oriental.

¿Quién lo diría? ¡Ver a Bilbao o San Sebastián superando los 25 grados es casi como asistir a un milagro en marzo!

En Málaga, disfrutamos de unos cómodos 18 ºC sin una gota de lluvia, y en Valencia, las temperaturas alcanzan los 18 ºC de máxima, mientras que las mínimas rondan los 6 ºC. Vientos suaves, provenientes del sur o del este, aportan frescura sin incomodar.

Detalles por regiones

Madrid : Cielo despejado, máxima de 21 ºC , mínima de 6 ºC . Viento sudeste tranquilo. Aunque refresca por la mañana, rápidamente empieza a calentar.

: Cielo despejado, máxima de , mínima de . Viento sudeste tranquilo. Aunque refresca por la mañana, rápidamente empieza a calentar. Comunidad Valenciana : Poco nuboso, con temperaturas en ascenso (excepto en la costa de Castellón ). Viento variable suave, predominando el este al mediodía. ¡Perfecto para disfrutar de las Fallas!

: Poco nuboso, con temperaturas en ascenso (excepto en la costa de ). Viento variable suave, predominando el este al mediodía. ¡Perfecto para disfrutar de las Fallas! Norte (Euskadi, Cantábrico) : Cielo despejado y un notable ascenso térmico. Posibles máximas de hasta 25 ºC en Bilbao . Pero no olvides el paraguas para más tarde.

: Cielo despejado y un notable ascenso térmico. Posibles máximas de hasta en . Pero no olvides el paraguas para más tarde. Sur y este : Un día soleado en Málaga , con unos agradables 18 ºC , mientras que en Valencia , el clima es similar. Baja nubosidad y sin lluvias hoy.

: Un día soleado en , con unos agradables , mientras que en , el clima es similar. Baja nubosidad y sin lluvias hoy. Canarias: Efectos de la borrasca provocando chubascos intensificados.

Aparte de la broma, este calor primaveral contrasta bastante con el frío que vivimos el fin de semana. ¡No te confíes demasiado con ese abrigo grueso!

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

A continuación, te presentamos un resumen para Madrid y las tendencias a nivel nacional, contrastado con AEMET y otros modelos. Las temperaturas son aproximadas; se anticipan lluvias crecientes hacia el final.

Día Madrid (máx/mín) Nacional Cielo y notas Martes 17 21º/6º Ascenso general, hasta 25º sur/norte Poco nuboso, seco Miércoles 18 19º/7º Descenso ligero, nubes altas Intervalos nubosos, posibles precipitaciones débiles al norte Jueves 19 19º/7º Nubosidad baja, lluvias débiles en Valencia/Castellón Baja probabilidad de nieblas interiores Viernes 20 16º/6º Poco nuboso a nublado, lluvias al sur y Valencia Ascenso térmico interior, viento del este

En España, el clima sigue siendo inestable: un bloqueo anticiclónico al norte de Europa está empujando borrascas hacia el sur, trayendo consigo fluctuaciones térmicas. Hoy reina el sol; sin embargo, desde el jueves hasta el viernes podrían aparecer algunas precipitaciones débiles en el este y norte, mientras que el oeste podría acumular más según GFS. ¡No olvides tener a mano una chaqueta ligera y un chubasquero por si acaso!

Si decides salir hoy, no está demás usar crema solar ante este sol engañoso de marzo. Mantente alerta porque el clima en España puede ser tan impredecible como una telenovela: hoy calorcito y mañana drama nuboso.