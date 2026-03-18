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Hoy en Madrid se esperan temperaturas que alcanzarán los 19 grados

Pronóstico del Tiempo para este miércoles 18 de marzo de 2026

España presenta un día variado con lluvias en el suroeste, sol primaveral en el norte y nubes en el centro. Temperaturas agradables con notables diferencias.

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Carbón. PD
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Este miércoles, España se despierta con un clima cambiante, como si la naturaleza estuviera indecisa entre el invierno y la primavera.

En el suroeste, las lluvias matutinas empapan Andalucía y Extremadura, mientras que en el Cantábrico se disfruta de temperaturas que superan los 20 ºC.

Madrid, fiel a su estilo habitual, se encuentra cubierto de nubes aunque sin riesgo de mojarse.

No te dejes engañar por lo que parece: la madrugada fría en la capital (aproximadamente 7 ºC a las 5:00) dará paso a una tarde con 19 ºC, perfecta para dar un paseo sin preocuparse por el sudor.

Sin embargo, ten cuidado, porque en Huelva o Cádiz, la probabilidad del 70% de chubascos podría sorprenderte si no llevas paraguas.

Contrastes que dividen el país

El tiempo hoy pinta un mapa español similar a un tablero de ajedrez meteorológico. En el suroeste, las precipitaciones hacen acto de presencia (hasta 2,9 mm registrados en Cádiz a las 4:00), mientras que Sevilla y Badajoz también ven caer algunas gotas al amanecer, y Málaga experimenta algo de inestabilidad durante la mañana. En contraposición, el norte brilla intensamente: Bilbao alcanza los 24 ºC bajo un cielo despejado, Santander llega a los 21 ºC y Zaragoza, con sol radiante, marca los 20 ºC.

  • Norte y Ebro: Total estabilidad, con temperaturas primaverales (hasta 24 ºC en Bilbao).
  • Centro: En Madrid (19 ºC máx), Toledo (19 ºC) y Valladolid (20 ºC) hay nubes pero sin lluvia a la vista.
  • Mediterráneo: En Barcelona, se rondan los 15 ºC con intervalos nubosos; Valencia, más fresca a 16 ºC, presenta nieblas matutinas.
  • Canarias: Nuboso con posibilidad de lluvias y vientos debido a la borrasca Samuel en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

¿Un toque de humor? Piensa en cómo Pamplona se quita la niebla matinal para disfrutar de unos agradables 21 ºC, mientras que en Cáceres, las nubes son observadas con resignación.

Hora a hora en Madrid

La capital comienza fresca y despejada. Sin embargo, las nubes pronto tomarán protagonismo. No hay lluvias, solo suaves vientos del sureste.

HoraTemp.Precip.Viento
06:005 ºC0 mmN 3 km/h
12:0019 ºC0 mmSE 4 km/h
16:0021 ºC0 mmSE 7 km/h
22:0014 ºC0 mmNE 4 km/h

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Los modelos indican una tendencia hacia una mayor estabilidad, con sol y calor primaveral predominando en gran parte del país. Se esperan algunas precipitaciones residuales en el norte y Canarias.

DíaMadridBilbaoSevillaBarcelonaGeneral
Mié 18Cubierto, 19 ºCSoleado, 24 ºCLluvias débiles, 20 ºCNuboso, 15 ºCContrastes NW-SE
Jue 19Nubes-claros, 20 ºCSoleado, 22 ºCParcialmente nuboso, 21 ºCIntervalos nubosos, 16 ºCEstabilidad en el norte
Vie 20Cubierto con lluvias débiles, 18 ºCParcialmente nuboso, 20 ºCNuboso, 22 ºCNubes dispersas, 17 ºCPosibles chubascos hacia el este
Sáb 21Lluvias esperadas,16º CNuboso,18º CSoleado,23º CParcialmente nuboso,a18º CEl anticiclón gana terreno

No olvides consultar AEMET para cualquier aviso local. Si tienes planes al aire libre hoy, parece que el norte es una buena opción; mientras que para el sur… mejor llevar un chubasquero ligero.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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