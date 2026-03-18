Pronóstico del Tiempo para este miércoles 18 de marzo de 2026

Este miércoles, España se despierta con un clima cambiante, como si la naturaleza estuviera indecisa entre el invierno y la primavera.

En el suroeste, las lluvias matutinas empapan Andalucía y Extremadura, mientras que en el Cantábrico se disfruta de temperaturas que superan los 20 ºC.

Madrid, fiel a su estilo habitual, se encuentra cubierto de nubes aunque sin riesgo de mojarse.

No te dejes engañar por lo que parece: la madrugada fría en la capital (aproximadamente 7 ºC a las 5:00) dará paso a una tarde con 19 ºC, perfecta para dar un paseo sin preocuparse por el sudor.

Sin embargo, ten cuidado, porque en Huelva o Cádiz, la probabilidad del 70% de chubascos podría sorprenderte si no llevas paraguas.

Contrastes que dividen el país

El tiempo hoy pinta un mapa español similar a un tablero de ajedrez meteorológico. En el suroeste, las precipitaciones hacen acto de presencia (hasta 2,9 mm registrados en Cádiz a las 4:00), mientras que Sevilla y Badajoz también ven caer algunas gotas al amanecer, y Málaga experimenta algo de inestabilidad durante la mañana. En contraposición, el norte brilla intensamente: Bilbao alcanza los 24 ºC bajo un cielo despejado, Santander llega a los 21 ºC y Zaragoza, con sol radiante, marca los 20 ºC.

Norte y Ebro : Total estabilidad, con temperaturas primaverales (hasta 24 ºC en Bilbao ).

: Total estabilidad, con temperaturas primaverales (hasta 24 ºC en ). Centro : En Madrid (19 ºC máx), Toledo (19 ºC) y Valladolid (20 ºC) hay nubes pero sin lluvia a la vista.

: En (19 ºC máx), (19 ºC) y (20 ºC) hay nubes pero sin lluvia a la vista. Mediterráneo : En Barcelona , se rondan los 15 ºC con intervalos nubosos; Valencia , más fresca a 16 ºC, presenta nieblas matutinas.

: En , se rondan los 15 ºC con intervalos nubosos; , más fresca a 16 ºC, presenta nieblas matutinas. Canarias: Nuboso con posibilidad de lluvias y vientos debido a la borrasca Samuel en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

¿Un toque de humor? Piensa en cómo Pamplona se quita la niebla matinal para disfrutar de unos agradables 21 ºC, mientras que en Cáceres, las nubes son observadas con resignación.

Hora a hora en Madrid

La capital comienza fresca y despejada. Sin embargo, las nubes pronto tomarán protagonismo. No hay lluvias, solo suaves vientos del sureste.

Hora Temp. Precip. Viento 06:00 5 ºC 0 mm N 3 km/h 12:00 19 ºC 0 mm SE 4 km/h 16:00 21 ºC 0 mm SE 7 km/h 22:00 14 ºC 0 mm NE 4 km/h

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Los modelos indican una tendencia hacia una mayor estabilidad, con sol y calor primaveral predominando en gran parte del país. Se esperan algunas precipitaciones residuales en el norte y Canarias.

Día Madrid Bilbao Sevilla Barcelona General Mié 18 Cubierto, 19 ºC Soleado, 24 ºC Lluvias débiles, 20 ºC Nuboso, 15 ºC Contrastes NW-SE Jue 19 Nubes-claros, 20 ºC Soleado, 22 ºC Parcialmente nuboso, 21 ºC Intervalos nubosos, 16 ºC Estabilidad en el norte Vie 20 Cubierto con lluvias débiles, 18 ºC Parcialmente nuboso, 20 ºC Nuboso, 22 ºC Nubes dispersas, 17 ºC Posibles chubascos hacia el este Sáb 21 Lluvias esperadas,16º C Nuboso,18º C Soleado,23º C Parcialmente nuboso,a18º C El anticiclón gana terreno

No olvides consultar AEMET para cualquier aviso local. Si tienes planes al aire libre hoy, parece que el norte es una buena opción; mientras que para el sur… mejor llevar un chubasquero ligero.