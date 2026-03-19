Pronóstico del Tiempo para este 19 de marzo de 2026

La borrasca Therese está causando estragos hoy en Canarias, donde los vientos son contundentes y las precipitaciones podrían alcanzar cifras récord.

En el resto de España, aunque el clima es más apacible, hay chubascos en Extremadura y Andalucía que pueden sorprender a quienes decidan salir a pasear.

No es el día más propicio para actividades al aire libre en las islas, pero en la península, el sol se asoma de vez en cuando. La Aemet advierte sobre rachas que superan los 90 km/h en las cumbres de La Palma y Tenerife, además del riesgo de inundaciones y oleaje que podría alcanzar los 5 metros. Imagínate un mar enfadado levantando olas como si estuvieras en una película épica de piratas.

Situación meteorológica en España hoy

Canarias : Vientos muy fuertes del oeste, lluvias fuertes o muy fuertes en áreas montañosas (hasta 300 mm posibles hasta el domingo), nieve por encima de los 1.800 metros y oleaje intenso. ¡Es mejor dejar el bañador guardado!

: Vientos muy fuertes del oeste, lluvias fuertes o muy fuertes en áreas montañosas (hasta 300 mm posibles hasta el domingo), nieve por encima de los 1.800 metros y oleaje intenso. ¡Es mejor dejar el bañador guardado! Extremadura y Andalucía occidental: Cielos cubiertos con lluvias, con baja probabilidad de que sean intensas en Huelva .

y occidental: Cielos cubiertos con lluvias, con baja probabilidad de que sean intensas en . Mediterráneo (Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, Estrecho, Melilla): Nubes, lluvias débiles y bancos de niebla por la mañana. En Valencia , viento de levante con rachas de 30-50 km/h y sensación fría a pesar de unos máximos de 17°C.

(Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, Estrecho, Melilla): Nubes, lluvias débiles y bancos de niebla por la mañana. En , viento de levante con rachas de 30-50 km/h y sensación fría a pesar de unos máximos de 17°C. Pirineos y Cantábrico oriental: Posibilidad de chubascos por la tarde y temperaturas que descienden notablemente.

y Cantábrico oriental: Posibilidad de chubascos por la tarde y temperaturas que descienden notablemente. Resto del país: Cielos mayormente despejados con algo de nubosidad en las montañas. Vientos flojos a moderados, con rachas fuertes del sur en Cantábrico oriental y levante en el sureste.

En Madrid, se prevé un día seco: máximas alcanzando los 21°C por la tarde, con mínimas alrededor de 5-6°C al amanecer. El cielo estará despejado con escasas nubes y un viento ligero del sureste. Ideal para disfrutar un café en una terraza sin temor a mojarse.

Las temperaturas aumentan en el suroeste peninsular mientras descienden en Pirineos y Cantábrico. Habrá heladas débiles en las cumbres.

Pronóstico general para los próximos cuatro días

La llegada de la borrasca junto a frentes atlánticos promete una semana movida, marcada por abundantes lluvias, especialmente en la vertiente atlántica. Las temperaturas se mantendrán templadas, con pocas heladas fuera de las montañas.

Día Precipitaciones clave Temperaturas generales (máx/mín interior peninsular) Zonas destacadas Jueves 19 Lluvias fuertes en Canarias, débiles en suroeste y Mediterráneo 15-21°C / 5-9°C Alerta en Canarias, Madrid alcanzará los 21°C Viernes 20 Lluvias atlánticas afectando a Galicia, Asturias y parte oeste de Castilla y León 9-16°C / 2-9°C Frente frío desde el oeste, clima templado Sábado 21 Lluvias esperadas para el centro y suroeste, chubascos posibles en Pirineos 12-17°C / 4-8°C Aumento progresivo de inestabilidad Domingo 22 Nuevo frente desde el oeste, inestabilidad también en el Mediterráneo 12-19°C / 5-10°C Hasta 19°C esperados en la costa este, lluvias previstas para Galicia

Datos verificados por la Aemet, modelos ECMWF y otras fuentes confiables. En Barcelona, hoy se espera una máxima de 14°C; mientras que en Zaragoza, se prevé llegar a los 15°C. ¡No bajes la guardia ante lo que pueda traer el Atlántico!