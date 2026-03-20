Pronóstico del Tiempo: la borrasca Therese impacta en España este viernes 20 de marzo de 2026

Tras una semana donde España ha disfrutado de temperaturas propias de finales de abril, la borrasca Therese hace su aparición este viernes, poniendo fin a la estabilidad atmosférica.

La jornada estará marcada por un clima inestable, especialmente en el archipiélago canario y el sur peninsular, donde se prevé un descenso notable de los termómetros que pone punto final al cálido episodio vivido en los últimos días.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido 141 avisos meteorológicos que afectan a 8 provincias en España, incluyendo alertas por lluvias, vientos, tormentas y nevadas.

Este cambio climático se produce tras haber registrado máximas superiores a los 26 ºC en amplias zonas del país, algo insólito para mediados de marzo.

Canarias bajo aviso rojo

La mayor intensidad del impacto de Therese se concentrará en las islas Canarias, donde se anticipan precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente muy intensas y acompañadas de granizo. Las vertientes suroeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria serán las más afectadas, con nieve en cotas altas a partir de los 1.900 metros.

El viento soplará con rachas muy fuertes del suroeste en todo el archipiélago, alcanzando velocidades que ya han llegado a los 95,4 km/h en áreas como Vallehermoso en Tenerife. Las máximas rondarán los 20 ºC en gran parte del archipiélago, aunque descenderán en las islas más occidentales.

Lluvia y tormentas en la Península

En la península, la nubosidad avanzará de suroeste a nordeste a lo largo del día. Las precipitaciones serán más notables durante la mañana en Andalucía occidental y el oeste de Alborán, donde podrían ser fuertes. No se descartan chubascos tormentosos por la tarde en áreas del interior de Asturias y Galicia.

En Sevilla, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 20 grados con una probabilidad de lluvia del 25% y una nubosidad del 98%. Mientras tanto, en Málaga, las máximas llegarán a los 16 grados con probabilidades similares de lluvia. El Estrecho y Alborán experimentarán condiciones marítimas complicadas debido al fuerte viento de levante, con rachas intensas afectando el litoral de Cádiz.

Descenso notable de temperaturas

Los termómetros mostrarán un descenso significativo de las máximas en el centro y oeste de la Península. Especialmente afectadas serán zonas del sureste como Jaén, Almería y Valencia, donde podrían perderse más de 4 ºC. En Madrid, las máximas no superarán los 15 ºC.

Sin embargo, en el tercio nordeste se prevé un ligero ascenso térmico. Se mantendrán heladas débiles en los Pirineos y puntos aislados del Sistema Ibérico, mientras que las Baleares disfrutarán principalmente de intervalos con nubes altas.

Pronóstico para los próximos cuatro días

Día Zona Máxima Condiciones principales Viernes 20 de marzo Canarias 20 ºC Lluvias muy fuertes, granizo, nieve en cotas altas Viernes 20 de marzo Península 15-20 ºC Nubosidad, lluvias en Andalucía, tormentas en Asturias y Galicia Sábado 21 de marzo Centro-Oeste 15-17 ºC Descenso térmico, nubosidad persistente Domingo 22 de marzo Suroeste 24 ºC Recuperación térmica en Sevilla y Ourense Lunes 23 de marzo General 15-20 ºC Estabilización y tendencia a mejorar

Mejoría a partir del fin de semana

De cara al fin de semana, se espera que los termómetros comiencen a recuperarse. Para el domingo, las temperaturas volverán a aumentar en el suroeste, alcanzando máximas que podrían superar los 24 ºC en zonas como Sevilla y Ourense. Esta recuperación señala el fin del episodio inestable y el retorno a condiciones más estables. No obstante, el patrón general para marzo seguirá siendo más cálido de lo habitual en toda España.

Los vientos suaves del este dominarán el resto de la Península, mientras que en las Islas Baleares se anticipa viento moderado procedente del nordeste. La situación marítima mejorará progresivamente conforme avance el fin de semana.