La AEMET anticipa una Semana Santa fresca y lluviosa en el sur de España

Imagina a miles de nazarenos con sus capirotes listos para salir a la calle bajo un cielo cambiante. La Semana Santa 2026, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, se presenta inestable en el sur y este de España. La AEMET ha hecho su primera aproximación y, aunque la incertidumbre es palpable a estas alturas —con poco más de una semana por delante—, los modelos como el ECMWF ya sugieren un inicio con chubascos y temperaturas que podrían estar hasta 2 ºC por debajo de la media en el Mediterráneo y el valle del Ebro. Olvida esos calores saharianos; esta primavera anticipada trae consigo una frescura primaveral, impulsada por la desaparición de La Niña, que abre paso a un ENSO neutro que agita el chorro polar.

Los especialistas de AEMET y plataformas como eltiempo.es coinciden en que las precipitaciones estarán dentro de lo habitual en gran parte de la Península, aunque con una tendencia hacia mayor lluvia en el sureste, Baleares y Canarias. Mar Gómez, meteoróloga, advierte sobre frentes atlánticos que alternarán con días estables, algo típico cada primavera. Este invierno ha sido el tercero más lluvioso del siglo XXI —con una media de 323 l/m², lo que representa un 171 % de lo normal— y los embalses están al 82,6 %, garantizando reservas. Sin embargo, esa DANA post-Fallas del 19 al 21 de marzo podría afectar al Mediterráneo y mojar las Fallas valencianas hasta llegar al Domingo de Ramos. En un avance detallado publicado por La Razón sobre la previsión de AEMET, se advierte sobre un posible aumento en las lluvias desde hoy, con riesgo de crecidas en barrancos andaluces. Sevilla y Málaga pueden respirar con alivio hacia la segunda mitad, pero Valencia se muestra inquieta: las anomalías positivas en precipitaciones la convierten en una de las más vulnerables.

Ciudades cofrades bajo el escrutinio

Las procesiones son el corazón palpitante de esta festividad, mientras que el tiempo se convierte en su verdugo impredecible. Aquí te ofrecemos un vistazo a las grandes capitales, incluyendo medias históricas y tendencias actuales:

Ciudad Días de lluvia (media) Tª máx. media Tª mín. media Notas clave Madrid 3-4 17-19 ºC 6-8 ºC Chubascos vespertinos iniciales, mejoría para el jueves. Amplitud térmica de 12 ºC. Sevilla 2-3 21-23 ºC 10-12 ºC Madrugá con riesgo bajo si supera la vaguada. Barcelona 3-4 16-18 ºC 9-11 ºC Posible levante hacia la segunda mitad. Málaga 2-3 20-22 ºC 11-13 ºC Un total seco del 35 %, pero alerta para Miércoles Santo. Valencia 2-3 19-21 ºC 10-12 ºC Máxima incertidumbre debido a la DANA. Zaragoza 2-3 18-20 ºC 7-9 ºC Cierzo refrescante y lluvia moderada.

En Galicia y el noroeste podrían experimentar menos lluvia de lo habitual, mientras que Andalucía y Levante acumulan la mayor parte. La AEMET estima un 70 % de probabilidades de temperaturas superiores a la media en Baleares, un 60 % en Península y un 50 % en Canarias suroeste; sin embargo, el ECMWF modera ese optimismo señalando anomalías frías persistentes. El Viernes de Dolores traerá aire norteño, provocando descensos térmicos en Cantábrico y Pirineos.

La ciencia detrás de estos altibajos es fascinante: el chorro polar ondulado actúa como un río aéreo serpenteante que empuja borrascas o bloqueos anticiclónicos. Durante la primavera, la convección —ese juego del aire caliente que asciende— provoca chubascos tormentosos que sorprenden a los cofrades desprevenidos. ¿Sabías que solo se necesita un pequeño desvío del anticiclón de Azores —el «guardián» del buen tiempo— para inundar Sevilla? O que los modelos subestacionales como los elaborados por Copernicus, utilizan supercomputadoras para simular millones de escenarios, logrando aciertos del 60 al 70 % a diez días vista.

Curiosidades científicas para nazarenos curiosos

El desvanecimiento de La Niña : Su final acelera un posible desarrollo del fenómeno conocido como El Niño (35 % entre abril y junio), que históricamente trae más lluvias al Mediterráneo español. ¡Adiós sequía, hola paraguas!

: Su final acelera un posible desarrollo del fenómeno conocido como (35 % entre abril y junio), que históricamente trae más lluvias al Mediterráneo español. ¡Adiós sequía, hola paraguas! Un invierno récord : Enero-febrero de 2026 se convierte en el bimestre más húmedo registrado en los últimos 47 años. Hasta ahora solo cuatro nombres han quedado libres entre ciclones hasta agosto: Samuel, Therese, Vítor y Wilma . ¿Lloverá tanto?

: Enero-febrero de 2026 se convierte en el bimestre más húmedo registrado en los últimos 47 años. Hasta ahora solo cuatro nombres han quedado libres entre ciclones hasta agosto: . ¿Lloverá tanto? Microclimas sorprendentes : En Granada, con la nevada Sierra Nevada al fondo, las temperaturas pueden bajar a los 6 ºC durante la noche pese a alcanzar los 21 ºC durante el día. En Toledo, los vientos canalizados por el Tajo pueden enfriar hasta los huesos.

: En Granada, con la nevada Sierra Nevada al fondo, las temperaturas pueden bajar a los 6 ºC durante la noche pese a alcanzar los 21 ºC durante el día. En Toledo, los vientos canalizados por el Tajo pueden enfriar hasta los huesos. Heladas tardías : En lugares como Soria o Teruel no es inusual encontrar mínimas alrededor de 0 ºC a principios de abril. ¡Imagina a un Cristo de los Faroles cubierto por escarcha!

: En lugares como Soria o Teruel no es inusual encontrar mínimas alrededor de a principios de abril. ¡Imagina a un Cristo de los Faroles cubierto por escarcha! Murcia, afortunada entre comillas: Su clima semiárido asegura procesiones casi secas gracias a Salzillo. Un toque humorístico sobre meteorología: aquí llueve menos que en algunos desiertos.

El anticiclón atlántico podría hacer acto de presencia durante Jueves Santo para rescatar las últimas procesiones programadas. ¡Que los cielos se alineen a favor de las túnicas!